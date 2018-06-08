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 "Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК "Нафтогаз" с просьбой пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Хочу акцентировать, что правительство не принимало никаких решений относительно никаких премирований, в том числе и того, о котором вы говорите. НАК - компания, управляемая независимым набсоветом. Это компетенция не правительства, а независимых советов. Я обеспокоен таким решением. Я направил официальное письмо в независимый набсовет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров Украины. Я ожидаю ответ на этот вопрос. Я не поддерживаю такой политики высоких вознаграждений, потому что считаю, что они не ко времени. Хотя, нужно признать, что НАК "Нафтогаз Украины" и его менеджмент получил серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 млрд долл. США. И именно за это и было определено такое вознаграждение наблюдательным советом. Моя позиция здесь абсолютно четкая: это - перегиб", - заявил Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3070453
 
 
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Це називається "а.уєлі і не падєлілісь" "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 1337
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Кхм... 4.64 миллиарда долларов выиграно по сделке, 46 лямов как раз 1 процент премиальных. Это обычная практика между прочим. Чего вы усрались уже зрадофилы?
Если удасться эту сумму уменьшить - хорошо.
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Комісійні зазвичай виплачують після оплати угоди.
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я еще понимаю если это бы затребовала норвежская адвокатская контора, юристы которой и работали в судах, но тоже не за бесплатно около 2 лямов было уплочено, а тут за ничего дэржавна компания НАК Нафтогаз выплачивает своему правлению нехилую премию. Далеко пойдем товарищи!
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Вот-вот.. И еще не известно кому сколько и как заносили в арбитражном суде. Тоже надо на что-то списывать.
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1) А Нафтогаз хіба не державне підприємство?
2) А гроші за перемогу в суді вже потрапили до бюджету України?
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Простой пример работы адвокатов США.
Знаменитая кинодтва Голливуда Джулия Робертс продала виллу в Голливуде 15 лет назад за 18 миллионов долларов.С этой суммы адвокаты взяли со сделки 2 %,остальное забрали налоги с продажи и другие виды налогов...,в итоге На руки Джулия Робертс получила 5,5 миллионов долларов "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 6540
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З суми виплаченої контагентом! А ці суки витягнули з рахунків Нафтогаза, від кацапів ніхера ще не отримавши і з туманними перспективами отримати.
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А чиновники "нафтогазу" к этой победе каким боком? Да чтобы по ляму зелени на рыло "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 9728?
Пусть себя своими медальками наградят

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" Я вам, ребята на мозги не капаю. Но вот вам перегиб и парадокс..."
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Звичайно "пєрєгіб" от коли цю суму розділити між керівництвом кабміну та нафтогазу по 23 млн. тоді все па-чєснаму.
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ще в жодного чиновника за 27 років не злипалось тільки апетит прибавлявся.
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а шо, Газпром уже начал платить?... "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 7737 Как-то сомнительно, что его удастся нагнуть на бабки, бо крайний срок взыскания не указан - хоть 100 лет не плати. Но даже и без этого, арестованные активы могут превратиться в переданные Украине после о-о-очень долгих судебных разбирательств.

Это во-первых. Bо-вторых, реальных активов на 2.6 млрд евро в Европе у Газпрома тупо нет, а выявить и взыскать принадлежащие ему пакеты акций в каких-то совместных проектах крайне долго и геморно. А то и невозможно.
Да и Газпром уже подал аппеляцию, которая замутит это дело еще на годы.
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Ох и хитрец, этот газпром, сам себя нагазпромил "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 820
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Акционеры компании Нафтогаз знают что делать....Причем тут Грозя или Кондитер? "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 6943
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Слова,слова,слова.....А Васька слушает да ест!
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Судебные приставы Швейцарии и Голландии выполняют свою работу по аресту имущества ГрязьПрома согласно решению Стокгольмского Арбитража....вы идиоты или прикидываетесь? "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 1024
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А як по мені, то нехай отримують, але! після стягнення усієї суми боргу.
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А причем здесь менеджеры Нафтогаза, за что им эти премии?! Присосались к кормушке и гребут изо всех сил, гниды.
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Коболев заберет себе офис ГрязьПрома в Швейцарии.. "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 8603Альпы,чистый воздух "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 8603
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Salisbury - "Можно по разному относится к Тимошенко, но то,что она сказала про "Нафтогаз" абсолютная правда : искусственно созданная, паразитическая организация, которая ничего не добывает, ничего не транспортирует, ничего не хранит и в тоже время забирает 70% прибыли от продажи газа потребителям. И ,если уж начинать реформирование газового сектора,то с ликвидации этой насквозь прогнившей , коррумпированной, посреднической конторы , а не заниматься косметикой."
_____________________
Это было написано три года назад. Что-то изменилось за это время, кто-нибудь в курсе?
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У меня еще недавно была компашка частная, 19 женщин и трое мужиков.Всем платил официальную нормальную заплату,себе платил 2 000 гривен... "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 1042Сколько платит теперешний хозяин компашки девченкам не знаю .Я в январе бросил это дело.Надоело "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 7895
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это не перегиб , это просто пздц.
Некуда деньги девать ? купите армии два танка.
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Судя из статьи, нафтогаз уже давно не государственная компания.
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похоже Грося таки популист ничем не лучше Тимохи. Зрадомухи зажжужали и он сразу заднюю включил. А что будет, когда эти же мухи будут оплачены из Москвы и зажжужат по вопросу вступления в НАТО?
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это не перегиб а злоупотребление с целью узаконенного воровства
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Согласен. 46 миллионов на 41 человека - многовато. Надо 41 миллион. Тогда ровно бьется. И Гройсману 5 лямов за разруливание.
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Он, порохориги преміювали себе 55 вертольотами на півмільярда, і нічого, продовжують служить народу "Це - занадто", - Гройсман просить наглядову раду "Нафтогазу" переглянути рішення про нарахування 41 співробітнику $46 млн преміальних за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - Цензор.НЕТ 7538
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
 
 
 
 
 
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