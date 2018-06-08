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Все про:ГПУ (8698) Емельянов (3) Татьков (2)

 ГПУ установила новые эпизоды и выдвинула новые подозрения экс-главе Высшего хозсуда Татькову

Генеральная прокуратура принимает меры для экстрадиции бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Об этом сообщает департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Українськi Новини.

Указано, что следователи установили дополнительные эпизоды уголовных правонарушений и собрали достаточные доказательства их совершения, в связи с чем Татькову и его бывшему заместителю, судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову выдвинуты новые подозрения.

"В частности, указанное лицо подозревается в постановлении как судья хозяйственного суда Донецкой области в личных интересах заведомо неправосудного решения в пользу одного из предприятий, которым незаконно обязало органы местного самоуправления заключить с этим предприятием договор аренды земельного участка нормативно-денежной стоимостью более 8 млн гривен сроком на 49 лет", - сказано в сообщении.

Кроме того, ему инкриминируются совершение на должностях председателя хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота.

В уголовном производстве проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на завершение расследования по этим эпизодам в сжатые сроки.

"Бывший председатель Высшего Хозяйственного суда Украины как подозреваемый объявлен в розыск и органом досудебного расследования принимаются меры по его экстрадиции из одной из стран Евросоюза", - заявляет Генпрокуратура.

Указанная процедура существенно усложнилась в связи с тем, что Апелляционным судом Киева дважды необоснованно отменялись постановления районного суда об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей, что является необходимым условием для экстрадиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура: гражданская жена экс-главы Высшего хозсуда Татькова "отмыла" 80 миллионов

Источник: https://censor.net.ua/n3070512
 
 
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Сейчас размер шрифта поменяю.....БЛА....БЛА....БЛА...........
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Срочно премии всему коллективу ГПУ и особенно представителю "обычного Сейшелского" среденго класса Украины Луцыферу и его Бабе Яге.......................
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Ой!

Парламент поддержал проект постановления №8434 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы".
ГПУ встановила нові епізоди і висунула нові підозри екс-главі Вищого госпсуду Татькову - Цензор.НЕТ 2737
Документ поддержали 184 депутата Рады. Отметим, что для принятия решения о создании ВСК минимально необходимое количество голосов - 150.

"Целью Временной следственной комиссии определяется проверка сведений о нецелевом использовании средств, направленных на финансирование Вооруженных сил Украины, незаконная продажа военного имущества в течение 2004-2017 годов с целью подтверждения или опровержения указанных фактов", - говорится в пояснительной записке.


К основным задачам временной следственной комиссии относится:

- проведение проверки законности и обоснованности перевода военного имущества, в частности техники, вооружения и боеприпасов, в статус избыточного военного имущества в течение 2004-2017;

- проведение проверки сведений относительно обоснованности стоимости отчуждения военного имущества, в частности техники, вооружения и боеприпасов, избыточного военного имущества и других объектов права собственности Министерства обороны и/или ВСУ в течение 2004-2017;

- проведение проверки сведений относительно обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, принадлежащих на праве собственности Министерству обороны и/или ВСУ и были отчуждены и/или переданы под застройку в рамках реализации инвестиционных проектов, программ в течение 2004-2017;

- проведение проверки целевого использования средств, направленных на финансирование Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины в течение 2004-2017 годов, в частности в части выполнения программ повышения обороноспособности и безопасности государства и программ развития ВСУ;

- установление и сбор информации о круге лиц и/или предприятий, учреждений, организаций и их должностных лицах, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, для подготовки и предварительного рассмотрения которых образована Временная следственная комиссия;

- инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины. Срок деятельности ВСК и срок подачи ей отчета о проделанной работе на рассмотрение ВР - 6 месяцев со дня ее образования.
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А чому тільки Гриценко?

Міністри оборони України[ред. • ред. код]№ Час повноважень Портрет Ім'я
1 3 вересня 1991 - 4 жовтня 1993 Морозов Костянтин Петрович
в. о. 4 жовтня 1993 - 8 жовтня 1993 Біжан Іван Васильович
2 8 жовтня 1993 - 25 серпня 1994 Радецький Віталій Григорович
в. о. 25 серпня 1994 - 10 жовтня 1994 Шмаров Валерій Миколайович
3 10 жовтня 1994 - 8 липня 1996 Шмаров Валерій Миколайович
8 липня 1996 - 11 липня 1996 -
4 11 липня 1996 - 24 жовтня 2001 Кузьмук Олександр Іванович
24 жовтня 2001 - 12 листопада 2001 -
5 12 листопада 2001 - 25 червня 2003 Шкідченко Володимир Петрович
6 25 червня 2003 - 23 вересня 2004 Марчук Євген Кирилович
7 24 вересня 2004 - 23 січня 2005 Кузьмук Олександр Іванович
в. о. 23 січня 2005 - 3 лютого 2005 Кузьмук Олександр Іванович
8 4 лютого 2005 - 25 травня 2006 Гриценко Анатолій Степанович
в. о. 25 травня 2006 - 4 серпня 2006 Гриценко Анатолій Степанович
8 4 серпня 2006 - 23 листопада 2007 Гриценко Анатолій Степанович
в. о. 23 листопада 2007 - 18 грудня 2007 Гриценко Анатолій Степанович
9 18 грудня 2007 - 5 червня 2009 Єхануров Юрій Іванович
в.о. 5 червня 2009 - 11 березня 2010 Іващенко Валерій Володимирович
10 11 березня 2010 - 8 лютого 2012 Єжель Михайло Броніславович
11 8 лютого 2012 - 24 грудня 2012 Саламатін Дмитро Альбертович
12 24 грудня 2012 -27 лютого 2014 Лебедєв Павло Валентинович
в.о. 27 лютого 2014 -25 березня 2014 Тенюх Ігор Йосипович
в.о. 25 березня 2014 - 3 липня 2014 Коваль Михайло Володимирович
13 3 липня 2014 -14 жовтня 2014 Гелетей Валерій Вікторович
14 з 14 жовтня 2014 Полторак Степан Тимофійович.
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Интересно, против Гриценко но тогда и против пораха и турчинова они в 2005 тоже были во власти и были причастны к продаже оружия, ведь без сбу турчинов и снбо порох продажи оружия были невозможны
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Совпаденіє? Враховуючи те, що до 2004 майже усе цінне було вже вкрадено...
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Міністр оборони як раз таки до торгівлі озброєнням відношення не мав.
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Тут уже нынешнего главу сажать пора.....
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Прррямо урожай собирают... толку то "0" с минусом...🤣
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Татьба́ в древнем русском праве - преступное похищение чего-либо или насильственное отнятие, не переходящее в разбой; тать - вор.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ установила новые эпизоды и выдвинула новые подозрения экс-главе Высшего хозсуда Татькову
 
 
 
 
 
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