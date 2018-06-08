 Канада и Украина - близкие союзники, - министр обороны Саджан

Об этом на своей странице в Тwitter написал министр обороны Канады Харджит Саджан после встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада и Украина - близкие союзники в вопросах обороны. Мы развернули в Украине подразделения Вооруженных сил, чтобы проводить учения и программы по расширению возможностей. Но мы также постоянно укрепляем эти отношения новыми инициативами. Был рад пообщаться с министром Полтораком", - отметил Саджан.

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