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 Политика Украины, Экономика
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Все про:проверка (544) Гройсман (4109) Антимонопольный комитет (244)

 Гройсман инициирует проверку АМКУ: Надоело. Мы тут пытаемся строить нормальные условия для бизнеса

Государственной аудиторской службе будет поручено провести аудит и проверку Антимонопольного комитета Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Будет поручение правительства в среду Госаудитслужбе провести аудит и проверку. Я хочу сказать, что действия Кабинета Министров и Премьер-министра будут жёстче, надоело. Мы тут пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или иной чиновник пытается нам это разрушить", - сказал Премьер.

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По его мнению, в большинстве случаев действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.

"Хотя могу сказать, что руководитель АМКУ пытается много вещей в нем изменить, но там не все от него зависит. Там такая система управления "демократичная", когда каждый сам себе строит свою систему управления", - сказал Премьер.

Он призвал депутатов поддержать законопроект, внесенный Президентом Украины Петром Порошенко, который будет способствовать системной ликвидации проблем в работе АМКУ с госзакупками.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070524
 
   
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Син Пашинського перевів $2,6 млн з оборонного бюджету на свою фіктивну фірму-прокладку в ОАЕ http://argumentua.com/stati/skandal-v-ukroboronprom-kompan-ya-u-yak-i-pratsyu-sin-pashinskogo-progrim-la-v-nd …
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ну вот, лично для сына Пашинского, уже давно построены "нормальные условия для ведения бизнеса в стране"
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ИЗРАИЛЬ своих не выдаёт, тем более с баблом! НО! В Украине формирется некий Общественный взвод МОССААД................... Все будут ОТМЩЕНЫ! И на Революции, И НаВойне.......
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Проснулося перед выборами.
А кто тебе мешал сделать аудит в начале службы. Да и ПФ тоже прошерстить надо - там всегда мертвые души были.
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Шо ты вора можешь построить со своими тремя классами образования и жизненной практикой винницкого рынка .... Гройсман инициирует проверку АМКУ: Надоело. Мы тут пытаемся строить нормальные условия для бизнеса - Цензор.НЕТ 5326
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Павучки в банці переводять стрілки один на одного...
Ніхто не хоче на цугундер, заплутують усе...
😁
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а НКРЭКУ кто-то может проверить? или она у нас принципиально "независимая")))
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Это что такое???????????????? Охренеть.....парень с рынка пошёл в ПОЛИТИКУ!!!!!!
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На самом деле экономика то ли РФ, то ли Украины, то ли США ... строятся на базисах и надстроках. Если не "вывернуты" - базисы, они почти у всех однаковы, а вот надстройки - великое множество. Только базис и есть рациональность, а надстройки - продолжение рациональности. Так в чем же подвох у нас?
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Влад, ты недавно из школы выпустился? Похоже, типичное желание юнца произнести полдюжины слов, которые ему кажутся умными. Попробуй почитать хорошую литературу, она научит тебя внятно излагать мысли. Которым, кстати, еще нужно у тебя появиться.
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А что не так в его комменте? По сути всё верно. Или ты пытаешься тут "умняк" слепить?
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Если бы всё так было просто... Подвох в жажде наживы и круговой поруке. Другими словами: чиновники создают ОПГ и с этого живут.
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Правильно! Гройсман молодец. Вот посмотрите на привокзальную площадь в Киеве, все засрано, заставлено левыми лотками и тошниловками, а все почему? А потому что бизнесу свобода нужна!! Вот он и свободен в выборе места торговли и никто не мешает. Так что глохните гады кремлевские. Все путем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман инициирует проверку АМКУ: Надоело. Мы тут пытаемся строить нормальные условия для бизнеса
 
 
 
 
 
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