 Нацбанк предупредил украинцев о фальшивых долларах: в 2017 году объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщается в годовом отчете на официальном сайте в Национальный банк Украины (НБУ).

Так, объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых, а объемы поддельных банкнот номиналами €200, €100 и €50 составили, соответственно, 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых.

Кроме того, отмечается, что регулятор изъял из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных гривневых банкнот на сумму 3,6 млн грн.

Результаты 2017 года показали увеличение на 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты выявленных поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года.

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Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн - 7% от общего количества изъятых подделок; 100 грн -17%; 50 грн - 13%. Изъятые купюры номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 1,5%.

При этом в НБУ констатируют относительно низкий уровень подделки банкнот гривни и сообщают, что ситуация с подделками контролируема и не имеет критического характера.