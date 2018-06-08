 По факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена", - Лысенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "08.06.2018 года Генеральной прокуратурой Украины внесено в ЕРДР сообщение о совершении народным депутатом Украины Мураевым Е. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственна измена), ч. 2 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины.

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В частности, основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны Верховной Рады Украины 08.06.2018 народным депутатом Украины С. Пашинским речи о неправомерных действиях народного депутата Украины Мураева Е.

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По сообщению, 07.06.2018 последний в интервью 112 канала высказал собственные суждения относительно правомерности деятельности органов государственной власти Украины, направленной на остановку агрессии со стороны Российской Федерации, и предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лицо, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О. Сенцова на лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм.

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Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено ГСУ СБУ, осуществление надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства - Генеральной прокуратуре Украины".

Напомним, накануне внефракционный нардеп, экс-регионал и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?".

А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

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