 Гройсман инициирует проверку АМКУ: Надоело. Мы тут пытаемся строить нормальные условия для бизнеса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Будет поручение правительства в среду Госаудитслужбе провести аудит и проверку. Я хочу сказать, что действия Кабинета Министров и Премьер-министра будут жёстче, надоело. Мы тут пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или иной чиновник пытается нам это разрушить", - сказал Премьер.
По его мнению, в большинстве случаев действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.
"Хотя могу сказать, что руководитель АМКУ пытается много вещей в нем изменить, но там не все от него зависит. Там такая система управления "демократичная", когда каждый сам себе строит свою систему управления", - сказал Премьер.
Он призвал депутатов поддержать законопроект, внесенный Президентом Украины Петром Порошенко, который будет способствовать системной ликвидации проблем в работе АМКУ с госзакупками.
А кто тебе мешал сделать аудит в начале службы. Да и ПФ тоже прошерстить надо - там всегда мертвые души были.
Ніхто не хоче на цугундер, заплутують усе...
😁