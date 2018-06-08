 Я прошу справедливости в "деле Линчевского". Необходимо послушать все его выступление, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос лидера "Радикальной партии" Ляшко, который приписал Линчевскому заявление, что не нужно лечить онкобольных украинцев, потому что они "все равно умрут".
"Именно так, как вы это изложили, оно меня тоже беспокоит как человека. Потом что я считаю, что мы должны иметь сочувствие к чужой беде. И не просто сочувствовать, а быть готовым умирать... Я передал обращение в Комиссию высшего корпуса. Я прошу всех депутатов: пожалуйста, послушайте все выступление. Там порядка 10 минут. И мы вместе с вами примем общее справедливое решение. Я просил бы единственное – справедливости", - заявил Гройсман.
Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рассматривает дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.
"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом. – ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.
4 мая, ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений замминистра. В тот же день в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабмину с предложением уволить его с должности.
Позднее А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.
В то же время, 7 июня СП сообщила, что обнародовала на своем сайте некорректные данные относительно данного отчета: на самом деле в 2016-2017 годах из выделенных средств на программу лечения тяжелобольных украинских граждан за границей не использовано 20 млн грн, а не 200 млн грн, как ранее сообщила палата на своем сайте. В отношении этой информации и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, комментируя замечание СП относительно неиспользованных средств, на своей странице в соцсети Facebook отметила, что остаток средств в 20 млн грн возник вследствие решений о временной приостановке оплаты лечения двух лиц из-за информации, что лечение уже было оплачено. Средства были возвращены на счет Минздрава с учетом курсовой разницы.
В ходе заседания дисциплинарной комиссии в четверг У.Супрун заявила, что СП в процессе обнародования информации относительно отчета о программе лечения украинцев за рубежом могли использовать в политических играх.
Например, в феодальном государстве за поребриком обе стороны заслушивать ни к чему, потому как пенитенциарная система там не судебная, а карательная, а это "две большие разницы".
Судье за поребриком достаточно окончить два класса церковно-приходской школы, чтобы уметь просто по слогам зачитать приговор.
И все, вперед на стройки феодализма, в мантульные места.
Никогда за поребриком при демократии не жили, не стоит и начинать.
На выходе феодализм по-любому, климат там такой.
Нравится? Хотите как там?
Тогда что же вы не на русвесне пишете?
Уляна Супрун
18 год ·
Полювання на відьом.
Неймовірно, як вирвану з контексту фразу у нас можуть перетворити на інформаційний "суд Лінча" і ввести в оману мільйони громадян. Пропоную подивитися хронологію подій, яка показує - як ми стали свідками сили популістів і брехунів:
- 15 травня відбулося засідання Рахункової палати по програмі "Лікування громадян України за кордоном"...Показати більше...
ВИДЕО
https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2095506640733892/
Публікуйте списки, пояснюйте, хто є хто, хто чий родич і т.п., і все стане зрозумілим.
А якже "юлькавкралавсьо"яке весь час тількі і чути від мородерів з виницького базару і без жодної комісіі,хоча і доведенно Єропейськім судом,що невинна???
О какой справедливости спич? О той, что на базарах? Тем более в отношении так любимого им и лобируемого бесконечного И.О.