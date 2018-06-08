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 Политика Украины
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Все про:запрет (1251) Министерство культуры (300) нацбезопасность (108) нон грата (344) Россия (69548)

 Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился еще тремя российскими деятелями культуры, - Минкульт

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще тремя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 6 июня, опубликованному на сайте министерства в пятницу, в перечень лиц вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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На данный момент в список внесены 134 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3070501
 
 
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пока там нет мертвячука - это профанация, а не список.
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Ты шо хочешь шо б Пукин напав?
Може тоби ще й грошы з оффшоров вернуть?))))
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мертвечук - гражданин Украины
как ни прискорбно
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Це перемога!)))
Саме за це стояв Майдан....
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На наступному Майдані повинна литись кров не патріотів і порядних людей, а ригоаналів, бариг і агресивних ватників згідно списку. (Список у мене готовий і постійно поповнюється).
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На наступному Майдани народ знову наип..ь як лохкив!))) Поменяли Батю на Батю 2...так же поменяем Батю 2 на Батю 3....)))
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да уж.....
дивный народ, если даже не принимать во внимание Майданы, то видеть в числе лидеров на преза йульку, петьку и пр. Список осіб, які загрожують нацбезпеці України, поповнився ще трьома російськими діячами культури, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 4492

в задачах элит вести наро и страну по пути эволюционного развития, но в элитах у нас редкостное быдло и жлобьё.
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Культури?
Смішно...***
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.

Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.

И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!

Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?

Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!

Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.

Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!

Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
)))
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По моему больше шакаладной троиц не угрожает никто!
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Всё ......я плакал......а кто ЭТО??? Вот когда на сайте "миротворца" я увидел ребят журналистов расследователей Коррупции в Украине................вот это вопрос. Особенно Дмитро Гнап, который после штурма рыгпми титушнёй и ментами стоял весь в крови, половины лица вообще не было вино, есть ли глаз.............. А Пусик как его толстый такой что колесот продал под Харьковом и спасатель Непала карманный решала под Киевсовето зорян со шкиряком его туда занесли. Сколько оружия ПАДЛЫ наградного от авакова получили???
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Это их заявление называется - "попали в список"?

"Однако, хотим успокоить некоторых известных "журналистов", которые в списке на ликвидацию отсутствуют: Анастасия Антонюк (Станко), Дмитрий Гнап, Наталия Влащенко, Евгений Мураев, Светлана Крюкова, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Игорь Гужва, Дмитрий Джангиров, - говорится в сообщении."
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Джеймс Бонд..........Смешай ПАДЛА Но не взбалтывай прохобот.
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так на "миротворці" некій м.олешко "рулить"...відпрацьовує "фото")))тепер там , я так розумію терористами будуть всі хто "розгойдує будку"
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Этого понимания Евгений Калашников и добивался. См. мой пост выше (08.06.2018 15:17)

https://censor.net.ua/comments/locate/8/3070501/67157722
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*глянув - Гнапа немає!
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если бы не озвучили фамилии, я бы даже не знал, что они существуют... а они, оказывается, еще и угрожают...
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Навскидку - назовите режиссёров последних пяти фильмов, которые Вы видели...
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а хіба мураєв , вілкул чи скажімо бондаренко це менша загроза Україні?
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Украинский журналист Укринформ Роман Сущенко шпионил в Москве и пытался выяснить когда КацаПсинские шакалы нападут на Мариуполь из ДыНыРы,на территории где кацаПсинских Шакалов Плешивого Педофила НЕТ. и никогда не было.....Мужику дали 12 лет....
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Будет знать как во время войны переться к "родственникам" во вражескую страну.
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А собственно кто эти трое? Их вообще кто-то знает? Честно говоря если бы не "запретили" то я о них и неузнал бы.
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Агентство Рейтерс сообщило.
Авиация Плешивого педофила совершила боевой налет на провинцию Идлиб в Сирии в результате налета погибло 38 человек,десятки ранено.
Скоро ЧМ па хвутболу....
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Мураев назвал украинского режиссера Сенцова террористом.
Видать Сенцов захерячил Беслан и Норд Ост...
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КацаКрысины вы хуже Шакалов...,намного Хуже....
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Напомню кто не в танке..Рейтинг Плешивого 85 %,,,,это означает что почти всё население РАБссии ШАКАЛЫ
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И шо, только сейчас поняли шо они угрожают нацбезопасности??? Грыцяк после сногсшибательно-феерической суперспецоперации с Бобченко совсем работать не хочет.
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КацаПсины не парьтесь,в списке давно нет Политковской,Немцова,Артёма Боровика,Пола Хлебникова,Вороненкова,Литвинеко,Валерии Новодводсой,Юры Щекочихина и далее везде,они давно ликвидированы БЕЗ списка...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСписок угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился еще тремя российскими деятелями культуры, - Минкульт
 
 
 
 
 
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