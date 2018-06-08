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 Экономика
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Все про:доллар (1501) НБУ (4358) фальшивомонетчики (58)

 Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых долларах: в 2017 году объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых

В 2017 году среди изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары - 77,6% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты и евро - 16,5 %.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщается в годовом отчете на официальном сайте в Национальный банк Украины (НБУ).

Так, объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых, а объемы поддельных банкнот номиналами €200, €100 и €50 составили, соответственно, 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых.

Кроме того, отмечается, что регулятор изъял из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных гривневых банкнот на сумму 3,6 млн грн.

Результаты 2017 года показали увеличение на 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты выявленных поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одессит организовал подпольный цех по изготовлению фальшивых банкнот номиналом 500 гривен, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн - 7% от общего количества изъятых подделок; 100 грн -17%; 50 грн - 13%. Изъятые купюры номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 1,5%.

При этом в НБУ констатируют относительно низкий уровень подделки банкнот гривни и сообщают, что ситуация с подделками контролируема и не имеет критического характера.

Источник: https://censor.net.ua/n3070502
 
 
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Требуйте зарплату в 2000 евро уже сегодня и у вас не будет никаких проблем с долларами. Все просто. Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых долларах: в 2017 году объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых - Цензор.НЕТ 6402
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Ты наверное плохо читал.... - написано, что поддельных евро тоже много...
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Тут не читать, тут делать надо. Требовать зарплату в 2000 евро и пенсию в 1000 евро уже сегодня. Это важно. А то МВФ требует поднятия цены на газ для населения Украины, а население Украины ничего не требует. Мы что, все отупели после революции гидности, как думаешь?
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Популизм, популизм, пустой и бессмысленный...!...
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Да, те зарплаты и пенсии, что сейчас в Украине на фоне отъезжающих цен попахивают популизмом. Тут с тобой не поспоришь.
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"Тыребую! Тыребую!
Топочу ножками и тыредую сто тысяч не частями, а сразу!"

Взять бы топор и зарубить таких требователей....
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Понимаю, как тебя это бесит, тупорылый пропагандон, но другого пути у нас нет. В борьбе обретешь ты право свое. Пипец коммунякам и их последышам. Нацбанк попередив українців про фальшиві долари: у 2017 році обсяг підроблених банкнот номіналом $100 становив 94% від загальної кількості вилучених - Цензор.НЕТ 9466
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"Требуйте зарплату в 2000 евро"

Справедливости ради поинтересуйтесь минимальной и средней зарплатой в самом Евросоюзе в ряде стран - выходцев или бывших сателитов СССР.
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А зачем мне этим интересоваться? МВФ что, интересуется нашими возможностями, когда требует повысить цены на газ для населения Украины?
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Чем труднее людям зарабатывать дензнаки, тем проще им их рисовать самостоятельно.
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Помнится гитлер то-же печатал фунты, что-бы подорвать экономику Англии, и хусейн то-же баксы печатал с той-же целью.....
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Да, на Обуховском заводе их рулонами печатают.
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Причём, хусейновские"баксы были "лучше" настоящих
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И осели почти все на территории бывшего совка....
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Усе далжны нести долляры на пррроверку...
Достайом с чулков и матрацов и несьом...Уррря!!
Жулита наша так їх і тримає бо банкам не довіряє...)))
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как это?

доллары - 77,6% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты и евро - 16,5 %.

Так, объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых, а объемы поддельных банкнот номиналами €200, €100 и €50 составили, соответственно, 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых.

мой калькулятор сломался. расшифруйте что имеется в виду
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100% фальшивих грошей (тих що вилучили загалом)

з цих 100%
- 77,6% - бакси
-16,5% - євро
- 5,9% - фальшивки інших видів валюти (фунти,канадські бакси тощо)

з 77,6% фальшифих баксів (які окремо в доларовому еквіваленті -100%) - 94% були у вигляді 100 доларових купюр, решта купюри інших номіналів
з 16,5 фальшивих євро (які у євро еквіваленті щодо вилучених становлять 100%) - 40%- по 200 євро,21% по 100євро і 29% по 50 євро
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спасибо. а то текст по дебильному написан

Нацбанк попередив українців про фальшиві долари: у 2017 році обсяг підроблених банкнот номіналом $100 становив 94% від загальної кількості вилучених - Цензор.НЕТ 7255
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Ну вот, не поленился для общественности, молодца!
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"Хранение,распространение и сбыт фальшивых денежных знаков любой страны запрещено уголовным кодексом и преследуется по закону. Так что, граждане Украины, вам немедленно предстоит сдать все наличные денежные знаки США для проверки в государственные банки Украины!" (Гройсман В.Б.)
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНацбанк предупредил украинцев о фальшивых долларах: в 2017 году объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых
 
 
 
 
 
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