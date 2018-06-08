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 Политика Украины, Общество
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Все про:Пашинский (563) Сенцов (512) Мураев (28)

 Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО

Народные депутаты потребовали от своего коллеги Евгения Мураева публично извиниться перед Олегом Сенцовым и другими политзаключенными, находящимися в российских тюрьмах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, требования озвучил с трибуны парламента народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский. Кроме того, депутат призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации и возбудить уголовные дела по заявлению Мураева в эфире одного из телеканалов.

"Сколько мы будем терпеть официальные рупоры России на территории Украины!? Как долго продажные клоуны будут нам рассказывать о свободе слова, а враг в это время не прячась, через "ньюзваны" и прочую нечисть, будет вести с нами войну?" - сказал с трибуны парламента Пашинский.

Заявление Пашинского поддержала первый вице-спикер Ирина Геращенко. Во время ее речи в зале возник конфликт между депутатом от "Народного фронта" Юрием Березой и оппоблоковцем Александром Долженковым. 

"Юра, Юра! Юра, що ви робите!?" - попыталась остановить конфликтующих Геращенко. 

Нардепов разняли коллеги в зале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом. ВИДЕО

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все, кто подыгрывают РФ в информационном пространстве, - это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры, - Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова. ВИДЕО

Накануне Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/n3070451
 
   
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"ДАКОЛЕ!!". Ну а после в элитных ресторанах встречаются и ржут с этого всего. Неужели кто то думает что эти типо возмущенные заявления кем то всерьез воспринемаются. Если мочить, то всех подряд. Благо стадионов хватает...
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В Украине процветает патриотизм из под палки. Говорите непатриотические вещи? Извольте в тюрьму.
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Бурят, а у вас за поребриком как? Написал нескрепный пост в инете - за тобой пришла фэсэбэ. Так что закрой пасть, лапоть.
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Лапоть, у вас в скаленовстане ввели ответственность за обход запретов в сети. Ежик, что ты такое?
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Хотите "привлечь к ответственности"? Запросто... Снимайте с себя неприкосновенность - оставьте только "неприкосновенность за ляпнутое с трибуны Верховной Рады", и негодяя тут же "привлекут"...
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Перевірили б звідки гроші у Мураєва на свій телеканал.
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Клименко-Азаров. Мураев - племянник жены Азарова, или ты не знал? Об этом писали еще 3 года назад. Газета ВЕСТИ тоже на деньги Клименко. наверно и Россия подбрасывает, если Мураев так открыто уже вякает против Украины.
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Дякую, теж не знав, тоді зрозуміло чому воно таке смердюче.
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говном этого выродка мураева еще не пробовали полить/накормить? следовало бы сделать
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Вина Сенцова и других заложников том, что сунулись в бандитский мордорский край (на собственный страх и риск искать на жопу приключений ), а что касается ЖОПОБЛОКОВЦЕВ и "любителей русского мира", то напрасно с них "колорадские ленты" срывают, дебилов нужно видеть с далека и, чтоб не дай бог не подать руки мразям! А "воров-патриотов" из банды шоколадного кондттера нужно бойкотировать и презирать ещё строже первых, более лживых и лицемерных тварей поискать ещё надо!
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Сенцов нікуди не "совався", не пишіть бздурів. Він народився і жив в Сімферополі. І потратив він до мордору після викрадення кацапськими спец.службами. Це Сущенко поїхав сам.
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А по факту Пашинским тупо пиарится, за щёт пиара Мураева. Ибо дальше сотрясения воздуха дело не дойдёт.
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Мураев владелец канала NewsOne, который он купил и содержит за большие деньги. Какие деньго? Из бюджета ФСБ! Ведет планомерную вражескую пропаганду, с целью нанести вред боеспособности Украины в отношении агрессии РФ. Неоднократно призывал к активному сопротивлению правительству Украины.

Кстати почему Надежда Савченко сидит, а Мураев не сидит, хотя производимый им вред многократно превосходит вред от Савченко. Даже сравнивать нельзя
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Вирішило падло свої мутки в укроборонпромі пригладити патріотичними заявами? Тебе, мавпа, вже ніщо не виправдає. Як би ти не надував щоки навіть на відвертих зрадників.
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как привлечь мураева и ему подобных?
примите закон о снятии депутатской неприкосновенности

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на усе Божий час....тікає він і у мураєва.......
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Чтоб это все не оказалось просто пиар раскруткой мураева перед ватномозгими избирателями !!! Когда власти надо кому то хвост прижать,они это тихо делают,а тут много слов и жестикуляций на телеканалах со склонением фамилии ,типа плохого человека,а по факту ничего,кроме,как подняли ему рейтинг !
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Мне нравятся эти ребята из коалиции👏👏👏😯вот честно-НРАВЯТСЯПарламентская коалиция ,вашу ж мать!Нут так внесите поправки в уголовный кодекс и посадила этих мураевых!Не ,не думали об этом?А признать лнр дни террористическими организациями?так слабо?вы ещё не поняли что это благодаря вашему без действию такие вот мураевы разрушают Украину?Коалиция,вашу ж мать...😠😠😠😠
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панове, пишите этой мрази на его FB, скажите ему все, что о нем думаете -

https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev

пишите в СБУ с требованием проверить его антиукраинские, унижающие украинское государство и украинский народ высказывания и деятельность говно-канала этой твари.



Коаліція вимагає покарати Мураєва за висловлювання щодо Сенцова: "Доки ми будемо терпіти рупори Кремля в Україні!?" - Цензор.НЕТ 4929





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…Кожний новий день приносить нам все нові і нові сюрпризи : один із них - це викриття в глибинах нашої славної Нацгвардії агента ФСБ Росії - Антоніни Родіонової, співробітниці, яка «шастала» постійно до милої її серцю і душі рідної Рассеюшки, - нашого одвічного ворога… А от наші славні, як на днях казав і вихваляв за доблесні їх «звитяги» Гарант свобод і Конституції , Спецслужби, - а ні сном, ні духом своїм «патріотичним» навіть не здогадувалися про підступну Змію-підколодну, і, напевне, тому, що в самих керманичів нашої СБУ, викоханих ще у КГБ-івських твердинях-традиціях «Великого и нерушимого СССР» руцкия скрепи-зв'язки здобрені-скріплені додатково конвертованою валютою , іще досить міцні і плідні своїми «славними» результатами…Та й Владою нашою вони не обділені : -- обціловані і заохочені званнями і чинами, вони будуть і надалі громити і підставляти під принизливі поразки нашу Державність і Народ, - особливо збиткуючись з наших славних Героїв, задовольняючи запити і «ваших - і наших…» - Ви ж бачили, як «блискуче» спрацювали наші недремні силовики проти підставних двох «героїв-простаків», які під їхнім же прикриттям тягли в столицю обоз зі зброєю, - начебто для цинічного розстрілу з Труханового острова владної Еліти та такої ж ВР, попутно підірвавши весь багатотисячний, густонаселений Печерськ «впридачу» , - і все ЦЕ зовсім не зважаючи на могутні сили Нацгвардії, нашої славної СБУ, різних сил охорони і тд., і тп… - Та все ЦЕ не плід чиєїсь хворобливої уяви: - ЦЕ зі слів самого наймудрішого нашого Генпрокурора, колись викупленого з застінків го*нюка Януковоща за кругленьку суму його ж вірним Ригональним другом-соратником по спільній справі їх СИСТЕМИ, самим мудро-брехливим і лицемірним до неймовірного - Презо-Вральцманом… - Так на кого ж вони, «Херої-наші беззавітні», сьогодні «співпрацюють ?!!»...
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правильные вроде бы слова, но в исполнении плешивского звучат как насмешка. и совсем не над ублюдком мураевым.
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ежели хотите услышать дурачков, то вам на комменты Цензора. Жванецкий курит нервно... долго.
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А где же эта "патриотическая" народна дружина. Пришли бы и от имени народа навели порядок на канала этого ушлепка мураева. Или за бесплатно не работают.
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ну только истинный патриот плешивый остальные путиноиды все
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Мураев - это кусок гавна. Не нужно пытаться его размазать - вонять только сильнее будет. Его нужно просто взять лопатой и навсегда "выбросить". А два сепаратистских телеканала - 112 и гавноньюс ван - лишить лицензии на вещание.

Вот увидите - чем ближе выборы, тем активнеее и более "явно" эти две телевизионные "помойки" будут проявлять себя - проповедуя антиукраинскую риторику и приглашая явных сепаратистов и давая им все чаще эфиры..
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"Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?" - Пашинский, если ты патриот Украины, то прострели Мураеву ногу, тебе за это ничего не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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