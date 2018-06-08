 Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, требования озвучил с трибуны парламента народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский. Кроме того, депутат призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации и возбудить уголовные дела по заявлению Мураева в эфире одного из телеканалов.

"Сколько мы будем терпеть официальные рупоры России на территории Украины!? Как долго продажные клоуны будут нам рассказывать о свободе слова, а враг в это время не прячась, через "ньюзваны" и прочую нечисть, будет вести с нами войну?" - сказал с трибуны парламента Пашинский.

Заявление Пашинского поддержала первый вице-спикер Ирина Геращенко. Во время ее речи в зале возник конфликт между депутатом от "Народного фронта" Юрием Березой и оппоблоковцем Александром Долженковым.

"Юра, Юра! Юра, що ви робите!?" - попыталась остановить конфликтующих Геращенко.

Нардепов разняли коллеги в зале.

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Накануне Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.