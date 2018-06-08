 Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился еще тремя российскими деятелями культуры, - Минкульт

Согласно обновленному списку Минкультуры от 6 июня, опубликованному на сайте министерства в пятницу, в перечень лиц вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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На данный момент в список внесены 134 человека.