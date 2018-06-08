 Предприятие семьи нардепа Дмитренко не выполняет решение суда, которым обязано выполнить условия ранее сорванного контракта, - ООО "Гран Терра"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о наличии судебного спора между ООО "Гран Терра" и СООО "Батькивщина", которое принадлежит семье депутата от БПП Дмитренко Олега.

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СООО "Батькивщина" не осуществило поставку товара по контракту на поставку семян подсолнечника. В связи с нарушением условий контракта компания "Гран Терра" обратилась в Хозсуд Черниговской области с иском к СООО "Батькивщина" об обязательстве совершить действия (поставить товар по контракту) и взыскании более 83 млн грн. штрафных санкций.

В рамках рассмотрения дела по иску ООО "Гран Терра" к СООО "Батькивщина" были пройдены апелляционная и кассационная инстанции, которые подтвердили действительность заключенного контракта и взыскали с СООО "Батькивщина" штрафные санкции. Кроме этого, дело рассматривалось и Верховным Судом Украины, который отклонил заявление СООО "Батькивщина" о пересмотре судебного решения в связи с отсутствием факта неодинакового применения судом законодательства. В итоге, по результатам рассмотрения СООО "Батькивщина" обязали выполнить условия контракта (поставить 20 тыс. тонн семян подсолнечника) и уплатить ООО "Гран Терра" 1 671 371 грн. неустойки и 40 781 454 грн. штрафа, а также отказали СООО "Батькивщина" в удовлетворении встречного иска о признании контракта недействительным.

На основании принятых решений судов были виданы приказы о принудительном их выполнении. В рамках открытых исполнительных производств на все движимое и недвижимое имущество СООО "Батькивщина" были наложены аресты. Однако, СООО "Батьвивщина" не выполняет решение суда.

Как отмечают представители "Гран Терры", СООО "Батькивщина" и его владельцы, члены семьи депутата от БПП Олега Дмитренко, активно препятствуют выполнению судебных решений и всячески пытаются добиться пересмотра принятых ранее судебных решений, несмотря на то, что решения судов вступили в силу, являются законными и не подлежат отмене.

Совладельцем СООО "Батькивщина" Николаем Дмитренко (отцом депутата Дмитренко Олега) был подан иск к ООО "Гран Терра" и СООО "Батькивщина" о признании контракта недействительным. При этом, предмет иска и его основания являются идентичными предмету и основаниям встречного иска СООО "Батькивщина", который уже был предметом рассмотрения в суде и в удовлетворении которого ранее было отказано в деле, упомянутом выше. Таким образом, совладелец СООО "Батькивщина" подал иск, который фактически направлен на незаконный пересмотр уже принятых окончательных и законных судебных решений.

ООО "Гран Терра" настаивает на том, что новым иском игнорируется необходимость выполнения решения судов, которыми контракт был ранее признан действительным и обязано СООО "Батькивщина" уплатить штраф. Таким образом, Н. Дмитренко и СООО "Батькивщина" препятствуют выполнению решения суда.

Несмотря на то, что все доводы Дмитренко аналогичны доводам, которые заявляло СООО "Батькивщина" в предыдущем деле, и что все эти доводы ранее уже были предметом исследования в судах всех инстанций и решениями судов заключенный контракт был признан действительным, Хозяйственный суд Черниговской области (регион, по которому Олег Дмитренко избирался в народные депутаты) удовлетворил иск Дмитренко.

В дальнейшем, решением от 15 марта 2018 года коллегия судей Апелляционного хозсуда Киевской области в составе В. Зеленина, А. Мартюк и М. Черногуза не удовлетворила апелляцию "Гран-Терры", таким образом, оставив в силе решение суда первой инстанции о признании контракта между СООО "Батькивщина" и ООО "Гран Терра" недействительным.

При этом, судья Мартюк, которая входила в состав коллегии судей, принявшей решение оставить решение суда первой инстанции о признании контракта недействительным, также входила в состав коллегии судей (была главенствующим судьей в коллегии судей), которая ранее вынесла абсолютно противоположное решение, которым признала контракт действительным и взыскала с СООО "Батькивщина" штрафные санкции.

"Таким образом, как возможно, что один и тот же судья при наличии одинаковых и идентичных обстоятельств дела и при абсолютно идентичных доводах СООО "Батькивщина" и Дмитренко Н.Н., вынес два абсолютно противоположных по содержанию судебных решения?" - отмечает сторона "Гран Терра".

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Представитель ООО "Гран-Терра" Василий Фастовец сообщил, что предприятием в Высший совет правосудия подана жалоба на судью Киевского апелляционного хозсуда А. Мартюк, поскольку при рассмотрении предыдущего иска по данному делу в 2017 году она возглавляла коллегию судей и принимала решение, которым отказала СООО "Батькивщина" в удовлетворении встречного иска о признании контракта недействительным, а уже в 2018 году при тех же обстоятельствах дела приняла диаметрально противоположное решение и признала контракт недействительным.

На данный момент ООО "Гран Терра" подало кассационную жалобу на решения судов первой и апелляционной инстанции. На предприятии заявляют, что ООО "Гран Терра" уверено в своей правоте и надеется, что новый Верховный Суд оправдает надежды, которые на него возлагает общество, и будет объективен, тем самим не допустив факта существования диаметрально противоположного судебного решения, которыми саботируется ранее принятое законное судебное решение.