 Канада будет активно вовлечена в наблюдение за выборами в Украине в следующем году, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время комитетских слушаний в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Хочу дать слово всем канадцам и украинцам, что Канада будет активно вовлечена в наблюдение за выборами в Украине в следующем году. Эти выборы знаменуют очень важный момент, и Канада присоединится к нему", - сказала Фриланд.

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Она также пообещала существенно увеличить финансирование канадских миссий наблюдения за выборами за рубежом. "Уверяю, что наше правительство преданно возобновлению финансирования избирательных наблюдательных миссий", - подчеркнула министр.

Как известно, в 2019-ом году в Украине должны состояться плановые парламентские и президентские выборы.