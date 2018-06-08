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 Политика Украины
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 Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: Из Севастополя в Россию мы добирались морским транспортом 24 февраля

Сегодня, 8 июня 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 53-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого экс-президента Виктора Януковича. На сегодняшнем заседании суд заслушивает экс-руководителя штаба службы безопасности президента Януковича Владимира Павленко.

Как передает Цензор.НЕТ, он рассказал о том, как они с Януковичем добирались в Россию

"Мы заехали на территорию воинской части (в Севастополе. - Ред.). Мы уже понимали, что в стране произошел вооруженный переворот. Что радикалы решили ликвидировать президента, потому что это единственный способ признать эту власть. Ведь накануне он сделал заявление в Харькове, что не собирается уходить в отставку", - рассказал Павленко.

На уточняющий вопрос судьи о том, кто был "встречающей стороной" в Крыму, свидетель ответил, что, что их встречали военнослужащие Российской Федерации"

Судья Девятко спросил, как дальше происходило передвижение Януковича.

"Я совместно с ним выехал в Россию (после чего отправились в Ростов. - Ред.). Способ, которым была организована доставка президента, я не могу раскрывать, потому что помощь нам оказывали нынешние жители Украины, я их раскрыть не могу. Место, куда мы прибыли в Крыму, я тоже назвать не могу", - рассказывает Павленко.

Он уточнил, что произошло это "морским транспортом, 24 февраля".

Текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего заседания читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо

Источник: https://censor.net.ua/n3070460
 
 
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Якщо доведуть провину Януковоща, цей штемп повинен сісти як співучасник.
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Вот теперь не сложна вдуматься по этим "показаниям" какие фиерические долба...бы назначаються начальниками разного рода силовых структур и не только. Печалька...
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так его же кремль назначал. логично...
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Может и так. Но я про умственные способности говорю. Сей час мозгов у большинства "КЕРУЮЧИХ" не больше...
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Сплошная "военная тайна" или банальный пи...жь
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"збройний переворот" під час якого нікого навіть не поранили з тодішників очільників ?!
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добирались морским транспортом
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чета сразу пришли на ум Жулико Бандито и Ганкстерито , один в скафандре, а второй с гармошкой качает воздух, но без скафандра и выходят из моря на берег )))
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Что ж вы товарища Путина клеветаеете? Главный Кацап цверх державы кричал что аж лопались прыщи на жопе что Януковича с Крыма забрал его личный воздушный кортедж из трёх вертолётов!Он,с его словсам, курировал ситуацию! Глянте фильм "Крым путь на родину".Норм такая комедия)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: Из Севастополя в Россию мы добирались морским транспортом 24 февраля
 
 
 
 
 
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