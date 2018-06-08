 "Простого ответа на этот вопрос нет", - Гройсман о требовании МВФ уравнять цены на газ для населения с промышленностью

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это очень чувствительный вопрос и вы это знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете, что стоит требование международных партнеров о выравнивании цен внутри страны. Вы знаете, что производство газа стоит больше, чем 7 тыс. грн (за 1 тыс. куб. м. – Ред.). Вопрос очень сложный. Простого ответа на этот вопрос нет. Да, правда, что мы нуждаемся в посторонней международной финансовой поддержке. Но, с другой стороны, я вижу, что мы можем продолжать реформы в стране, и экономика будет расти. И мы можем выйти на рост 5%. Это даст возможность повысить качество жизни граждан. Тут важен вопрос способности граждан платить за газ. Для меня это главный вопрос. Я думаю, что для большинства граждан не важно, сколько будет стоить газ внутри страны, а важно сколько они фактически будут платить. Я ищу выход, чтобы обслуживать внешние долги с одной стороны, а с другой стороны, - чтобы украинцы с низкими доходами не ощутили повышения. Если у вас есть какой-то инновационный подход к этому, можете предложить, я готов его поддержать. Хотел бы попросить всех – не злорадствуйте на теме цены на газ. Настоящие государственники ставят на весы не популизм и добрые слова, а ставят на весы стабильность государства, развитие и консолидацию в выходе из очень сложных ситуаций", – сказал Гройсман.
2) Если не бушь платить комуналку то тебе лично напишется долг, ни вашей толпе ни главе забастовки а тебе лично и отмазываться бушь ты лично!!
3) Кроме жратвы есть и другие платежи, интернет телефон за школу или детсад.... или то же решил забить
Получим в результате забастовки европейские зарплаты и пенсии и заплатим любой долг, не ссы.
Телефона это тоже касается.
Вместо того, что бы гнать бочки на Порошенко, спроси себя сам, что ты сделал для того, что бы платить европейские цены? Ты готов к забастовкам и демонстрациям или тебя все устраивает? Под лежачий камень вода не течет. Нельзя изобрести украинский деревянный велосипед и идти особым украинским путем. Во всем мире трудящиеся защищают свои права только через забастовки и демонстрации. А мы ждем добренькую Тимошенко.
Боюсь, что долго ждать придется.
Я назвав єдиний шлях побудови заможної країни,інший шлях усяких лівих популістів, це-відстала країна з зубожілим населенням, яке без допомоги просто зникне.
(население Аргентины - 42 млн.).
Вот же брехло, просто слов нет, все специалисты и даже его предшественник Яйценюх говорили что средняя цена добычи 70 долларов+ доставка+НДС выедет 100-120 баксов для населения но никак не 280 как они впаривают и еще хотят поднять до 400 долларов.
Если цены на газ оставят для населения, то поднимут ее для промышленности, что выльется в повышение себестоимости товаров, большего ухода в тень (меньше налогов), рост инфляции и.т.д...в итоге, все равно платим мы.
И еще, весь дешевый газ из Украины выкачал совок, минус еще крымский (около 2 млрд. кубов) у нас нет шарового газа.
20 баксов за 1000, это очень малый процент скважин дает, но даже это 20 не учитывают ни транспортировку, ни налоги, ни амортизацию, ни инвестиции в разведку и бурение новых скважин...
ну и следующий момент, нас душит мвф, они лоббирую потенциальный заход зарубежных компаний на наш рынок, и стоимость приводят к рыночной..
эра шара миновала - забываем все и навсегда. лучше модернизируйте свои дома, квартиры в сторону сокращения потребления и будет расход не более 15-17 грн. на м2, при приличной температуре внутри (23-24 градуса)
самый перспективный, это сланец, но, в частности, из-за него, мы имеет ситуацию на востоке
"НАК "Нафтогаз Украины" намерен в июне осуществить закупку природного газа внутренней добычи у частных газодобывающих предприятий Украины, сообщила пресс-служба компании.
По ее данным, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.
Типовой договор купли-продажи природного газа и перечень необходимых документов размещены на сайте НАК.
Как сообщалось, "Нафтогаз" с 1 июня 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9%, или 810 грн - до 9 тыс. 952,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 8,5%, или 852 грн - до 10 тыс. 893,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС)."
Чучело с образованием "Винницкий рынок, продавец трусов" ищет выход....
Мы ему доверяем поиск выхода???
во многом, народ еще не дозрел до оценки себя как субъекта власти в стране и сам еще не понимает как себя вести.
Независимости Украины, которые нанесли (и наносят!..) громадный ущерб самому
нашему существованию как Государству ?!!- Потому и ширится недоверие и раскол...
И только реальные, действенные шаги по искоренению СИСТЕМЫ ГРАБЕЖА, мздоимства и тотальной ЛЖИ дадут бонусы НОВОЙ вертикали истинно-Нового , Народного Правопорядка !
Учитывая, что мы имеем уже сформированое неофеодальное сообщество, с пассивным большенством нужно сказать, что до задницы все планы, когда решать всё будет "элита" по своему разумению. И если сказали вам, что будут цены повышать то, всем нужно к этому готовится.