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 Политика Украины
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Все про:Газ (8840) МВФ (2541) Гройсман (4103) Тарифы на газ (60)

 "Простого ответа на этот вопрос нет", - Гройсман о требовании МВФ уравнять цены на газ для населения с промышленностью

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что повышение цены на газ для населения до уровня промышленных цен остается среди требований Международного валютного фонда (МВФ) и отметил, что простого ответа на этот вопрос в правительстве нет.

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это очень чувствительный вопрос и вы это знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете, что стоит требование международных партнеров о выравнивании цен внутри страны. Вы знаете, что производство газа стоит больше, чем 7 тыс. грн (за 1 тыс. куб. м. – Ред.). Вопрос очень сложный. Простого ответа на этот вопрос нет. Да, правда, что мы нуждаемся в посторонней международной финансовой поддержке. Но, с другой стороны, я вижу, что мы можем продолжать реформы в стране, и экономика будет расти. И мы можем выйти на рост 5%. Это даст возможность повысить качество жизни граждан. Тут важен вопрос способности граждан платить за газ. Для меня это главный вопрос. Я думаю, что для большинства граждан не важно, сколько будет стоить газ внутри страны, а важно сколько они фактически будут платить. Я ищу выход, чтобы обслуживать внешние долги с одной стороны, а с другой стороны, - чтобы украинцы с низкими доходами не ощутили повышения. Если у вас есть какой-то инновационный подход к этому, можете предложить, я готов его поддержать. Хотел бы попросить всех – не злорадствуйте на теме цены на газ. Настоящие государственники ставят на весы не популизм и добрые слова, а ставят на весы стабильность государства, развитие и консолидацию в выходе из очень сложных ситуаций", – сказал Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%, - глава НКРЭКУ Вовк

Источник: https://censor.net.ua/n3070462
 
 
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Это на полном серьезе, ты знаешь кого нибудь еще кто может устанавливать рыночную цену на газ? Не знаешь, значит Гройсман Гений. Кстати цену на воздух тоже еще никто не устанавливал, и как ты думаешь кто это сделает первым?
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Клиника это Супрун. А ты гад наверное из Кремля раз Гройсману не веришь и не уважаешь.
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Супрун это ШтурмФюрер из Зондеркомады по уничтожению населения территории Украина.
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Да нет, просто дура, а еще у нее ноги кривые и жопа плоская, тоже мне лицо кабмина...
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но это же кто то поставило и снять его не моги!
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Я же говорю, что Пеця крыс сам дибил, а в "команду" себе полных идиотов и ничтожеств понабирал...
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По совместительству я еще свинья и скотина! Щикаладных на дух не переношу, даже кюшать не могу!
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Ответ есть. Средняя зарплата в Украине в 2000 евро и средняя пенсия в 1000 евро уже сегодня. Все просто. "Простої відповіді на це питання немає", - Гройсман про вимогу МВФ зрівняти ціни на газ для населення з промисловістю - Цензор.НЕТ 8872
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Я не думаю що в уряді не знають що треба робити,про це багато разів казали.Надо збільшувати темпи зростання ВВП до 8-10% за рік та більше,тоді можна реально підвищувати з.п та інші соц.виплати,люди самі зможуть платити без субсидування.Як можна збільшити ВВП,треба виробляти продукцію(послуги) з великою доданою вартістю та експортувати її для надходження валюти.Щоб виробляти потрібний в світі продукт треба купити ліцензію та саме обладнання розмістити на теренах країни,так як це колись робили країни Азії.Агропромисловий комплекс та металургія не зможуть допомогти країні розвиватися з великими темпами,там паче,якщо в країни величезний зовнішній борг.Кредити МВФ йдуть на поповнення ЗВР НБУ,потім валюта поступово вимивається назовні так як країна споживає більше імпорт ніж експортує і так далі по колу.
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Надо збильшуваты количество забастовок в стране с требованием европейской зарплаты и пенсии уже сегодня. Нам нечего терять кроме своих цепей. Никакой ВВП не мешает правящему класу выплачивать себе пенсии в 46 миллионов долларов. Давайте наконец говорить правду.
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кто тебя и твою семью будет кормить пока ты будешь бастовать! не думаешь же ты что власть пойдет тебе на уступки через пару дней махания флагами?!! а 2-3 месяца (пока бушь бастовать) тебе что то надо жрать и платить комуналку и другие платежи.... кто это будет делать?!! Короче забастовка, особенно мирная забастовка очень дорогое удовольствие для тех кто бастует!!
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О, ещё один кормилец нашёлся. Часом не с Крыма или Донбасса?
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причем тут это? я что не правду написал? что жрать то бушь пока 2 месяца бастуешь? ЗП то тебе не дадут!!!
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А что, на ту зарплату, что дают можно жрать? Ты шутишь?

"Простої відповіді на це питання немає", - Гройсман про вимогу МВФ зрівняти ціни на газ для населення з промисловістю - Цензор.НЕТ 3223
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А сейчас кто кормит? Или ты думаешь, что на 3000 гривен в Украине можно прожить? Это тебя наверно кто то обманул. А к забастовке надо готовится. Искать поддержку у других трудящихся. Как иначе?
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если вопрос ко мне, то лично меня никто не кормит я сам себе зарабатываю. Но если я пойду бастовать то логично что зарабатывать не смогу!! поэтому и вопрос возникает, если выйти на 1-2 недели то не проблема можно и побастовать, но мирным путем (махать флажками) за 2 недели вы ничего не добъетесь да и за 3 месяца не добьетесь а поэтому если выходить более чем на месяц то что то надо будет жрать и как я говорил не токо жрать....
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Ну сейчас же народ что то жрет и коммуналку платит. Так в чем ты видишь проблему?
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ты реально не понимаешь или прикидываешься, вроде я понятно написал!! я счас жру и плачу комуналку и не токо комуналку потому что работаю и получаю ЗП!! если я пойду бастовать то не буду работать следовательно не будет ЗП!!.....2+2=4!!
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Ага, если это можно назвать зарплатой! А если забастовку устроить на пол года, то зарплаты хватить не только на пожрать и заплатить коммуналку. Это ты не понимаешь разницу или делаешь вид, что не понимаешь.
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судя по всему у кого то с головой плохо, никакая забастовка не освобождает тебя от оплаты!! если конечно ты забастовку не путаешь с бандитизмом типа раз забастовка то можно грабить банки и магазины!!
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Забастовка она и в Африке забастовка. Пока население Украины проводит её ногами, массово уезжая в Европу. А надо проводить её на месте. В Украине. Что не так?
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опять по кругу? что жрать будешь пока идет забастовка, продукты денег стоят?!! или пойдешь банк ограбишь или магазин грабанешь, потому что забастовка?!!
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Ты действительно такой тупой или просто прикидываешься? В Украине не 37 год, с голоду за 2 - 3 месяца никто не умрет, если он не сирота. Чем отдавать Гройсману свои сбережение за отъезжающие тарифы лучше потратить их на всеобщую забастовку. Двух месяцев хватит, что бы МВФ категорически поумнел и приполз на коленях.
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1) 2х месяцев не хватит, если будет токо мирная забастовка. Вы же не мешаете и не блокируете распил бюджета а кого волнуют дураки махающие флагами.
2) Если не бушь платить комуналку то тебе лично напишется долг, ни вашей толпе ни главе забастовки а тебе лично и отмазываться бушь ты лично!!
3) Кроме жратвы есть и другие платежи, интернет телефон за школу или детсад.... или то же решил забить
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Откуда ты знаешь, что не хватит? Уже есть какой то опыт?
Получим в результате забастовки европейские зарплаты и пенсии и заплатим любой долг, не ссы.
Телефона это тоже касается.
Вместо того, что бы гнать бочки на Порошенко, спроси себя сам, что ты сделал для того, что бы платить европейские цены? Ты готов к забастовкам и демонстрациям или тебя все устраивает? Под лежачий камень вода не течет. Нельзя изобрести украинский деревянный велосипед и идти особым украинским путем. Во всем мире трудящиеся защищают свои права только через забастовки и демонстрации. А мы ждем добренькую Тимошенко.
Боюсь, что долго ждать придется.
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Тоді вам "ленін" потрібен, який забере у багатих та роздасть бідним,а потім, ви знаєте ..
Я назвав єдиний шлях побудови заможної країни,інший шлях усяких лівих популістів, це-відстала країна з зубожілим населенням, яке без допомоги просто зникне.
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Для того, что бы получать зарплату с человеческим лицом не нужен ни ленин, ни сталин ни порошенко с тимошенко. А нужны нормальные профсоюзы и забастовки с демонстрациями. В Греции у нас что, промышленность развита или ВПП растет опережающими темпами? Говно вопрос, правда? Там просто люди борются за свои права и зарплаты и пенсии у них выше чем в Германии. А вы призываете нас слушать песенки про ВВП на фоне 46 миллионных долларовых премий. Вывод: вы либо подкупленный провокатор Ахметова, либо сам Ахметов. Какой ответ правильный?
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Що ви порівнюєте?Там процвітає надання послуг,а це великі прибутки.Скільки валюти приносить сфера туризму та відпочинку для Греції,ви знаєте?
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Да что вы говорите? Вы наверно сексуальные услуги имеете в виду? Ляшко у нас тоже процветает. Дом вон за 15 лямов зелени купил. Но греки не такие, не надо искать в нашем лице дураков.
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Ви нічого про країну не знаєте,туризм приносить Греції 18 ВВП% та зайнятість 16%, 5% мешканців ЄС щороку там відпочивають ,за рік до 40 тис українців з метою туризму відвідують цю країну,доказ цьому 368 / 5-зіркових, 1286 / 4-зіркових, 2376 / 3-зіркових готелів.
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Да что вы говорите? 18 % ВВП позволяют Греции платить зарплаты и пенсии выше чем в Германии? А немцы по вашему значит все поголовно кретины? Странно, почему я вам не верю.
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Неполучится 8-10%, до договору о реструкторизации все что выше 3,5% заберут кредиторы.
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Свидетелям покращэння-петеных Пэрэмог посвящается: МВФ выделит Аргентине $50 млрд http://gordonua.com/news/money/mvf-vydelit-argentine-50-mlrd-249949.html
(население Аргентины - 42 млн.).
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Ну, в Аргентине когдато президент хотел вклады заморозить, так там такая масса народа под дворцом собралася, что он на военном вертолёте с крыши дворца дёру дал за кордон.
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. Вы знаете, что производство газа стоит больше, чем 7 тыс. грн

Вот же брехло, просто слов нет, все специалисты и даже его предшественник Яйценюх говорили что средняя цена добычи 70 долларов+ доставка+НДС выедет 100-120 баксов для населения но никак не 280 как они впаривают и еще хотят поднять до 400 долларов.
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В Грузии где его нет 225 , в Молдове Ахметов дешевле продаёт электро чем в Украине..........
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А о каком государстве думал "государственник" Гройсман, когда голосовал за "хотелки" Авакова ценой 475 млн.евро кредита, который "повешен" на Украину? И БПП, НФ и примкнувшая к ним "Самопомич" и другие, которые дружно за это проголосовали.
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Это Гнойсман пообещал МВФ сделать, а сегодня переводит стрелки, мол это они меня заставляют цены повысить. МВФ пофиг как будет сводится баланс главное, чтобы правительство предоставило адекватный бизнесплан.
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Люди, поймите шары не будет, от слова вообще!
Если цены на газ оставят для населения, то поднимут ее для промышленности, что выльется в повышение себестоимости товаров, большего ухода в тень (меньше налогов), рост инфляции и.т.д...в итоге, все равно платим мы.
И еще, весь дешевый газ из Украины выкачал совок, минус еще крымский (около 2 млрд. кубов) у нас нет шарового газа.
20 баксов за 1000, это очень малый процент скважин дает, но даже это 20 не учитывают ни транспортировку, ни налоги, ни амортизацию, ни инвестиции в разведку и бурение новых скважин...
ну и следующий момент, нас душит мвф, они лоббирую потенциальный заход зарубежных компаний на наш рынок, и стоимость приводят к рыночной..
эра шара миновала - забываем все и навсегда. лучше модернизируйте свои дома, квартиры в сторону сокращения потребления и будет расход не более 15-17 грн. на м2, при приличной температуре внутри (23-24 градуса)
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Не надо врать, добыча потихоньку растет, только недавно открыли новые месторождения, населению и части промышленности хватит еще на десятки лет.
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внимательно читай, я не говорил, что добыча падает. растет стоимость добычи и разведки.
самый перспективный, это сланец, но, в частности, из-за него, мы имеет ситуацию на востоке
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Вопрос ухода в тень оставь для фискалов, а инфляция будет по любому в этой финансово-экономической атмосфере.
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будет, но нормальная инфляция, это 0,5-3% в год..а речь об ее ускорении и затрат речурсов на ее торможение...
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для Украины нет понятия нормальная инфляция, поскольку условия ненормальные.
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Все гениальное просто - дать населению автономное отопление, электрическое, газовое, дровяное, кому как нравится, но что-то мешает, скажу что, маммона - ненасытный бес. Основные бабки крутятся вокруг газа и всего, что с ним связано, если дать свободу населению, доходы упырей упадут в 2-3 раза!!!
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и это тоже, у меня батя успел себе поставить автономку а я провтыкал, потом вышел запрет на автономки в квартирах!! теперь батя за отопление платит 300-400 грн а я 1500-2000 грн
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Ну в квартире да выгодно, там хоть соседи греют а в частном доме кубов 300-400 набегают зимой.
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Инновационное предложение - послать в опу МВФ. Сейчас Украинцы не могут позволить себе повышение тарифов потому-что в стране война. Увеличивайте поддержку союзников для нашей армии хотя бы до 3 млрд в год тогда поговорим. Увеличивайте квоты для продаж в ЕС. А так хотят рыбку съесть и незаляпатся. Сценарий Греции по советам мвф все помнят?
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думаю, что многим хочется, но в ближайшие лет 5 не получится, ибо нужно отдать дорогие долги и заменить их хотя бы дешевыми долгами от мвф (которые они дают сейчас), тогда можно пытаться говорить. в любом случает мвф, одни из тех, кто помог нам устоять на краю пропасти и хотя бы это нужно помнить. и не уподобляться кацапне, которая и ножки буша подзабыла и лэндлиз
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Мвф это просто бизнес ничего личного. Не надо быть наивным как кацапня, мир любит сильных. Сейчас все выглядит как игра в наперстки, если Гройсману не жаль собственный народ то с чего нас жалеть мвф? Помощь под проценты? Они просто знали и знают нашу безвыходность вот и давали кредиты и пофиг кто бы остался у власти рос ставленники или евро ставленник платить пришлось все равно. МВФ выжмет все соки как с Греции и выкинет на обочину без особой жалости и слезы.
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ну разве можно было иудеев допускать к власти? они угробили страну и уничтожают народ, а потом орут- антисемитизм
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Гройсман, ГДЕ УКРАИНСКИЙ ДЕШЕВЫЙ ГАЗ - ну, тот, что "для населения" ?!!!
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Вот он наш родимый :

"НАК "Нафтогаз Украины" намерен в июне осуществить закупку природного газа внутренней добычи у частных газодобывающих предприятий Украины, сообщила пресс-служба компании.
По ее данным, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.
Типовой договор купли-продажи природного газа и перечень необходимых документов размещены на сайте НАК.
Как сообщалось, "Нафтогаз" с 1 июня 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9%, или 810 грн - до 9 тыс. 952,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 8,5%, или 852 грн - до 10 тыс. 893,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС)."
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...и никого не смущает, что собственный газ будут покупать по 264,4$ без НДС, так что повышение цены вопрос только времени...
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Я ищу выход, чтобы обслуживать внешние долги с одной стороны,Источник: https://censor.net.ua/n3070462

Чучело с образованием "Винницкий рынок, продавец трусов" ищет выход....
Мы ему доверяем поиск выхода???
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нет, он ординарный совковый чиновник, который рассматривает должность как водчину полученую от сцаря для личного обогащения.
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Долгие годы политический бомонд создавал в Украине такие финансово-экономические условия для бизнеса, что даже Порошенко де-факто заявил, что в Украине невозможно вести бизнес даже ему и сдрыснул в оффшоры. Экономика со времён Совка погружается всё глубже в *опу но, законы и условия ведения бизнеса упрямо не меняются. В таких условиях не может быть и речи ни о каком экономическом росте и средства для погашения долга могут быть выкачаны только с постоянно уменьшающихся доходов населения.
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При том, чем дольше будут сохранятся негативные факторы влияния на бизнес, тем меньше запас прочности остаётся у населения для его развития, тем дольше прийдётся выкарабкиватся с той *опы, в которую мы погрузилися.
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народ достоин своего правителя. нельзя с себя, как граждан, снимать ответственность за происходящее в стране. власть развратил народ, который ей позволил себя так вести, потому, что еще совок не вышел из самого народа, многие инстинктивно боятся и прогибаются под власть, и всегда ее ненавидят, как рабы своих хозяев.
во многом, народ еще не дозрел до оценки себя как субъекта власти в стране и сам еще не понимает как себя вести.
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ни в малейшей мере не снимаю вины со всех нас. Ни один цивилизованый народ не позволяет с собой проделывать такие фортели.
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проблема в том, что мы еще ментально находимся в переходном периоде между тоталитарной властью и демократией (все инстинктивно клянут власть и хотят мудрого вождя, лидера, мессию, который за них все будет делать правильно). Когда придет осознание, что никто, кроме меня, тогда пойдет настоящий сдвиг в нужном направлении. Экономически мы сейчас между диким капитализмом и рыночной экономикой. у нас все еще идут переходные процессы и такие потрясения, как война для нас губительно. хотя, во многих направлениях, процесс перехода ускорился
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"процесс перехода ускорился" только на пунктах пропуска на западном кордоне. В остальном он ускоряется только в низ. Сегодня посмотрел курс рубля в отношении гривны и понял, что скоро мы обгоним эрефию в скорости падения.
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- А может Власть и в самом деле «НЕ ТАКАЯ»: - ведь никто ЕЙ не мешал привлечь к справедливому Народному Суду всех тех явных противников народной свободы и
Независимости Украины, которые нанесли (и наносят!..) громадный ущерб самому
нашему существованию как Государству ?!!- Потому и ширится недоверие и раскол...
И только реальные, действенные шаги по искоренению СИСТЕМЫ ГРАБЕЖА, мздоимства и тотальной ЛЖИ дадут бонусы НОВОЙ вертикали истинно-Нового , Народного Правопорядка !
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Не стоит строить какие то планы основаные на классических определениях из учебников. Нужно просто признать, что вот такое у нас общество и исходить из этой данности.
Учитывая, что мы имеем уже сформированое неофеодальное сообщество, с пассивным большенством нужно сказать, что до задницы все планы, когда решать всё будет "элита" по своему разумению. И если сказали вам, что будут цены повышать то, всем нужно к этому готовится.
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Боше мой, який умний єврейський мальчік ! Його питають про ціну на газ, а він - про потужні реформи і небачений ріст економіки. )))
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Ага, такі потужні рехворми що, економіка грошей не приносить на погашення боргів.
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Ви ще врахуйте що, ми не почали виплачувати "репарації Поценюка" відсотками від ВВП. От тоді почнеться справжнє свято.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Простого ответа на этот вопрос нет", - Гройсман о требовании МВФ уравнять цены на газ для населения с промышленностью
 
 
 
 
 
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