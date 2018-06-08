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 С начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья российских наемников, подорвавшихся на собственных минах в тылу, - ГУР

Российское оккупационное командование активизировало работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, инженерными подразделениями т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск осуществляется минирование местности противопехотными минами российского производства, которые запрещены международным правом (Оттавской конвенцией 1999 года), что представляет опасность для гражданского населения.

Кроме того отмечается, что по указанию командиров передовых подразделений противника расширяются площади заминированных территорий. Минирование территорий происходит хаотически, цель - предотвращение дезертирства подчиненных.

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"В связи с этим, с начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья военнослужащих российских оккупационных войск, которые подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях, установленных в тылу их подразделений", сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3070480
 
   
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Ох и не зря мы там в некоторых местах три года "гуляли"...
Пусть и дальше рвутся на "своих"... это как бальзам на душу...
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хотелось бы Турчинова спросить... - крупные калибры закончились....

С начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья российских наемников, подорвавшихся на собственных минах в тылу, - ГУР - Цензор.НЕТ 3504 Кочєґар 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 4 ч.4 часа назад
Кочєґар 🇺🇸 🔞Ретвитнул(а) Отец Солдата

Вообще-то они прое**ли не 3, а 4 склада.. Крупнейших в Европе. Были ещё мелочевки.
Но Бирюков писал же, что все ценное хранилось в капонирах и не пострадало.
А теперь вдруг оказалось, что нечем воевать. Так было задумано изначально по-ходу.

С начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья российских наемников, подорвавшихся на собственных минах в тылу, - ГУР - Цензор.НЕТ 7829 Отец Солдата‏ @uspenovka19632

Про**ав три склада БК,заявляя при этом,что всего валом,и хватит еще на 5 лет войны,вдруг мямлят о нехватке снарядов крупных калибров.И кивают в 2014 год.(( Надо было не магазины Рошен открывать на кажд углу,а строить заводы по пр-ву патронов и снарядов-мин.И ШО теперь?

С начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья российских наемников, подорвавшихся на собственных минах в тылу, - ГУР - Цензор.НЕТ 5509
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья российских наемников, подорвавшихся на собственных минах в тылу, - ГУР
 
 
 
 
 
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