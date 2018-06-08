 Вилкул, Колесников и Дунаев уклоняются от получения представления о привлечении их к уголовной ответственности, - Парубий

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, выступая во время заседания.

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Он отметил, что "происходит детективная история", по поводу которой спикер должен дать четкие разъяснения.

Парубий напомнил, что 25 мая после внесения представлений на Вилкула и Колесникова он в тот же день немедленно предложил этим нардепам подать в течение пяти дней письменные пояснения в регламентный комитет.

"Аппаратом ВР были приняты необходимые меры для вручения письма Главы (ВР, –ред.) с соответствующими предложениями и копией представлений этим народным депутатам. На сегодня народные депутаты не находились на своих рабочих местах в комитетах, членами которых они являются, а их помощники отказались получить указанные материалы, и это происходило неоднократно и зафиксировано в протоколе. Это как методика – не принимать представления, не находиться на рабочих местах и дать помощникам поручение не принимать данные представления. А потом аргументировать тем, что, мол они не были ознакомлены. Я сейчас официально сообщаю народным депутатам – Колесникову Дмитрию, Вилкулу Александру, что они имеют возможность лично получить копии соответствующих представлений Генерального прокурора у исполняющего обязанности руководителя Аппарата Петра Боднара. Он находится на рабочем месте с утра до вечера. Я прошу прибыть и получить эти представления. Уклоняться от ответственности – это недостойно ни гражданина Украины, ни депутата", - заявил он.

Также спикер подчеркнул, что копии представлений находятся в личных почтовых ящиках вышеуказанных народных депутатов.

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Кроме того, Парубий заявил, что депутат Дунаев, ранее обратившийся к нему с жалобой относительно невозможности получения представления, также может получить представление на себя у Боднара.

"То есть, уклоняются от получения представления, потом пишут жалобу, почему им не было передано представление, а потом еще и настаивают, чтобы регламентный комитет не принимал никакого решения, тем самым блокируя", - подытожил Парубий, добавив, что такая практика должна быть прекращена.