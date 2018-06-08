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 НАТО не сомневается в выводах британского правительства по "делу Скрипаля", - Столтенберг

Североатлантический альянс по-прежнему обеспокоен нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы все еще очень обеспокоены (этим случаем. - Ред.), и у нас нет причин сомневаться в выводах британского правительства. Мы также отреагировали, как и многие союзники НАТО, высылкой российских дипломатов", - сказал Столтенберг в пятницу журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "4 тыс.часов видеозаписей, 900 свидетелей, 176 обысков": полиция Британии полностью восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070467
 
   
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А вот Лубянка сомневается. Там все придумали и сделали.
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да все уже повыерили в виновность кацапов...только они всеми копытами отбрыкиваются и не хотят верить, шо осененный любовью к европейским ценностям анальгин излечивает любое боевое отравляющее вещество...дикий народ, чо... НАТО не сомневается в выводах британского правительства по "делу Скрипаля", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5273
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Если НАТО не сомневается в применении парашей оружия массового поражения на территории страны-члена НАТО, то в дело должна вступить 5 статья Договора о НАТО, и ОМП всех стран НАТО, у кого оно есть, должно лететь по нужному адресу:
НАТО не сомневается в выводах британского правительства по "делу Скрипаля", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 620
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А зачем? Никто землю загаживать не собирается.
У совка было свыше 25 тысяч ядерных боеголовок. И где совок? А нету. И никто по нему не стрелял. Его заботливо поддерживали под локоток по пути в пропасть.
У Хуйла 2000 ядерных боеголовок. И он мчится по тому же пути. Как тут не помочь? ЛюдЯм надо помогать!
НАТО не сомневается в выводах британского правительства по "делу Скрипаля", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9639
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А моя теща сказала что это брэхня. Кому я должен верить,каким то непонятным HATO,или реальному человеку-любимой теще?
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С тещи, если что, потом и спросить можно.. вот она.. рядом.. а с этих что возьмешь? -)
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Ты паскудник озаботься сперва не своей тещей, а своим похабным транслитом. Срань бурятская...
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здарова хендехох... НАТО не сумнівається у висновках британського уряду щодо "справи Скрипаля", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2957

ненне дие нумер динер милитарейнхайт...вие ду зум бюр коммандайнтен комст... НАТО не сумнівається у висновках британського уряду щодо "справи Скрипаля", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4069 стильки лет прошло, а до сих пор помню...ДМБ-83 ГСВГ...
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"Североатлантический альянс по-прежнему обеспокоен", а чего ещё делать. НАТО не сомневается в выводах британского правительства по "делу Скрипаля", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8751
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Тут карта может вывалить совсем неожиданную масть. Бриты могут теперь достаточно легко начать утверждать, что засраха очень активно вмешивалась в референдум по брэкситу и откатят назад
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И как долго ты будешь флудить не по теме ветки?
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Интересно, а что будет, если передать это дело в суд? или может уже передали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО не сомневается в выводах британского правительства по "делу Скрипаля", - Столтенберг
 
 
 
 
 
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