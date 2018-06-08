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Все про:ВР (22050) выборы (20353) Канада (1091) Президент (4071) Фриланд Хрыстя (70)

 Канада будет активно вовлечена в наблюдение за выборами в Украине в следующем году, - Фриланд

Канада будет принимать активное участие в мониторинге всенародных выборов в Украине в следующем году.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время комитетских слушаний в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Хочу дать слово всем канадцам и украинцам, что Канада будет активно вовлечена в наблюдение за выборами в Украине в следующем году. Эти выборы знаменуют очень важный момент, и Канада присоединится к нему", - сказала Фриланд.

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Она также пообещала существенно увеличить финансирование канадских миссий наблюдения за выборами за рубежом. "Уверяю, что наше правительство преданно возобновлению финансирования избирательных наблюдательных миссий", - подчеркнула министр.

Как известно, в 2019-ом году в Украине должны состояться плановые парламентские и президентские выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3070449
 
   
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Это хорошо,потому,что судя по всему фальсификации будут чудовищными ....ибо без них пете на выборы можно и не собираться ,а с другой стороны они развяжут народу Украины руки и тогда о тюрьмах соевой шайке придётся только мечтать ...
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Активно это как?
На предыдущих выборах из десяти наблюдателей международников три были из Канады. Иииии??? При куче нарушений слышал от них только размытые фразы... это ваши выборы... это ваше законодательство... даже "озабоченности" не услышал... В этот раз тоже самое?...
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желательно,чтобы и США,Немеччина,Швейцария со Швецией и другие страны,имеющие реальное влияние в мире..Это избавило бы представителям нынешней власти устраивать фальсификации.Ведь ихние маетки и денежки как раз в тех странах..
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Свой глазок - смотрок. Президент Порошенко наголову разобьет своих соперников на следующих выборах. А мы все ему поможем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКанада будет активно вовлечена в наблюдение за выборами в Украине в следующем году, - Фриланд
 
 
 
 
 
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