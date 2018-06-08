 Гройсман инициирует проверку АМКУ: Надоело. Мы тут пытаемся строить нормальные условия для бизнеса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Будет поручение правительства в среду Госаудитслужбе провести аудит и проверку. Я хочу сказать, что действия Кабинета Министров и Премьер-министра будут жёстче, надоело. Мы тут пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или иной чиновник пытается нам это разрушить", - сказал Премьер.

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По его мнению, в большинстве случаев действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.

"Хотя могу сказать, что руководитель АМКУ пытается много вещей в нем изменить, но там не все от него зависит. Там такая система управления "демократичная", когда каждый сам себе строит свою систему управления", - сказал Премьер.

Он призвал депутатов поддержать законопроект, внесенный Президентом Украины Петром Порошенко, который будет способствовать системной ликвидации проблем в работе АМКУ с госзакупками.





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