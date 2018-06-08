 ГПУ установила новые эпизоды и выдвинула новые подозрения экс-главе Высшего хозсуда Татькову

Об этом сообщает департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.
Указано, что следователи установили дополнительные эпизоды уголовных правонарушений и собрали достаточные доказательства их совершения, в связи с чем Татькову и его бывшему заместителю, судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову выдвинуты новые подозрения.
"В частности, указанное лицо подозревается в постановлении как судья хозяйственного суда Донецкой области в личных интересах заведомо неправосудного решения в пользу одного из предприятий, которым незаконно обязало органы местного самоуправления заключить с этим предприятием договор аренды земельного участка нормативно-денежной стоимостью более 8 млн гривен сроком на 49 лет", - сказано в сообщении.
Кроме того, ему инкриминируются совершение на должностях председателя хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота.
В уголовном производстве проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на завершение расследования по этим эпизодам в сжатые сроки.
"Бывший председатель Высшего Хозяйственного суда Украины как подозреваемый объявлен в розыск и органом досудебного расследования принимаются меры по его экстрадиции из одной из стран Евросоюза", - заявляет Генпрокуратура.
Указанная процедура существенно усложнилась в связи с тем, что Апелляционным судом Киева дважды необоснованно отменялись постановления районного суда об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей, что является необходимым условием для экстрадиции.
Парламент поддержал проект постановления №8434 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы".
Документ поддержали 184 депутата Рады. Отметим, что для принятия решения о создании ВСК минимально необходимое количество голосов - 150.
"Целью Временной следственной комиссии определяется проверка сведений о нецелевом использовании средств, направленных на финансирование Вооруженных сил Украины, незаконная продажа военного имущества в течение 2004-2017 годов с целью подтверждения или опровержения указанных фактов", - говорится в пояснительной записке.
К основным задачам временной следственной комиссии относится:
- проведение проверки законности и обоснованности перевода военного имущества, в частности техники, вооружения и боеприпасов, в статус избыточного военного имущества в течение 2004-2017;
- проведение проверки сведений относительно обоснованности стоимости отчуждения военного имущества, в частности техники, вооружения и боеприпасов, избыточного военного имущества и других объектов права собственности Министерства обороны и/или ВСУ в течение 2004-2017;
- проведение проверки сведений относительно обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, принадлежащих на праве собственности Министерству обороны и/или ВСУ и были отчуждены и/или переданы под застройку в рамках реализации инвестиционных проектов, программ в течение 2004-2017;
- проведение проверки целевого использования средств, направленных на финансирование Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины в течение 2004-2017 годов, в частности в части выполнения программ повышения обороноспособности и безопасности государства и программ развития ВСУ;
- установление и сбор информации о круге лиц и/или предприятий, учреждений, организаций и их должностных лицах, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для подготовки и предварительного рассмотрения которых образована Временная следственная комиссия;
- инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины. Срок деятельности ВСК и срок подачи ей отчета о проделанной работе на рассмотрение ВР - 6 месяцев со дня ее образования.
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Міністри оборони України[ред. • ред. код]№ Час повноважень Портрет Ім'я
1 3 вересня 1991 - 4 жовтня 1993 Морозов Костянтин Петрович
в. о. 4 жовтня 1993 - 8 жовтня 1993 Біжан Іван Васильович
2 8 жовтня 1993 - 25 серпня 1994 Радецький Віталій Григорович
в. о. 25 серпня 1994 - 10 жовтня 1994 Шмаров Валерій Миколайович
3 10 жовтня 1994 - 8 липня 1996 Шмаров Валерій Миколайович
8 липня 1996 - 11 липня 1996 -
4 11 липня 1996 - 24 жовтня 2001 Кузьмук Олександр Іванович
24 жовтня 2001 - 12 листопада 2001 -
5 12 листопада 2001 - 25 червня 2003 Шкідченко Володимир Петрович
6 25 червня 2003 - 23 вересня 2004 Марчук Євген Кирилович
7 24 вересня 2004 - 23 січня 2005 Кузьмук Олександр Іванович
в. о. 23 січня 2005 - 3 лютого 2005 Кузьмук Олександр Іванович
8 4 лютого 2005 - 25 травня 2006 Гриценко Анатолій Степанович
в. о. 25 травня 2006 - 4 серпня 2006 Гриценко Анатолій Степанович
8 4 серпня 2006 - 23 листопада 2007 Гриценко Анатолій Степанович
в. о. 23 листопада 2007 - 18 грудня 2007 Гриценко Анатолій Степанович
9 18 грудня 2007 - 5 червня 2009 Єхануров Юрій Іванович
в.о. 5 червня 2009 - 11 березня 2010 Іващенко Валерій Володимирович
10 11 березня 2010 - 8 лютого 2012 Єжель Михайло Броніславович
11 8 лютого 2012 - 24 грудня 2012 Саламатін Дмитро Альбертович
12 24 грудня 2012 -27 лютого 2014 Лебедєв Павло Валентинович
в.о. 27 лютого 2014 -25 березня 2014 Тенюх Ігор Йосипович
в.о. 25 березня 2014 - 3 липня 2014 Коваль Михайло Володимирович
13 3 липня 2014 -14 жовтня 2014 Гелетей Валерій Вікторович
14 з 14 жовтня 2014 Полторак Степан Тимофійович.