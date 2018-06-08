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Все про:СМИ (3067) Найем (425) телевидение (449) Мураев (28)

 Найем: "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей"

Народный депутат (БПП) Верховной Рады Мустафа Найем заявил, что не намерен более посещать эфиры телеканала NewsOne, который принадлежит экс-регионалу Евгению Мураеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"Сегодня был приглашен на вечерний прайм NewsOne. Но в связи с идиотским заявлением владельца телеканала об Олеге Сенцове, меня там не будет. И впредь, при всем уважении к журналистам телеканала, я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Евгения Мураева перед Олегом и его семьей.

И призываю к этому всех своих коллег. Было бы странно ходить в футболках с надписью "Свободу Сенцову", организовывать акции в его поддержку и при этом ходить на телеканал, собственник которого, ссылаясь на абсурдные показания и факты, заявляет, что он не уверен - террорист Сенцов или нет. Я не люблю слово бойкот, считаю блокаду медиа малоэффективным, но в данном случае ситуация вышла за грань разумного.

(Справедливости надо отметить, что заявление Мураева прозвучало не на NewsOne, а в эфире "112 канала")"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - Аваков

Напомним, накануне внефракционный нардеп, экс-регионал и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал голодующего узника Кремля Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция в ВР потребовала наказать Мураева за такие его высказывания: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?".

А Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

Источник: https://censor.net.ua/n3070529
 
   
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А до цього ти, сволота, не знав, до кого ходиш? Та невже...
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а как извинится то типа все норм, забыли?
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Для цього "журналіста"- так. Бо гроші за ефіри йому не тхнуть!
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В тюрьму мерзавца, к черту его извинения! Пусть бог простит.
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Ну так, бабло надо, а после извинений типо уже не позорно, бабло ведь хочется рубануть, да и таблом посветить по PRится
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А какого полового члена ты там раньше что-то делал?
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NewsOne был и до этого рыговским прикацапленым каналом и даже в случае извинений, все равно останется рыговским прикацапленым каналом. На него нормальные люди не пойдут, хотя о ком я, Мустафа аж побежит...
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да,сраная нарасейка всегда этим отличалась...
юрий,скажите,вы вепсъ или шапсугъ?
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а потом ходить будешь?
юлька там была пару дней назад. и гриценко тоже.
зраду разгоняли руками. они тоже ультиматум "извинитесь гады.." поставят?
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Сьогодні в раді було таке бурхливе обговорення вчинку мураєва. Тільки в основному заклики, що б воно вибачилось. Засуньте його вибачення собі куди завгодно. Там не вибачення. Там стаття!!! А, якщо проаналізувати діяльність його каналу, як і 112-го, то за що отримують зарплатню сбу, міністерство інформполітики і комітети телебачення і радіомовлення?
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Мураев извиняться не будет. Это понятно по его многолетней позиции. Пусть он и подонок, но то, что он высказывает свое мнение - заслуживает внимания. Не все, кто сейчас у власти, могли прямо говорить при Януковиче то, что думают. Мимикрировали и извивались. И многие соратники Януковича после Майдана пускали сопли по принципу "не знал и не ведал". Такие как Мураев прямо и отрыто говорят то, что думают. От него знаешь что ожидать. Худшее зло от тихушников и лизоблюдов при любой власти, которые носились от партии к партии в надежде дорваться до корыта. Это истинные предатели и изменники.
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Кто это у нас боялся свою точку зрения выразить при Януковиче?
Горбатого лепишь!!!
Ты сторонник Мураева, так и скажи! Я вас, колорадов, сразу чую.
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ты бы еще сказал, что они заслуживают уважение, а не внимание, и тогда твой пост скрыто сепарский был бы на 100% законченный! Они говорят, что думают, не потому что смелые, а потому что им это разрешают делать при нынешней власти, где покупкой, а где и через чур лояльным демократичным отношением + у них есть для этого свои каналы...
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Ну вот Бойко, Новинский, Вилкул, Шуфрич, Скорик и т.д. не скрываясь шпарят по кремлевским методичкам и штампами руссоСМИ, но СБУ до них дела нет. Торговые партнеры
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Мураев на 112 почти каждый вечер. Ему своего анала мало ) и уже почалось, раньше такого не было, рыги почуяли безнаказанность и выборы.... На 112 с понедельника в самый вечерний прайм одни рыги - Мураев, Бойко, Шуфрич, Колесо, Рабинович , Добкин, Вилкул и прочие менее заметные... Причем когда они в эфире, к ним в альтернативу никого не подсаживают, а если подсаживают, то спецом слабых, которых эти подавливают... Но стоило попасть Мураеву на средней руки Гончаренко, то Мураев сразу язык в жопу засунул, а ведь можно посадить таких, которые и морду набьют )

А по утрам как на работу собираюсь, сплошняк ролики какой Ахмет благотворительный и Бойко с Вилкулом как заботяся о промышленности, а Колесо о студентах....Понаблюдайте...
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А почему у тебя по утрам 112 работает? и по вечерам тоже?
У нас кроме "Еспресо" и "5" украинских каналов нет. ICTV с натяжкой можно отнести к украинским каналам. И всё!!!
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Комментировать не буду, все до меня высказались хлёстко, коротко. Всем ставлю лайки.
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Так а хрен ли вы, говнюки МАНДАтные, туда до сих пор ходили?!
Похер, это уже зашквар!
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А что там с Интером? Затихло? Порошенко не дает в обиду сепарский канал в обмен на поддержку на выборах?
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Мураев чмо и подонок,альо СБУ вы что там сопли жуёте или придумываете новые спецоперации,а тут дело как на ладони
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З однієї сторони - правий. З іншої - кому ти, чурка недотуркана, нахрен здався. NewsOne заробить бабло і без твого €б@ла в екрані
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ай-ай, как же помойка теперь без тебя, Мустафа...
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ой яке горе , яке горе, то йди і не повертайся разом зі своїми товаришами по коаліції
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Тупий афганець грантоїд вдає, що не розуміє про що йдеться в т. зв. заяві мураева. Інші менш продажні журналюхи, поясніть йому, що тут наявні ознаки злочину - державної зради. А він, чорнож..пик, блеє про якесь вибачення! Ось такі майже всі журналюхи - тупі і продажні!
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порядні люди в гівно завжди обходять
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНайем: "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей"
 
 
 
 
 
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