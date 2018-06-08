 Главы МИД стран "нормандского формата" на встрече в Берлине обсудят инвентаризацию Минских соглашений и миссию ООН на Донбассе, - МИД Германии

Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр Хайко Масс в понедельник примет коллег из Украины, Франции и России на вилле Борзиг... В центре обсуждения будут две темы: инвентаризация Минских соглашений, как придать им новый импульс; также впервые в таком кругу пойдет речь о миссии ООН на Донбассе", - заявила Адебар.
По ее словам, в вопросе миротворцев позиции Украины и России по-прежнему далеки - это касается и мандата, и района размещения. В Берлине главам МИД "нормандского формата" предстоит выяснить, по каким пунктам позиции сторон могут сблизиться.
Адебар подчеркнула, что для продвижения процесса необходимыми условиями являются длительное и устойчивое перемирие, отвод тяжелых вооружений, шаги в исполнении Минских соглашений.
Встреча начнется в 18:30 по берлинскому времени (19:30 по киевскому) и станет первой с февраля 2017 года.
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