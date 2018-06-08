 Канада будет активно вовлечена в наблюдение за выборами в Украине в следующем году, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время комитетских слушаний в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Хочу дать слово всем канадцам и украинцам, что Канада будет активно вовлечена в наблюдение за выборами в Украине в следующем году. Эти выборы знаменуют очень важный момент, и Канада присоединится к нему", - сказала Фриланд.
Она также пообещала существенно увеличить финансирование канадских миссий наблюдения за выборами за рубежом. "Уверяю, что наше правительство преданно возобновлению финансирования избирательных наблюдательных миссий", - подчеркнула министр.
Как известно, в 2019-ом году в Украине должны состояться плановые парламентские и президентские выборы.
На предыдущих выборах из десяти наблюдателей международников три были из Канады. Иииии??? При куче нарушений слышал от них только размытые фразы... это ваши выборы... это ваше законодательство... даже "озабоченности" не услышал... В этот раз тоже самое?...