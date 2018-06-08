 Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых долларах: в 2017 году объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщается в годовом отчете на официальном сайте в Национальный банк Украины (НБУ).
Так, объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых, а объемы поддельных банкнот номиналами €200, €100 и €50 составили, соответственно, 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых.
Кроме того, отмечается, что регулятор изъял из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных гривневых банкнот на сумму 3,6 млн грн.
Результаты 2017 года показали увеличение на 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты выявленных поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года.
Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн - 7% от общего количества изъятых подделок; 100 грн -17%; 50 грн - 13%. Изъятые купюры номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 1,5%.
При этом в НБУ констатируют относительно низкий уровень подделки банкнот гривни и сообщают, что ситуация с подделками контролируема и не имеет критического характера.
Топочу ножками и тыредую сто тысяч не частями, а сразу!"
Взять бы топор и зарубить таких требователей....
Справедливости ради поинтересуйтесь минимальной и средней зарплатой в самом Евросоюзе в ряде стран - выходцев или бывших сателитов СССР.
Достайом с чулков и матрацов и несьом...Уррря!!
Жулита наша так їх і тримає бо банкам не довіряє...)))
доллары - 77,6% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты и евро - 16,5 %.
Так, объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых, а объемы поддельных банкнот номиналами €200, €100 и €50 составили, соответственно, 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых.
мой калькулятор сломался. расшифруйте что имеется в виду
з цих 100%
- 77,6% - бакси
-16,5% - євро
- 5,9% - фальшивки інших видів валюти (фунти,канадські бакси тощо)
з 77,6% фальшифих баксів (які окремо в доларовому еквіваленті -100%) - 94% були у вигляді 100 доларових купюр, решта купюри інших номіналів
з 16,5 фальшивих євро (які у євро еквіваленті щодо вилучених становлять 100%) - 40%- по 200 євро,21% по 100євро і 29% по 50 євро