 Найем: "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.
"Сегодня был приглашен на вечерний прайм NewsOne. Но в связи с идиотским заявлением владельца телеканала об Олеге Сенцове, меня там не будет. И впредь, при всем уважении к журналистам телеканала, я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Евгения Мураева перед Олегом и его семьей.
И призываю к этому всех своих коллег. Было бы странно ходить в футболках с надписью "Свободу Сенцову", организовывать акции в его поддержку и при этом ходить на телеканал, собственник которого, ссылаясь на абсурдные показания и факты, заявляет, что он не уверен - террорист Сенцов или нет. Я не люблю слово бойкот, считаю блокаду медиа малоэффективным, но в данном случае ситуация вышла за грань разумного.
(Справедливости надо отметить, что заявление Мураева прозвучало не на NewsOne, а в эфире "112 канала")"
Напомним, накануне внефракционный нардеп, экс-регионал и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал голодующего узника Кремля Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
В свою очередь, коалиция в ВР потребовала наказать Мураева за такие его высказывания: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?".
А Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".
юрий,скажите,вы вепсъ или шапсугъ?
юлька там была пару дней назад. и гриценко тоже.
зраду разгоняли руками. они тоже ультиматум "извинитесь гады.." поставят?
Горбатого лепишь!!!
Ты сторонник Мураева, так и скажи! Я вас, колорадов, сразу чую.
А по утрам как на работу собираюсь, сплошняк ролики какой Ахмет благотворительный и Бойко с Вилкулом как заботяся о промышленности, а Колесо о студентах....Понаблюдайте...
У нас кроме "Еспресо" и "5" украинских каналов нет. ICTV с натяжкой можно отнести к украинским каналам. И всё!!!
Похер, это уже зашквар!