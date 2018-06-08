 За неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали свыше 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе. За май - 28 тыс., - Хуг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

"На прошлой неделе ситуация на востоке Украины оставалась нестабильной. Наблюдатели миссии зафиксировали свыше 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня. За май – 28 тыс. таких нарушений", - сказал он в ходе скайп-конференции в пятницу днем.

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Как сообщалось ранее, вооруженные наемники российско-оккупационных войск не пустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово, который находится вблизи границы с Российской Федерацией.