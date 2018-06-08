 "Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Хочу акцентировать, что правительство не принимало никаких решений относительно никаких премирований, в том числе и того, о котором вы говорите. НАК - компания, управляемая независимым набсоветом. Это компетенция не правительства, а независимых советов. Я обеспокоен таким решением. Я направил официальное письмо в независимый набсовет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров Украины. Я ожидаю ответ на этот вопрос. Я не поддерживаю такой политики высоких вознаграждений, потому что считаю, что они не ко времени. Хотя, нужно признать, что НАК "Нафтогаз Украины" и его менеджмент получил серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 млрд долл. США. И именно за это и было определено такое вознаграждение наблюдательным советом. Моя позиция здесь абсолютно четкая: это - перегиб", - заявил Гройсман.
Ранее стало известно, что "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).
вот жаба
Если удасться эту сумму уменьшить - хорошо.
2) А гроші за перемогу в суді вже потрапили до бюджету України?
Знаменитая кинодтва Голливуда Джулия Робертс продала виллу в Голливуде 15 лет назад за 18 миллионов долларов.С этой суммы адвокаты взяли со сделки 2 %,остальное забрали налоги с продажи и другие виды налогов...,в итоге На руки Джулия Робертс получила 5,5 миллионов долларов
Пусть себя своими медальками наградят
Это во-первых. Bо-вторых, реальных активов на 2.6 млрд евро в Европе у Газпрома тупо нет, а выявить и взыскать принадлежащие ему пакеты акций в каких-то совместных проектах крайне долго и геморно. А то и невозможно.
Да и Газпром уже подал аппеляцию, которая замутит это дело еще на годы.
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Это было написано три года назад. Что-то изменилось за это время, кто-нибудь в курсе?
Некуда деньги девать ? купите армии два танка.