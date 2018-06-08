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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2513) Сенцов (512) Мураев (28)

 "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал внефракционного нардепа Евгения Мураева подонком за его высказывания об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом. ВИДЕО

Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать, - Аваков 01

Напомним, накануне внефракционный нардеп, экс-регионал и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3070485
 
   
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Не просто подонок, а прохуйловская мразь и дружок Тимошенко.
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на фото : "а потом, вот этой самой рукой, я дрочу !" )))
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А вы каким боком к Украине? Многострадальный беженец из Д/ЛНР?
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Кто бы говорил
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А що тут обговорювати? Ти дій , аваков, разом з кумом югком..
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да, но статьи за это нет, к сожалению
не верю, что его не за что реальное привлечь.
учитывая его явный вектор, то точно должен был замазаться по настоящему
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Мне очень интересно, кто после такого продолжит ходить на ватный ньюз ван?
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Я хренею, экономика в жопе, страна разваливается, но все равно найдут себе повод потрындеть на неделю. И начинают. А другие в это время пилят бюджет, только пыль стоит
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Это всё понятно, но зачем ты нам о своей Беларуси написал? Может тебе стоит обратиться к картошечному диктатору Лукашенке?
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а ты откуда пишешь, из благополучной Канады наверное?
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ты не хреней, береги время на обсасывание ануса путинского, как то без тебя все решится.
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А ты не обсуждай! Делайте что-нибудь. Реванш рыгов вы и обеспечили своим воровством и безнаказанностью рыгов.
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Цирк на дроті у фейсбучних паханів ! "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - Аваков - Цензор.НЕТ 6082

п.с. То ви тільки Сашка Білого при спробі втечі можете......................... "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - Аваков - Цензор.НЕТ 4225
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Сказала гнида купившая 55 вертушек для ментов по 10 лямов евро при их рыночной стоимости 4 ляма, я уже молчу про выявленные неисправности и запрет на их использование в некоторых странах ЕС.
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сейчас все дерьмо начнет гавкать на Мураева. Тут принцип работает - бей его, что бы до тебя не добрались.
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Да уж, вашей нынешней мародерской власти он явно как кость в горле.
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Очередной прыжок соевых зайцев в сторону от темы...
Экономика в ж..пе
Но АКСУ в угоду МВФ приняли... но законодательно вводить не хотим...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - Аваков
 
 
 
 
 
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