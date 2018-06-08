 "Это - перегиб", - Гройсман просит набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение о начислении 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Хочу акцентировать, что правительство не принимало никаких решений относительно никаких премирований, в том числе и того, о котором вы говорите. НАК - компания, управляемая независимым набсоветом. Это компетенция не правительства, а независимых советов. Я обеспокоен таким решением. Я направил официальное письмо в независимый набсовет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров Украины. Я ожидаю ответ на этот вопрос. Я не поддерживаю такой политики высоких вознаграждений, потому что считаю, что они не ко времени. Хотя, нужно признать, что НАК "Нафтогаз Украины" и его менеджмент получил серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 млрд долл. США. И именно за это и было определено такое вознаграждение наблюдательным советом. Моя позиция здесь абсолютно четкая: это - перегиб", - заявил Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" выплатит 41 сотруднику $46 млн премиальных за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).