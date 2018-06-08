 С начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья российских наемников, подорвавшихся на собственных минах в тылу, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, инженерными подразделениями т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск осуществляется минирование местности противопехотными минами российского производства, которые запрещены международным правом (Оттавской конвенцией 1999 года), что представляет опасность для гражданского населения.

Кроме того отмечается, что по указанию командиров передовых подразделений противника расширяются площади заминированных территорий. Минирование территорий происходит хаотически, цель - предотвращение дезертирства подчиненных.

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"В связи с этим, с начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья военнослужащих российских оккупационных войск, которые подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях, установленных в тылу их подразделений", сказано в сообщении.