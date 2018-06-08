 За неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали свыше 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе. За май - 28 тыс., - Хуг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.
"На прошлой неделе ситуация на востоке Украины оставалась нестабильной. Наблюдатели миссии зафиксировали свыше 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня. За май – 28 тыс. таких нарушений", - сказал он в ходе скайп-конференции в пятницу днем.
Как сообщалось ранее, вооруженные наемники российско-оккупационных войск не пустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово, который находится вблизи границы с Российской Федерацией.
"Нарушение режима прекращения огня" может быть только ОДНО!
Дальше за ним этот режим просто НЕ ДЕЙСТВУЕТ!
Усё - нарушено и закончилось. Затем или воевать или НОВОЕ соглашение пытаться заключать.
статистика вещь "звонящяя" только в их карманах... озабоченцы херовы...
де найкращість у Европі" поділася?