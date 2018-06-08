 За май на Донбассе погибли 11 гражданских, 32 ранены, - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в пятницу.
"В результате ухудшения ситуации безопасности в мае нами уже подтверждено 43 жертвы среди гражданского населения: 11 погибших и 32 раненых. Мы проверяем информацию о других жертвах, поэтому ожидается, что их количество возрастет. Ухудшение ситуации безопасности, а точнее атмосфера опасности, которую стороны поддерживают и даже усиливают, особенно ощущается вокруг Донецкой фильтровальной станции и вокруг нее", - заявил он.
Также, как отметил Хуг, еще ряд фактов относительно неподтвержденных жертв среди гражданского населения в настоящее время проверяется сотрудниками миссии.
и тогда Хуйло точно перестанет
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yt2CqN9xFFk