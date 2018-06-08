 По секретному приказу в России уничтожают архивы об узниках ГУЛАГа, - историки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на письмо директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову.
"Уничтожение карточек (узников. - Ред.) означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа", - говорится в письме.
Директор Музея истории ГУЛАГа сообщил, что в России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Это выявили исследователи, пытаясь выяснить судьбу репрессированных. Они получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении учетных карточек осужденных.
Исследователь Сергей Прудовский, который весной искал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, выяснил, что были уничтожены не только личное дело, но и архивная карточка заключенного. В управлении МВД по Магаданской области, куда обратился историк, сообщили, что 12 февраля 2014 года был издан приказ с грифом "для служебного пользования". В документе, который подписан ФСБ, МВД, Минюстом, Генеральной прокуратурой, Службой внешней разведки и другими ведомствами, говорится, что карточки на осужденных подлежит хранить "до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста".
Это не единственный пример уничтожения материалов, говорится в статье. В 2014 году жительница Московской области Нина Трушина пыталась найти информацию о своем родственнике, осужденном в 1939 году, и получила ответ из УМВД по Магаданской области о том, что учетная карточка отложена на уничтожение на основании служебного приказа. Тогда госпожа Трушина подала иск в Верховный суд РФ, указав, что приказ, затрагивающий ее права, засекречен и официально не опубликован, что противоречит ч. 3 ст. 15 Конституции РФ. Однако ВС оставил иск без удовлетворения, указав, что приказ содержит служебную информацию, а указ президента РФ от 1996 года позволяет не публиковать документы, затрагивающие права людей, если в них есть конфиденциальная информация, к которой, согласно указу президента РФ за 1997 год, отнесена служебная информация. Госпожа Трушина обратилась в Конституционный суд РФ, но он отказал в принятии иска, пояснив, что полиция хранит и уничтожает данные на основании законов.
уйло заболело построением сэрэсэра №2, где возьмут от совка лозунги и картинку, а быдлу вместо социалки покажут кукиш.
вот и зачищают весь негатив соковый.
а что за счет узников построили?
беломорканал и транссиб - все?
я просто на карту глянул, там если не заснежено все эти ямал якутия саха ("русский север" )
там ничего нет
вообще ничего, как представил сколько мест вообще пусты от людей и подумал
может и хорошо
(правда там изза добычи нефти что то строят и загрязняют)
Кстати, я недавно узнал что он закрыт для иностранцев с 1991 года. Даже для граждан Беларуси, вот такое оно союзное государство...
https://www.google.kz/maps/@69.2403043,87.8060443,2708m/data=!3m1!1e3?hl=ru
История скреп @Skrepo_history 29 мин.29 минут назад
Внуки палачей не хотят, чтобы мир узнал правду.
В РФ, на основании секретного приказа, подписанного ФСБ, МВД, Минюстом, Генеральной прокуратурой, Службой внешней разведки и др. ведомствами, с 2014 года уничтожают архивные документы об узниках ГУЛАГа https://www.svoboda.org/a/29279249.html
«Крутой маршрут» Евгении Гинзбург
«колымские рассказы» Шаламова
В ночь с 30 на 31 января в Москве загорелась библиотека Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН). Пожар удалось потушить лишь спустя сутки. Масштабы трагедии еще предстоит оценить специалистам, но уже сейчас с горечью можно сказать, что мир лишился большого количества документов и книг. «Сноб» восстановил хронику пожара, узнал, какие документы и книги хранились в коллекции и вспомнил другие пожары в библиотеках
https://snob.ru/selected/entry/87232
Сушите сухарики , парашнички!
🤣🤣
"Історію Росії ховають від росіян і хочуть сховати від усього світу. Спогади про те, що діялося вчора, є власністю імператора. Він змінює на своє бажання літописи країни та щоденно роздає своєму народові історичні правди, які співпадають з вигодою моменту". *
Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році".
https://www.youtube.com/watch?v=LzmlMGEoUvg
🤣
"Про що мріють раби? Раби мріють не про свободу, раби мріють про власних рабів".
Вислів з часів Древнього Риму
***
В России больше нету сострадания.
Страдают те, чьи помыслы чисты.
А тут теперь не Швеция, не Дания,
а чисто предвоенная Германия,
а в ней - одни драконы и глисты.
Здесь, кажется, нарочно все устроено,
в ничем не разгоняемой ночи, -
чтоб не было ни Рыцаря, ни Воина,
ни Святости, ни Гения достойного,
а только палачи и стукачи....
*Д. Быков, 2017.
Так и 23 февраля с поражения от немцев под Питером превратили в День Советской армии. Хотя таковой на то время ещё небыло.
История скреп @Skrepo_history 5 июн.
Ломброзо нервно курит в сторонке.
Вот почему Россия НИКОГДА добровольно не откроет архивы ВЧК-НКВД-КГБ...
Само Хуйло в фильме про Хуйло рассказывало, как в Германии оно собственноручно жгло архивы, что аж печка треснула, потому что на улице собралась толпа и требовала отдать архивы.
Що ці падли зробили з нашими дідами. Прочитавши ві зрозумієте, що вбили наше майбутнє, наше богатство. Там одне падло по фамілії Матвєєв за дві ночі один розстріляв 1111 видатних українських людей. Куди там німцям, яких вони хають. Ось палачі, нелюди, вже опуститися нижче навіть звірові неможливо.
Прочитавши, я написав цей вірш. Дуже вібачаюсь, тому що пишу на своєму рівні, але такі кричащі факти я повинен донести до націі. Може хто й прочитає і задумається за всі ці паради та "Безсмертні полки". Ось настоящі Армії, а не полки. А возьміть ще голодомори......
РОЗСТРІЛЕНЕ ПОКОЛІННЯ
Спасибі Богу за вірші
І душам тих поетів,
Що розстріляли алкаші
У стін тюрми та лазаретів.
Хватали просто за думки
В страшні тридцяті роки.
Та убивали взалюбки,
Щоб не було мороки.
Безграмотні більшовики
Убили все майбутнє.
Культури нашої кати
В книжках історії відсутнє.
В'язнили просто за донос
За то що в вишиванці.
Їх логіка, що «малорос»
Вночі хватали й вранці.
Професор Микола Зеров,
За що арештували?
Знав понад двадцять мов,
Та в Синдармаху розстріляли.
А видатний Драй-Хмара
Своїм життям зберіг студента.
Миттєво знайшла його кара
Був знищений без документа.
Старшина війська Маланюк
Подався в еміграцію.
Пером вбивав оцих тварюк,
Та формував віршами націю.
А харків'янина Свідзінського
В клуні живцем спалили
Патріота українського
З ним інших діячів так вбили.
Футурист наш Семенко
Вже і писав для комуністів.
Но це йому не помогло
Попав в немилість до чекістів.
Його в столиці розстріляли
Десь у Жовтневому палаці
Біля Биківні в лісі труп сховали,
Придуманих чекістами новацій.
Плужника теж замордували
В страшних катівнях Соловків,
Де душу й тіло виривали
З незламних наших юнаків.
Денікінці не відставали
Попав до них Василь Чумак.
У дев'ятнадцять розстріляли
А жив би та писав юнак.
Я про окремих написав
А їх багато розстріляли.
Про їх поезію я тільки взнав,
Раніш кати їх обмовляли.
А скільки є ще без хрестів
Могил, Ненько твоїх синів.
Розстріляних поетів, бандуристів
Не співаних, не сказаних їх слів.
Березень-квітень 2018 р.
Анатолій Березенський