 Найем: "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"Сегодня был приглашен на вечерний прайм NewsOne. Но в связи с идиотским заявлением владельца телеканала об Олеге Сенцове, меня там не будет. И впредь, при всем уважении к журналистам телеканала, я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Евгения Мураева перед Олегом и его семьей.

И призываю к этому всех своих коллег. Было бы странно ходить в футболках с надписью "Свободу Сенцову", организовывать акции в его поддержку и при этом ходить на телеканал, собственник которого, ссылаясь на абсурдные показания и факты, заявляет, что он не уверен - террорист Сенцов или нет. Я не люблю слово бойкот, считаю блокаду медиа малоэффективным, но в данном случае ситуация вышла за грань разумного.

(Справедливости надо отметить, что заявление Мураева прозвучало не на NewsOne, а в эфире "112 канала")"

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Напомним, накануне внефракционный нардеп, экс-регионал и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал голодующего узника Кремля Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция в ВР потребовала наказать Мураева за такие его высказывания: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?".

А Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".