 ГПУ установила новые эпизоды и выдвинула новые подозрения экс-главе Высшего хозсуда Татькову

Об этом сообщает департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

Указано, что следователи установили дополнительные эпизоды уголовных правонарушений и собрали достаточные доказательства их совершения, в связи с чем Татькову и его бывшему заместителю, судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову выдвинуты новые подозрения.

"В частности, указанное лицо подозревается в постановлении как судья хозяйственного суда Донецкой области в личных интересах заведомо неправосудного решения в пользу одного из предприятий, которым незаконно обязало органы местного самоуправления заключить с этим предприятием договор аренды земельного участка нормативно-денежной стоимостью более 8 млн гривен сроком на 49 лет", - сказано в сообщении.

Кроме того, ему инкриминируются совершение на должностях председателя хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота.

В уголовном производстве проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на завершение расследования по этим эпизодам в сжатые сроки.

"Бывший председатель Высшего Хозяйственного суда Украины как подозреваемый объявлен в розыск и органом досудебного расследования принимаются меры по его экстрадиции из одной из стран Евросоюза", - заявляет Генпрокуратура.

Указанная процедура существенно усложнилась в связи с тем, что Апелляционным судом Киева дважды необоснованно отменялись постановления районного суда об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей, что является необходимым условием для экстрадиции.

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