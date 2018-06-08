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 Врачи выводят Кольченко из голодовки: кормят бульонами, - правозащитник Щур

Российские врачи выводят украинского политзаключенного Александра Кольченко из голодовки. Кольченко сейчас весит 55 кг, до начала голодовки он весил 63 кг.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке российский правозащитник, экс-глава Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области РФ Николай Щур, передает Цензор.НЕТ.

"Полчаса назад (10.00 мск, 8 июня 2018г.) Сашу Кольченко посетил наш адвокат. Саша вышел к нему сам. Оперативники его больше не сопровождали. Здоровье Саши нормализуется: врачи выводят его из голодовки, кормят бульонами. Саша сейчас весит 55 кг, до голодовки было 63. За время голодовки его посещали представители УПЧ области и члены региональной ОНК. Их поведение нравственным назвать не могу. Когда-нибудь Саша сам расскажет, что и как они ему говорили. Более подробная информация будет после ознакомления с отчетом адвоката, пока что это информация по телефону", - рассказал он.

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Врачи выводят Кольченко из голодовки: кормят бульонами, - правозащитник Щур 01

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец

Источник: https://censor.net.ua/n3070520
 
 
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