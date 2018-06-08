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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1091) Полторак (965) Саджан Харджит (40)

 Канада и Украина - близкие союзники, - министр обороны Саджан

Канада и Украина являются близкими союзниками и постоянно укрепляют взаимосвязи.

Об этом на своей странице в Тwitter написал министр обороны Канады Харджит Саджан после встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада и Украина - близкие союзники в вопросах обороны. Мы развернули в Украине подразделения Вооруженных сил, чтобы проводить учения и программы по расширению возможностей. Но мы также постоянно укрепляем эти отношения новыми инициативами. Был рад пообщаться с министром Полтораком", - отметил Саджан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3070464
 
   
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Це добре,нам потрібні такі союзники як Канада та США.
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Это говорит о том, что в Канаде очень сильна и влиятельна украинская диаспора. Чего не скажешь, к сожалению, о многих других странах.
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Індус - міністр оборони Канади! І він зробить для оборони демократії багатонаціональної Канади, країни, яка стала його домівкою, все, що зможе - в цьому немає жодних сумнівів!
Уявити собі, як вили б та скреготали зубами нацюки, якби щось таке було в Україні... Вірніше, коли це БУДЕ в Україні. : )))
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Я за интернационализм. Но мне сложно представить себе это "все", что может сделать для Украины тип, подобный рабиновичу....
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В канадах і германіях у владі немає євреїв тощо? Не цікавився, але скоріше всього є. Чому ТАМ вони чесно працюють, а тут - крадуть?
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Воспитание у них другое. Не с рынков им не с отсидок начиналось
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"Починаючи з 1787 року Катерина ІІ після прохання шкловських юдеїв заборонила вживати слово «жид» в офіційних документах Російської Імперії."
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Когда Харджиту было пять лет, его семья переехала в Ванкувер. В 1989 он поступил на службу в канадскую армию. Был в составе канадского военного контингента в Боснии и в Афганистане (3 раза). В 2011 стал командующим Полка Британской Колумбии (Стрелков Герцога Коннахта). Дослужился до подполковника.
Хоть один индус переехал в Украину в пять лет?
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Так клімат не підходить. Це ж не Канада.

Кривава різанина в Ужгороді: вбили двох студентів-іноземців
11:05, 10 квітня 2016
На Закарпатті цієї ночі трапилось жорстоке вбивство іноземних студентів. Двох індусів холоднокровно зарізали у орендованому будинку. Ще один з важкими ножовими пораненнями госпіталізований.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
Хлопців знайшов власник будинку, в якого й орендували помешкання студенти з Індії.
При цьому, у прес-службі Держприкордонслужби повідомили, що вже затримали підозрюваних у вбивстві. Затриманими виявилась подружня пара українців.
Під час перевірки у сумці затриманих знайшли три паспорти громадян Індії та закривавлений кухонний ніж.
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Они хотели быть министрами обороны Украиины?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада и Украина - близкие союзники, - министр обороны Саджан
 
 
 
 
 
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