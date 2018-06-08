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 За неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали свыше 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе. За май - 28 тыс., - Хуг

За неделю на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали свыше 5,3 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

"На прошлой неделе ситуация на востоке Украины оставалась нестабильной. Наблюдатели миссии зафиксировали свыше 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня. За май – 28 тыс. таких нарушений", - сказал он в ходе скайп-конференции в пятницу днем.

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Как сообщалось ранее, вооруженные наемники российско-оккупационных войск не пустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово, который находится вблизи границы с Российской Федерацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3070465
 
 
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У вас уже калькуляторы зашкаливают, бухгалтеры долбаные....
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И почему у меня нет кнопки "Нравится", что за безпредел?!!
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Что за идиотизм в ОБСЕ?
"Нарушение режима прекращения огня" может быть только ОДНО!
Дальше за ним этот режим просто НЕ ДЕЙСТВУЕТ!
Усё - нарушено и закончилось. Затем или воевать или НОВОЕ соглашение пытаться заключать.
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Для этих ОБСЕсышек.. чем больше "выхлопов" зафиксированых тем больше ЗРЯплата...
статистика вещь "звонящяя" только в их карманах... озабоченцы херовы...
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Странно, что не написали : "с обеих сторон", как всегда.
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C 1992 года миссия ОБСЕ разруливает в Грузии. Это все, что нужно знать про ОБСЕ. (Кроме того, что ОБСЕ разруливали в Чечне, выборы Масхадова президентом и т.д.)
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шо за...?
де найкращість у Европі" поділася?
За тиждень спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 5,3 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За травень - 28 тис., - Хуг - Цензор.НЕТ 4798
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Ето 750 раз нарушений перемирий в день!!!. Скажите тогда а когда же само перемирие бывает? Или перемирие ОБСЕ считает между пролетами снарядов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали свыше 5,3 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе. За май - 28 тыс., - Хуг
 
 
 
 
 
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