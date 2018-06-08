 Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова: Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры. ВИДЕО

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос о заявлении нардепа Евгения Мураева (внефракционный) относительно незаконно удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Андрей Тетерук (НФ) в своем вопросе обратил внимание премьер-министра на ситуацию, которая сложилась в украинском информпространстве: "Абсолютно свободно, украинофобы и манкурты украинского народа, могут делать лживые заявления Кремля о том, что якобы украинский режиссер Олег Сенцов является террористом. … Мы требуем, чтобы вы дали соответствующим министерствам указания относительно усовершенствования защиты информационного пространства Украины от внешнего информационного влияния".

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Тетерук также призвал главу СБУ предоставить соответствующую оценку заявлениям, которые звучат на некоторых телеканалах и которые повторяют пропагандистские тезисы Кремля. Он также призвал Нацсовет по ТРВ детально изучить этот вопрос и пересмотреть вопрос предоставления лицензий каналам, которые способствуют "распространению лживой кремлевской пропаганды и украинофобских высказываний отдельных депутатов вроде подонка Мураева".

"Я абсолютно согласен с вашими последними оценками", - заявил Гройсман под аплодисменты зала.

"Это же нужно так не любить родную страну, в которой родился, по которой ходишь, чтобы позволять себе такие высказывания, которые абсолютно неприемлемы для нормального человека. Я думаю, что там нет вообще никаких ценностей, кроме, наверное, денег, которые затуманивают глаза. Я думаю, что история все расставит на свои места. Действительно, сегодня есть много узников Кремля, которые поддаются беспрецедентным пыткам в 21 веке, или которые декларируют защиту демократии, ценностей. Но, к сожалению, мы имеем сегодня огромные вызовы и мы должны дать им отпор. Я говорю мы – это весь демократический мир, именно так сегодня стоит вопрос. Вопрос не в том, что Россия вторглась в Украину. … Нет, они напали на весь демократический мир. Они хотят изменить мировой порядок. Они хотят, чтобы весь мир был окутан террором. Это все является их политикой. Все те, кто им подыгрывают в информационном пространстве – это реальные враги Украины, нашей государственности, независимости. Это те, кто не способны ничего сделать для того, чтобы Украина стала сильнее, а привыкли всегда стоять на коленях, что является не характерным для украинского народа. Я убежден, что нужно принимать все возможные жесткие меры к тем, кто совершает преступления по отношению к нашим гражданам, кто совершает преступления, в том числе информационного характера, и подрывают основы нашей государственности. Я считаю, что Нацсовет (по ТРВ. – Ред.) и законодательство в государстве в демократический способ должны быть жестким, и ответственность для тех, кто этим занимается должна быть жесткой. Это не меньшее преступление, чем то, что сегодня происходит на Донбассе и то, что происходит руками Кремля", - заявил Гройсман.

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Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.