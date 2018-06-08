 Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: Из Севастополя в Россию мы добирались морским транспортом 24 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, он рассказал о том, как они с Януковичем добирались в Россию

"Мы заехали на территорию воинской части (в Севастополе. - Ред.). Мы уже понимали, что в стране произошел вооруженный переворот. Что радикалы решили ликвидировать президента, потому что это единственный способ признать эту власть. Ведь накануне он сделал заявление в Харькове, что не собирается уходить в отставку", - рассказал Павленко.

На уточняющий вопрос судьи о том, кто был "встречающей стороной" в Крыму, свидетель ответил, что, что их встречали военнослужащие Российской Федерации"

Судья Девятко спросил, как дальше происходило передвижение Януковича.

"Я совместно с ним выехал в Россию (после чего отправились в Ростов. - Ред.). Способ, которым была организована доставка президента, я не могу раскрывать, потому что помощь нам оказывали нынешние жители Украины, я их раскрыть не могу. Место, куда мы прибыли в Крыму, я тоже назвать не могу", - рассказывает Павленко.

Он уточнил, что произошло это "морским транспортом, 24 февраля".

Текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего заседания читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо