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 Политика Украины, За рубежом
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 Главы МИД стран "нормандского формата" на встрече в Берлине обсудят инвентаризацию Минских соглашений и миссию ООН на Донбассе, - МИД Германии

В ходе намеченной на 11 июня встречи "нормандского формата" на уровне глав МИД будут обсуждаться исполнение Минских соглашений и возможность размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.

Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр Хайко Масс в понедельник примет коллег из Украины, Франции и России на вилле Борзиг... В центре обсуждения будут две темы: инвентаризация Минских соглашений, как придать им новый импульс; также впервые в таком кругу пойдет речь о миссии ООН на Донбассе", - заявила Адебар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече глав МИД стран "нормандского формата" обсудят формат миротворческой миссии ООН и освобождение украинских заключенных, - Климкин

По ее словам, в вопросе миротворцев позиции Украины и России по-прежнему далеки - это касается и мандата, и района размещения. В Берлине главам МИД "нормандского формата" предстоит выяснить, по каким пунктам позиции сторон могут сблизиться.

Адебар подчеркнула, что для продвижения процесса необходимыми условиями являются длительное и устойчивое перемирие, отвод тяжелых вооружений, шаги в исполнении Минских соглашений.

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Встреча начнется в 18:30 по берлинскому времени (19:30 по киевскому) и станет первой с февраля 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3070505
 
 
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Инвентаризацию? О как! Видать шото спёрли уже
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Мінські угоди Україні непотрібні, як і миротворці ООН - це все пропозиції путіна, які він озвучує через свого агента - порошенка!
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а що на Вашу думку потрібно, з того що зараз є в наявності ?
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Акуеть!!!
"Инвентаризация" влажной мечты соевого... типа нового фейк-сюжета для блокбастера...
"Я-мироносец..... Made in Roshen"
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А шо они все топят за минский договорняк? Какая от него польза? Там ведь прописана по факту капитуляция Украины!
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хтось уже отінвентарізував Крим та Донбасс ,куда ці бариги тягнуть Україну дальше Глави МЗС країн "нормандського формату" на зустрічі в Берліні обговорять інвентаризацію Мінських угод та місію ООН на Донбасі, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 5236
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Порошенко витягує Україну з тої дупи,в яку засунули Крим і Донбас турчинов з косатою після перевороту.
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Не удалось оркам без прекращения огня и обеспечения безопасности провести "выборы" в угоду паРаше, как бы они не кивали на Минские соглашения.
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Очередное переливание из пустого в порожнее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавы МИД стран "нормандского формата" на встрече в Берлине обсудят инвентаризацию Минских соглашений и миссию ООН на Донбассе, - МИД Германии
 
 
 
 
 
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