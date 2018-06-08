 Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился еще тремя российскими деятелями культуры, - Минкульт

Согласно обновленному списку Минкультуры от 6 июня, опубликованному на сайте министерства в пятницу, в перечень лиц вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
На данный момент в список внесены 134 человека.
Може тоби ще й грошы з оффшоров вернуть?))))
как ни прискорбно
Саме за це стояв Майдан....
дивный народ, если даже не принимать во внимание Майданы, то видеть в числе лидеров на преза йульку, петьку и пр.
в задачах элит вести наро и страну по пути эволюционного развития, но в элитах у нас редкостное быдло и жлобьё.
Смішно...***
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
)))
"Однако, хотим успокоить некоторых известных "журналистов", которые в списке на ликвидацию отсутствуют: Анастасия Антонюк (Станко), Дмитрий Гнап, Наталия Влащенко, Евгений Мураев, Светлана Крюкова, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Игорь Гужва, Дмитрий Джангиров, - говорится в сообщении."
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3070501/67157722
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*глянув - Гнапа немає!
https://youtu.be/ZbHlM_UT6p4
🤣🤣
Авиация Плешивого педофила совершила боевой налет на провинцию Идлиб в Сирии в результате налета погибло 38 человек,десятки ранено.
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