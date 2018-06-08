 "Простого ответа на этот вопрос нет", - Гройсман о требовании МВФ уравнять цены на газ для населения с промышленностью

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это очень чувствительный вопрос и вы это знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете, что стоит требование международных партнеров о выравнивании цен внутри страны. Вы знаете, что производство газа стоит больше, чем 7 тыс. грн (за 1 тыс. куб. м. – Ред.). Вопрос очень сложный. Простого ответа на этот вопрос нет. Да, правда, что мы нуждаемся в посторонней международной финансовой поддержке. Но, с другой стороны, я вижу, что мы можем продолжать реформы в стране, и экономика будет расти. И мы можем выйти на рост 5%. Это даст возможность повысить качество жизни граждан. Тут важен вопрос способности граждан платить за газ. Для меня это главный вопрос. Я думаю, что для большинства граждан не важно, сколько будет стоить газ внутри страны, а важно сколько они фактически будут платить. Я ищу выход, чтобы обслуживать внешние долги с одной стороны, а с другой стороны, - чтобы украинцы с низкими доходами не ощутили повышения. Если у вас есть какой-то инновационный подход к этому, можете предложить, я готов его поддержать. Хотел бы попросить всех – не злорадствуйте на теме цены на газ. Настоящие государственники ставят на весы не популизм и добрые слова, а ставят на весы стабильность государства, развитие и консолидацию в выходе из очень сложных ситуаций", – сказал Гройсман.

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