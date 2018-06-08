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 Политика Украины, Общество
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Все про:алименты (59) Кабмин (10511) Петренко Павел (654)

 После ужесточения ответственности за неуплату алиментов в пользу украинских детей уже взыскали 1,6 млрд грн, - Петренко

В Украине после принятия закона об ужесточении ответственности родителей за неуплату алиментов возвращен долг по алиментам в размере 1,6 млрд грн более 400 тыс. детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"С начала действия этого закона более 400 тысячам украинских детей возвращены долги по алиментам, которые накапливались годами. 1,6 млрд грн были взысканы в пользу украинских детей", - заявил Петренко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины в пятницу.

По его словам, если сравнивать этот показатель с прошлогодним, то сумма возмещения увеличилась на 70%.

Петренко также рассчитывает, что Верховная Рада Украины на предстоящей пленарной неделе поддержит инициативу Министерства юстиции об усилении ответственности неплательщиков алиментов.

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Министр отметил, что в случае принятия изменений в законодательство, такие родители будут работать в колонии, а их детям будут переводиться средства.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов".

Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие, а также выезжать за границу.

Источник: https://censor.net.ua/n3070456
 
 
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Государство вспомнило о детях? Похвально. Тем более, что не из своего кармана.
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Государство вспомнило о детях? Какое государство? Наше?
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главное - чтобы эти деньги пошли действительно(!) в пользу детей, а не "осели" в карманах чинуш.......
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о еще один лишнехромосомный плюсует=))
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Зае***бал ты падло со своими алименщиками. Так и скажи что борьба с алименщиками дала работу десяткам тысяч судей, прокуроров, адвокатов и прочих мелких государственных жополизов. А так же налоги в карманы Гнойсмана и соевой банды с алиментов.
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Чем ты, номерное чудило недовольно, тем что дети наконец-то получат годами не выплачиваемые алименты? Походу ты тоже из этой компании алиментщиков-должников. Після посилення відповідальності за несплату аліментів на користь українських дітей уже стягнули 1,6 млрд грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 9411
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Не в детях дело. А дело в государстве, которое не может обеспечить достойные зарплаты родителям этих детей.
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Судя из твоей логики ты брошенка. БабаТарапунька, всю молодость расставляла ноги а отца так и не поймала потому что пьяная была.
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Судячи з того як ти психуєш, твоя тебе таки спіймала.
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Петренко хочет быть добреньким за наш с вами счет. Не выйдет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле ужесточения ответственности за неуплату алиментов в пользу украинских детей уже взыскали 1,6 млрд грн, - Петренко
 
 
 
 
 
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