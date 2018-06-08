 Вилкул, Колесников и Дунаев уклоняются от получения представления о привлечении их к уголовной ответственности, - Парубий

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, выступая во время заседания.
Он отметил, что "происходит детективная история", по поводу которой спикер должен дать четкие разъяснения.
Парубий напомнил, что 25 мая после внесения представлений на Вилкула и Колесникова он в тот же день немедленно предложил этим нардепам подать в течение пяти дней письменные пояснения в регламентный комитет.
"Аппаратом ВР были приняты необходимые меры для вручения письма Главы (ВР, –ред.) с соответствующими предложениями и копией представлений этим народным депутатам. На сегодня народные депутаты не находились на своих рабочих местах в комитетах, членами которых они являются, а их помощники отказались получить указанные материалы, и это происходило неоднократно и зафиксировано в протоколе. Это как методика – не принимать представления, не находиться на рабочих местах и дать помощникам поручение не принимать данные представления. А потом аргументировать тем, что, мол они не были ознакомлены. Я сейчас официально сообщаю народным депутатам – Колесникову Дмитрию, Вилкулу Александру, что они имеют возможность лично получить копии соответствующих представлений Генерального прокурора у исполняющего обязанности руководителя Аппарата Петра Боднара. Он находится на рабочем месте с утра до вечера. Я прошу прибыть и получить эти представления. Уклоняться от ответственности – это недостойно ни гражданина Украины, ни депутата", - заявил он.
Также спикер подчеркнул, что копии представлений находятся в личных почтовых ящиках вышеуказанных народных депутатов.
Кроме того, Парубий заявил, что депутат Дунаев, ранее обратившийся к нему с жалобой относительно невозможности получения представления, также может получить представление на себя у Боднара.
"То есть, уклоняются от получения представления, потом пишут жалобу, почему им не было передано представление, а потом еще и настаивают, чтобы регламентный комитет не принимал никакого решения, тем самым блокируя", - подытожил Парубий, добавив, что такая практика должна быть прекращена.
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