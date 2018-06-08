 НАТО не сомневается в выводах британского правительства по "делу Скрипаля", - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы все еще очень обеспокоены (этим случаем. - Ред.), и у нас нет причин сомневаться в выводах британского правительства. Мы также отреагировали, как и многие союзники НАТО, высылкой российских дипломатов", - сказал Столтенберг в пятницу журналистам.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.