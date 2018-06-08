 Amnesty International поддерживает украинского политзаключенного Сенцова и требует от России его освобождения, - генсек организации Шетти

"Олег Сенцов голодает уже 25 дней в знак протеста против удерживания Россией в неволе украинских политзаключенных. Он сам получил 20-летний срок заключения вследствие несправедливого и политически мотивированного судебного процесса. Мы поддерживаем Олега и требуем его освобождения", - заявил С.Шетти, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении пресс-службы Amnesty International напомнили, что О.Сенцов осужден к 20 годам заключения в результате несправедливого судебного разбирательства по политически мотивированными обвинениями и правозащитники призывают к его немедленному освобождению.

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"Amnesty International неоднократно выражала обеспокоенность по поводу нарушения права на справедливое судебное разбирательство в России. Пытки и другое жестокое обращение являются распространенными нарушениями в системе уголовного судопроизводства РФ. Кроме того, условия во время этапирования заключенных в РФ можно приравнять к пыткам и жестокому обращению", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.