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 Политика Украины
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Все про:ВР (22050) Ляшко (1407) Гройсман (4103) Линчевский (11)

 Я прошу справедливости в "деле Линчевского". Необходимо послушать все его выступление, - Гройсман

Для принятия решения по поводу высказывания заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского необходимо целиком прослушать аудиозапись.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос лидера "Радикальной партии" Ляшко, который приписал Линчевскому заявление, что не нужно лечить онкобольных украинцев, потому что они "все равно умрут".

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"Именно так, как вы это изложили, оно меня тоже беспокоит как человека. Потом что я считаю, что мы должны иметь сочувствие к чужой беде. И не просто сочувствовать, а быть готовым умирать... Я передал обращение в Комиссию высшего корпуса. Я прошу всех депутатов: пожалуйста, послушайте все выступление. Там порядка 10 минут. И мы вместе с вами примем общее справедливое решение. Я просил бы единственное – справедливости", - заявил Гройсман.

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Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рассматривает дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом. – ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.

4 мая, ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений замминистра. В тот же день в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабмину с предложением уволить его с должности.

Позднее А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.

В то же время, 7 июня СП сообщила, что обнародовала на своем сайте некорректные данные относительно данного отчета: на самом деле в 2016-2017 годах из выделенных средств на программу лечения тяжелобольных украинских граждан за границей не использовано 20 млн грн, а не 200 млн грн, как ранее сообщила палата на своем сайте. В отношении этой информации и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, комментируя замечание СП относительно неиспользованных средств, на своей странице в соцсети Facebook отметила, что остаток средств в 20 млн грн возник вследствие решений о временной приостановке оплаты лечения двух лиц из-за информации, что лечение уже было оплачено. Средства были возвращены на счет Минздрава с учетом курсовой разницы.

В ходе заседания дисциплинарной комиссии в четверг У.Супрун заявила, что СП в процессе обнародования информации относительно отчета о программе лечения украинцев за рубежом могли использовать в политических играх.

Источник: https://censor.net.ua/n3070452
 
 
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Хватит наверное уже ВСЕХ вас слушать ,пора уже призвать вас к ответу за содеянное !!!
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Не слушайте.
Например, в феодальном государстве за поребриком обе стороны заслушивать ни к чему, потому как пенитенциарная система там не судебная, а карательная, а это "две большие разницы".
Судье за поребриком достаточно окончить два класса церковно-приходской школы, чтобы уметь просто по слогам зачитать приговор.
И все, вперед на стройки феодализма, в мантульные места.
Никогда за поребриком при демократии не жили, не стоит и начинать.
На выходе феодализм по-любому, климат там такой.
Нравится? Хотите как там?
Тогда что же вы не на русвесне пишете?
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кому интересно - слушайте...

Я прошу справедливости в "деле Линчевского". Необходимо послушать все его выступление, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4359 Уляна Супрун
18 год ·

Полювання на відьом.
Неймовірно, як вирвану з контексту фразу у нас можуть перетворити на інформаційний "суд Лінча" і ввести в оману мільйони громадян. Пропоную подивитися хронологію подій, яка показує - як ми стали свідками сили популістів і брехунів:
- 15 травня відбулося засідання Рахункової палати по програмі "Лікування громадян України за кордоном"...Показати більше...

ВИДЕО
https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2095506640733892/
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Цинични бандеры и мы пэрэмоглы б и бэз волонтерив тоже вырвали из контекста. Плавали. Знаем
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Это ты тот девальвированный сплав, который дув губкы й обидчиво казав я тэбэ игнорую, мовчкы зловжываючы кнопкою спам? Я ничего не путаю?
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Ну, справа твоя, тільки плаває гівно в ополонці.
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Это ты шоле свою голову ополонкой называешь, порохобот?
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Уляна де страхова медицина??? Скільки десятиліть тобі потрібно на реальну реформу?
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Не має про що тут сперечатися. У райлікарнях не має ніякого безкоштовного лікування, хтось з українців отримує безкоштовне за кордоном за мільйони гривень.
Публікуйте списки, пояснюйте, хто є хто, хто чий родич і т.п., і все стане зрозумілим.
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давайте його просто четвертуєм для початку,а потім прослухаєм весь виступ й скажем - "ой, не так ми зозуміли" ну з ким не буває...попросим пробачення?!
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Ну і хто ще вірить Гройсману,подивіться як вони за своїх горою стоять
А якже "юлькавкралавсьо"яке весь час тількі і чути від мородерів з виницького базару і без жодної комісіі,хоча і доведенно Єропейськім судом,що невинна???

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"Я просил бы единственное - справедливости", - заявил Гройсман."
О какой справедливости спич? О той, что на базарах? Тем более в отношении так любимого им и лобируемого бесконечного И.О.
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Та-ак, 20 млн. грн на лікування двох людей- це щедро, дуже щедро. А можна дізнатися, що це були за хворі, і яке таке дороговартісне лікавання готова була оплатити наша жебрацька держава
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Сначала послушайте полный текст-потом возмущайтесь .Текст был для специалистов , на закрытом совещании.Никакого цинизма. Чистая статистика. Нет эффективного лечения рака на поздних стадиях.Больным и их родственникам хочется чуда. Но вылечить рак на поздних стадиях нельзя- ни операциями , ни трансплантацией ,ни лекарствами,ни шаманами.Это не эффективно. Это известно всем медикам.Ничего нового Линчевский не сказал.
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Ляшка и журналюг, которые подхватили это, нужно долго бить. А счетная палата - это уроды отдельные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ прошу справедливости в "деле Линчевского". Необходимо послушать все его выступление, - Гройсман
 
 
 
 
 
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