 По секретному приказу в России уничтожают архивы об узниках ГУЛАГа, - историки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на письмо директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову.

"Уничтожение карточек (узников. - Ред.) означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа", - говорится в письме.

Директор Музея истории ГУЛАГа сообщил, что в России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Это выявили исследователи, пытаясь выяснить судьбу репрессированных. Они получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении учетных карточек осужденных.

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Исследователь Сергей Прудовский, который весной искал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, выяснил, что были уничтожены не только личное дело, но и архивная карточка заключенного. В управлении МВД по Магаданской области, куда обратился историк, сообщили, что 12 февраля 2014 года был издан приказ с грифом "для служебного пользования". В документе, который подписан ФСБ, МВД, Минюстом, Генеральной прокуратурой, Службой внешней разведки и другими ведомствами, говорится, что карточки на осужденных подлежит хранить "до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста".

Это не единственный пример уничтожения материалов, говорится в статье. В 2014 году жительница Московской области Нина Трушина пыталась найти информацию о своем родственнике, осужденном в 1939 году, и получила ответ из УМВД по Магаданской области о том, что учетная карточка отложена на уничтожение на основании служебного приказа. Тогда госпожа Трушина подала иск в Верховный суд РФ, указав, что приказ, затрагивающий ее права, засекречен и официально не опубликован, что противоречит ч. 3 ст. 15 Конституции РФ. Однако ВС оставил иск без удовлетворения, указав, что приказ содержит служебную информацию, а указ президента РФ от 1996 года позволяет не публиковать документы, затрагивающие права людей, если в них есть конфиденциальная информация, к которой, согласно указу президента РФ за 1997 год, отнесена служебная информация. Госпожа Трушина обратилась в Конституционный суд РФ, но он отказал в принятии иска, пояснив, что полиция хранит и уничтожает данные на основании законов.

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