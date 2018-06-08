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 Политика Украины, Происшествия
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 За май на Донбассе погибли 11 гражданских, 32 ранены, - ОБСЕ

В мае 2018 года в результате конфликта на востоке Украины пострадали 43 гражданских, из них 11 человек погибли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в пятницу.

"В результате ухудшения ситуации безопасности в мае нами уже подтверждено 43 жертвы среди гражданского населения: 11 погибших и 32 раненых. Мы проверяем информацию о других жертвах, поэтому ожидается, что их количество возрастет. Ухудшение ситуации безопасности, а точнее атмосфера опасности, которую стороны поддерживают и даже усиливают, особенно ощущается вокруг Донецкой фильтровальной станции и вокруг нее", - заявил он.

Также, как отметил Хуг, еще ряд фактов относительно неподтвержденных жертв среди гражданского населения в настоящее время проверяется сотрудниками миссии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070514
 
 
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Все на ЧМ 2018 в Рашку....................100 лет хрен чему учат, олимпиада в в германии, футбол в италии.........именно с маленьких букв............сцуки барыжные!!!!!
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надо озабоченности добавить ... ГЛУБОКОЙ
и тогда Хуйло точно перестанет
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Одни бесполезные озабоченности, т.к. санкции пошли на пользу...
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хоть би з 10 у...тусів начолі з Хугом завалили нах ...мож інші б прозріли...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа май на Донбассе погибли 11 гражданских, 32 ранены, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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