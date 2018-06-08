 Я прошу справедливости в "деле Линчевского". Необходимо послушать все его выступление, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос лидера "Радикальной партии" Ляшко, который приписал Линчевскому заявление, что не нужно лечить онкобольных украинцев, потому что они "все равно умрут".

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"Именно так, как вы это изложили, оно меня тоже беспокоит как человека. Потом что я считаю, что мы должны иметь сочувствие к чужой беде. И не просто сочувствовать, а быть готовым умирать... Я передал обращение в Комиссию высшего корпуса. Я прошу всех депутатов: пожалуйста, послушайте все выступление. Там порядка 10 минут. И мы вместе с вами примем общее справедливое решение. Я просил бы единственное – справедливости", - заявил Гройсман.

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Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рассматривает дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом. – ИФ) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.

4 мая, ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений замминистра. В тот же день в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Кабмину с предложением уволить его с должности.

Позднее А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста.

В то же время, 7 июня СП сообщила, что обнародовала на своем сайте некорректные данные относительно данного отчета: на самом деле в 2016-2017 годах из выделенных средств на программу лечения тяжелобольных украинских граждан за границей не использовано 20 млн грн, а не 200 млн грн, как ранее сообщила палата на своем сайте. В отношении этой информации и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, комментируя замечание СП относительно неиспользованных средств, на своей странице в соцсети Facebook отметила, что остаток средств в 20 млн грн возник вследствие решений о временной приостановке оплаты лечения двух лиц из-за информации, что лечение уже было оплачено. Средства были возвращены на счет Минздрава с учетом курсовой разницы.

В ходе заседания дисциплинарной комиссии в четверг У.Супрун заявила, что СП в процессе обнародования информации относительно отчета о программе лечения украинцев за рубежом могли использовать в политических играх.