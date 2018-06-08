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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8698) государственная измена (214) Сенцов (512) Мураев (28)

 По факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена", - Лысенко

По факту высказываний народного депутата Евгения Мураева в адрес украинского политзаключенного Олега Сенцова, который держит третью неделю голодовки в российской тюрьме, Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "08.06.2018 года Генеральной прокуратурой Украины внесено в ЕРДР сообщение о совершении народным депутатом Украины Мураевым Е. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственна измена), ч. 2 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины.

Также читайте: "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - Аваков

В частности, основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны Верховной Рады Украины 08.06.2018 народным депутатом Украины С. Пашинским речи о неправомерных действиях народного депутата Украины Мураева Е.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом. ВИДЕО

По сообщению, 07.06.2018 последний в интервью 112 канала высказал собственные суждения относительно правомерности деятельности органов государственной власти Украины, направленной на остановку агрессии со стороны Российской Федерации, и предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лицо, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О. Сенцова на лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм.

Также смотрите: Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО

Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено ГСУ СБУ, осуществление надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства - Генеральной прокуратуре Украины".

Напомним, накануне внефракционный нардеп, экс-регионал и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?".

А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова: Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3070517
 
 
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Мураев мразь. И таких мразей к сожалению в Украине дофига и больше.
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Чуваш, что ты предлагаешь сделать с телеканалами Интер, 5-й, Украина, которые принадлежат бывшим регионам, то есть ставленникам кремля?
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пропоную закрити ці канали які займаються антидержавною діяльністю а політиків які ці канали організували або прикривають посадити в тюрму за сепаратизм
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государственная измена
или «государева измена»!? нет Мураева не оправдываю…НО (С Кольченко и Сенцовым
нам также не говорят ВСЮ правду) ну не об этом…. а когда Кум « Харанта»
возбудит аналогичные дела против 99% состава Рады?? КМУ, АП и персональных
товарищей, чьи фамилии сутками напролет мелькают по ТВ, радио ,газетах и
Интернете...как типа больших "пэтриотов" Украины.... да таких что от
их "пэтриотизма" скоро от Украины даже названия не останется... За фактом висловлювань Мураєва на адресу Сенцова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада", - Лисенко - Цензор.НЕТ 5760


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Тоже самое что и с Интером и Ньюс Ваном - закрыть на хер. Но во первых как твой пост оправдывает то шо Жюлька открыто поддерживает прокремлёвские каналы?? ВОт тебе ещё ног уже про Интер.

Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video

А во вторых, как же их закрыть если Ывпропейские партнёры, всякие асоциации Американских журналистов сразу поднимут дикий вой о давлении на прессу, нарушению свободы слова, препятствию деятельности журналистов и т.д.
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5 ти кацап приплів сюди дарма. Чого ти тут вештаєшся, що уже чєлобітную царю подав? мозолів на колінах немає?
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Мокше, а як ти відрізняєш гарних бувших ригів від поганих? По смороду чи на смак дуп?
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Так проблема не в том шо Мурев мразь - это очевидно. Проблема в том что эта мразь спокойно по телеку ведёт антиукраинскую риторику, в открытую издеваеца над Украиной и при этом чувствует себя совершенно комфортно и безопасно . ВОт это проблема
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Почему эту тварь какой-нибудь АТОшник не грохнул, списали бы на состояние аффекта и психологическую травму после боевых действий.
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Бузину грохнули. Теперь имеют процесс четвертый год.
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Я переживаю о тех, кто его грохнул. Так что не провоцируйте людей. Закон есть закон.
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И это правильно.
Только проведите это чмо от снятия неприкосновенности до клетки.
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идиоты. какая, нахрен, измена? еще одно дело, которое они завалят, и опять Украина будет в г*вне, а эта сука - жертва кровавой хунты
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по моему это чмо ни по духу , ни по крови никогда не было украинским . оно только здесь бабло колотит , а веревка его всегда к кремлю привязана , это просто пятая колонна которую никто серьезно вычищать и не собирается !
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Бабченко жив...!... - о чем шуметь-то...?!...
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Представляю какая вонь поднимется на "рыгONE" и на "112-кремлівських підлабузників"
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я за то, чтобы мураева утопить в дерьме... прилюдно, но..., он подонок и провокатор и в таком производстве он выкрутится...он уже много чего говорил...
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Ві не просто так, мабуть пронюхав, що прокуратура на нього щось накопала і вирішив блюванути, щоб потім вищати про "політичні переслідування"
У нас всі злодії моментально стають "борцями проти гнуснава шикаладнава баригі"! По факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена", - Лысенко - Цензор.НЕТ 3233
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Да шо ж эта такое!
Коломойский, Боголюбов, Сигала вот закрыли, теперь Мураев с Рабиновичем...
Это ж антисемитизм! По факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена", - Лысенко - Цензор.НЕТ 9851
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Аггга...Тада и соевого за партейку рыгоАналов...🤣
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Ну а если Сенцов действительно окажется террористом? И причем здесь мнение о Сенцов к государственной измене я не могу понять?
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Каким же образом он окажется? Потому что так фсб сказала?
А он к измене тем, что является народным депутатом Украины, которая имеет официальную позицию по Сенцову что тот политический заключенный.
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Таким же образом как и Надю из героини в террористку переделали. Вы что не понимаете что у нас кого выгодно власти героизируют или в террориста когда им надо превращают? С Михо тоже ситуация похожая была.. вы знаете что за человек этот Сенцов? Мураев ничему не изменял он просто высказал своё мнение которое на данном этапе противоречит официальной пропаганде но не факт что завтра она на 180 градусов переменится.
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которое на данном этапе противоречит официальной пропаганде

Дальше можешь не продолжать.
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Здесь ещё вопрос о "терроризме" на оккупированной территории Украины...
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И устроить ему голодовку. Только принудительную. Пусть путинскую сосиску вкушает.
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Мураева надо в тюрьму посадить или в жопу сосну запихать

Но лучше выслать из Украины с правом не вьезда 200 лет
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ты шо это, народным добром разбрасываешься
навоз, видители, в парашу на шару выбросить
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Эта КацаКрыса Мураевская должна сидеть еще 15 лет назад.......
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Медведчук в интервью пропагандисткому RT (RT!!): "Дружба с Путиным для меня не обвинение, а высокая честь!"
_____________________
И ничего, этой гниде Медведчуку президент Порошенко еще и задницу вылизывает. Не удивительно что все эти мрази наглеют с каждым днем.
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При чем тут государственная измена?

Привлечь Мураева можно за клевету например. Это имело бы шансы в суде

Ах да - генпрокурор ведь не имеет юридического образования
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Грізна заява, правда я щось сумніваюсь що справа піде далі кількох кілограмів паперу.
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Жаль, что смоется к браткам в россию. Неприкосновенность-то при нем.
А так было бы здорово посмотреть на эту холеную физиономию в зале суда и СИЗО.
Ефремов уже не тот что раньше...

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Никуда он не смоется. Новонский этому подтверждение. И неприкосновенности нет, и суда нет.
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Прецедент с Ефремовым все-таки дает надежду. А что будет с этим, посмотрим...
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Алла! Привет! А Вы смотрели полностью интервью Вдудя с Ефремовым?
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Привет. Не то что полностью не смотрела, но даже и частично.
Что-то интересное или подобие Данилко, нудившего у Гордона что-то невнятное без конкретики и фактов?


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Там много интересного, но в контексте того что так возбудило некоторых украинских и российских зрителей, совсем смысл исказили. Он в откровенной, саркастической форме сказал, что по его мнению Крымский Мост надо отдать Украине (украинцам) чтоб они плату за проезд по нему брали! Мол может тогда успокоятся и про Крым забудут. Не дословно передаю, но близко к тексту. Я так понимаю большинство не смотрело, а уцепились за вырванные слова из длинной фразы. Мол предложил мост отдать Украине... https://www.youtube.com/watch?v=4js1PKLfOeg
На какой минуте не помню, придется Вам все посмотреть. Там много интересного!
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Блииин...! Я же сразу не поняла о каком Ефремове речь.)
Посмотрю на выходных.
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При чем тут государственная измена?

Привлечь Мураева можно за клевету например. Это имело бы шансы в суде

Ах да - генпрокурор ведь не имеет юридического образования
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здесь тебе не напарашия. нет такой статьи в УК Украины. потому и грязи в медиа - хоть лопатой греби.
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Не имеет, но в отличии от тебя, такого умного-умного, он криминальный кодекс читал, а вот ты его в глаза не видел. Но мантру свою знаешь хорошо. Шансы в суде за клевету! Ну-ну.
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К концу года в СИЗО СБУ попадут многие Мурраевы...,Вазелин не поможет...Ютьюб всё помнит,кто чего говорил...
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Вам мало позора с хунтой Савченко и воскресением Бабченко? Уймитесь, не позорьте страну.
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А что молчит Рада, картавый олигофрен? Где их оценка мураевской провокации?
в высшем законодательном органе явно антигосударственные и античеловеческие высказывания.
Эта мразь недобитая региональная, пользуясь статусом нардепа, позволяет себе плевать в сторону человека, который ценой жизни и здоровья защищает свои убеждения, чего у этой паскуды никогда не было и нет..
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А ОНО ОДНО!? Такое........Падлюки БПП и НФ в 2014 году заключили ПАКТ .......Теперь вот Украина пасхлёбывает. Сцуки!!!!!!
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Есть еще адвокатша Монтан,давно просится в СБУ..крыса позорная...
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Печально будет если не посадят... Другими словами или Мураев, или Порошенк° !
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Будет очередной громкий ПУК от ГПУ и прочих органов неужели после 4 лет Вы верите что шулер вор осудит вора этот цирк расчитан на народ водят хороводы продавая воруя страну им подольше у кормушки остаться так что очередной фейк в массы
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похоже на грязную игру
один говорит такое, другие просят ответить
в итоге все на своих местах остаются
(посмотрим)
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Тоже небось 200 млн долларов под подушкой, за предательство, и медальки, если поискать.
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А какое унижение постоянно украинцы терпят, слушая антиукраинские высказывания по тв. Руки тогда опускаются.
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Мураев - молодец. Время этой банды подходит к концу, вот они и бесятся. Народу продолжают "затягивать гайки", снова повышение тарифов, введение абонплаты, а вслед за этим подорожание всех товаров. Банда сеет информационный шум чтобы отвлечь народ от всего этого.
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Это тебе Жюлька сказала что Мурев молодец, а виновата шоколядная банда с ненавязчивым намёком голосовать за ВОну потому что только ВОна спасёт Украину??

Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video
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Да он враг ,он враг Украины ,но кто хуже ,открытый враг,который не скрывает своих пристрастий к рюскому миру или такие,как аваков,луценко,порошенко,гройсман,яценюк ,которые за патриотическими лозунгами грабят Украину и уничтожают её народ ,ВСЯ эта шобла и мураевы и шуфричи и луценки с порошенками должны сидеть на одной зоне и ходить в одной робе и жрать одну баланду !!!
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Мураева поменяем на Сенцова или Сущенко...,,,,пусть падаль нюхает Мавзолей чЛенина... и стрижет Плешь Педофила... За фактом висловлювань Мураєва на адресу Сенцова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада", - Лисенко - Цензор.НЕТ 8111
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Хороший случай что бы реально проследить и посмотреть как наша власть бореца с откровенно прокермлёвскими врагами Украины, не на словах , а реально на практике. Посмотрим что дальше будет...
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"чисто генплокулолські" статті - юридичної перспективи НОЛЬ..
але дивує інші - невже на цю кремлівську вискочку змогли за 4 роки знайти тільки "це"?!
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Та 100% є там на те гівно купа всього.Захочуть,то буде на нарах до старості баланду жерти.Головне,щоб захотіли ,і не носились ,як з писаною торбою
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Он, конечно, сволочь, но привлечь его за то, что он сказал по закону нельзя.
"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал нардеп.Источник: https://censor.net.ua/n3070387"

Боюсь, депутаты это прекрасно знают и орут только ради пиара.....
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а еще он хотел пускать под откос поезда в Крыму, взорвать ЧФ и паромы, устроить теракт во время приезда Ху..ла в Крым, договорившись с Аль-Каида. И Немцова он убил кстати.
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І тільки спробуйте те гівно випустити на поруки чи ще куди.Мураєв-шльондра пуйловсько-ригівська вже всіх дістав.А хто захоче те лайно на поруки-затримати як співучасника.Досить цяцькатись з гидотою
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Юля на Качановской Тачанке пойдёт в атаку... За фактом висловлювань Мураєва на адресу Сенцова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада", - Лисенко - Цензор.НЕТ 6516Жаль что Яценюк ее освободил из Качановки....
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ВСЕМ ПиТОРАМ!!!!!!!!!!!!!!!! Юля ив се остальные сейчас ничего НЕ РЕШАЮТ! Засуньте себе свои методички ы жопу.
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Играйтесь дальше в беззубых, добреньких ывропейских толерастов пока страну не развалите окончательно. Толерасты ывропейские гуманисты всегда, без шансов проигрывают гопникам и убийцам.
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Эту рожу и шавку кремлевскую мураева давно надо было в асфальт закатать.
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Надежду Савченко посадили в тюрьму.
И всем пофиг.
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Ну вот Бойко, Новинский, Вилкул, Шуфрич, Скорик и т.д. не скрываясь шпарят по кремлевским методичкам и штампами руссоСМИ, но СБУ до них дела нет. Торговые партнеры
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Спочатку з нього депутатську недоторканість зніміть,а потім вже росслєдуйте,расслєдователі.А інакше клав він на всі ваші кримінальні провадження...
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Аж смішно..
Не вірю, що для виродка будуть якісь наслідки, він вже давно меле що хоче.
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Измена?-круто.
Все шо могут впаять это "клевета".
А вобше у депутатов работа такая+3.14.
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Чистите конюшню и станьте хоть немного,действительно,фашистами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена", - Лысенко
 
 
 
 
 
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