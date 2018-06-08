 По факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена", - Лысенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "08.06.2018 года Генеральной прокуратурой Украины внесено в ЕРДР сообщение о совершении народным депутатом Украины Мураевым Е. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственна измена), ч. 2 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины.
В частности, основанием для регистрации стало провозглашение с трибуны Верховной Рады Украины 08.06.2018 народным депутатом Украины С. Пашинским речи о неправомерных действиях народного депутата Украины Мураева Е.
По сообщению, 07.06.2018 последний в интервью 112 канала высказал собственные суждения относительно правомерности деятельности органов государственной власти Украины, направленной на остановку агрессии со стороны Российской Федерации, и предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лицо, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О. Сенцова на лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм.
Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено ГСУ СБУ, осуществление надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства - Генеральной прокуратуре Украины".
Напомним, накануне внефракционный нардеп, экс-регионал и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?".
А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
или «государева измена»!? нет Мураева не оправдываю…НО (С Кольченко и Сенцовым
нам также не говорят ВСЮ правду) ну не об этом…. а когда Кум « Харанта»
возбудит аналогичные дела против 99% состава Рады?? КМУ, АП и персональных
товарищей, чьи фамилии сутками напролет мелькают по ТВ, радио ,газетах и
Интернете...как типа больших "пэтриотов" Украины.... да таких что от
их "пэтриотизма" скоро от Украины даже названия не останется...
Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video
А во вторых, как же их закрыть если Ывпропейские партнёры, всякие асоциации Американских журналистов сразу поднимут дикий вой о давлении на прессу, нарушению свободы слова, препятствию деятельности журналистов и т.д.
Только проведите это чмо от снятия неприкосновенности до клетки.
У нас всі злодії моментально стають "борцями проти гнуснава шикаладнава баригі"!
Коломойский, Боголюбов, Сигала вот закрыли, теперь Мураев с Рабиновичем...
Это ж антисемитизм!
А он к измене тем, что является народным депутатом Украины, которая имеет официальную позицию по Сенцову что тот политический заключенный.
Дальше можешь не продолжать.
Но лучше выслать из Украины с правом не вьезда 200 лет
навоз, видители, в парашу на шару выбросить
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И ничего, этой гниде Медведчуку президент Порошенко еще и задницу вылизывает. Не удивительно что все эти мрази наглеют с каждым днем.
Привлечь Мураева можно за клевету например. Это имело бы шансы в суде
Ах да - генпрокурор ведь не имеет юридического образования
А так было бы здорово посмотреть на эту холеную физиономию в зале суда и СИЗО.
Ефремов уже не тот что раньше...
Что-то интересное или подобие Данилко, нудившего у Гордона что-то невнятное без конкретики и фактов?
На какой минуте не помню, придется Вам все посмотреть. Там много интересного!
Посмотрю на выходных.
Привлечь Мураева можно за клевету например. Это имело бы шансы в суде
Ах да - генпрокурор ведь не имеет юридического образования
в высшем законодательном органе явно антигосударственные и античеловеческие высказывания.
Эта мразь недобитая региональная, пользуясь статусом нардепа, позволяет себе плевать в сторону человека, который ценой жизни и здоровья защищает свои убеждения, чего у этой паскуды никогда не было и нет..
один говорит такое, другие просят ответить
в итоге все на своих местах остаются
(посмотрим)
Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video
але дивує інші - невже на цю кремлівську вискочку змогли за 4 роки знайти тільки "це"?!
"Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националестической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав", - сказал нардеп.Источник: https://censor.net.ua/n3070387"
Боюсь, депутаты это прекрасно знают и орут только ради пиара.....
И всем пофиг.
Не вірю, що для виродка будуть якісь наслідки, він вже давно меле що хоче.
Все шо могут впаять это "клевета".
А вобше у депутатов работа такая+3.14.