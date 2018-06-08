 Канада и Украина - близкие союзники, - министр обороны Саджан

Об этом на своей странице в Тwitter написал министр обороны Канады Харджит Саджан после встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Канада и Украина - близкие союзники в вопросах обороны. Мы развернули в Украине подразделения Вооруженных сил, чтобы проводить учения и программы по расширению возможностей. Но мы также постоянно укрепляем эти отношения новыми инициативами. Был рад пообщаться с министром Полтораком", - отметил Саджан.
Уявити собі, як вили б та скреготали зубами нацюки, якби щось таке було в Україні... Вірніше, коли це БУДЕ в Україні. : )))
Хоть один индус переехал в Украину в пять лет?
Кривава різанина в Ужгороді: вбили двох студентів-іноземців
11:05, 10 квітня 2016
На Закарпатті цієї ночі трапилось жорстоке вбивство іноземних студентів. Двох індусів холоднокровно зарізали у орендованому будинку. Ще один з важкими ножовими пораненнями госпіталізований.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
Хлопців знайшов власник будинку, в якого й орендували помешкання студенти з Індії.
При цьому, у прес-службі Держприкордонслужби повідомили, що вже затримали підозрюваних у вбивстві. Затриманими виявилась подружня пара українців.
Під час перевірки у сумці затриманих знайшли три паспорти громадян Індії та закривавлений кухонний ніж.