 Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, требования озвучил с трибуны парламента народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский. Кроме того, депутат призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации и возбудить уголовные дела по заявлению Мураева в эфире одного из телеканалов.
"Сколько мы будем терпеть официальные рупоры России на территории Украины!? Как долго продажные клоуны будут нам рассказывать о свободе слова, а враг в это время не прячась, через "ньюзваны" и прочую нечисть, будет вести с нами войну?" - сказал с трибуны парламента Пашинский.
Заявление Пашинского поддержала первый вице-спикер Ирина Геращенко. Во время ее речи в зале возник конфликт между депутатом от "Народного фронта" Юрием Березой и оппоблоковцем Александром Долженковым.
"Юра, Юра! Юра, що ви робите!?" - попыталась остановить конфликтующих Геращенко.
Нардепов разняли коллеги в зале.
Накануне Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
24-летний сын Пашинского не может объяснять, как получил свою должность (ВИДЕО)
Поцреоты куевы...
Кстати почему Надежда Савченко сидит, а Мураев не сидит, хотя производимый им вред многократно превосходит вред от Савченко. Даже сравнивать нельзя
примите закон о снятии депутатской неприкосновенности
https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev
пишите в СБУ с требованием проверить его антиукраинские, унижающие украинское государство и украинский народ высказывания и деятельность говно-канала этой твари.
Вот увидите - чем ближе выборы, тем активнеее и более "явно" эти две телевизионные "помойки" будут проявлять себя - проповедуя антиукраинскую риторику и приглашая явных сепаратистов и давая им все чаще эфиры..