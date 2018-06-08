 После ужесточения ответственности за неуплату алиментов в пользу украинских детей уже взыскали 1,6 млрд грн, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"С начала действия этого закона более 400 тысячам украинских детей возвращены долги по алиментам, которые накапливались годами. 1,6 млрд грн были взысканы в пользу украинских детей", - заявил Петренко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины в пятницу.

По его словам, если сравнивать этот показатель с прошлогодним, то сумма возмещения увеличилась на 70%.

Петренко также рассчитывает, что Верховная Рада Украины на предстоящей пленарной неделе поддержит инициативу Министерства юстиции об усилении ответственности неплательщиков алиментов.

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Министр отметил, что в случае принятия изменений в законодательство, такие родители будут работать в колонии, а их детям будут переводиться средства.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов".

Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие, а также выезжать за границу.