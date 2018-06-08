 Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова: Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры. ВИДЕО

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос о заявлении нардепа Евгения Мураева (внефракционный) относительно незаконно удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Андрей Тетерук (НФ) в своем вопросе обратил внимание премьер-министра на ситуацию, которая сложилась в украинском информпространстве: "Абсолютно свободно, украинофобы и манкурты украинского народа, могут делать лживые заявления Кремля о том, что якобы украинский режиссер Олег Сенцов является террористом. … Мы требуем, чтобы вы дали соответствующим министерствам указания относительно усовершенствования защиты информационного пространства Украины от внешнего информационного влияния".
Тетерук также призвал главу СБУ предоставить соответствующую оценку заявлениям, которые звучат на некоторых телеканалах и которые повторяют пропагандистские тезисы Кремля. Он также призвал Нацсовет по ТРВ детально изучить этот вопрос и пересмотреть вопрос предоставления лицензий каналам, которые способствуют "распространению лживой кремлевской пропаганды и украинофобских высказываний отдельных депутатов вроде подонка Мураева".
"Я абсолютно согласен с вашими последними оценками", - заявил Гройсман под аплодисменты зала.
"Это же нужно так не любить родную страну, в которой родился, по которой ходишь, чтобы позволять себе такие высказывания, которые абсолютно неприемлемы для нормального человека. Я думаю, что там нет вообще никаких ценностей, кроме, наверное, денег, которые затуманивают глаза. Я думаю, что история все расставит на свои места. Действительно, сегодня есть много узников Кремля, которые поддаются беспрецедентным пыткам в 21 веке, или которые декларируют защиту демократии, ценностей. Но, к сожалению, мы имеем сегодня огромные вызовы и мы должны дать им отпор. Я говорю мы – это весь демократический мир, именно так сегодня стоит вопрос. Вопрос не в том, что Россия вторглась в Украину. … Нет, они напали на весь демократический мир. Они хотят изменить мировой порядок. Они хотят, чтобы весь мир был окутан террором. Это все является их политикой. Все те, кто им подыгрывают в информационном пространстве – это реальные враги Украины, нашей государственности, независимости. Это те, кто не способны ничего сделать для того, чтобы Украина стала сильнее, а привыкли всегда стоять на коленях, что является не характерным для украинского народа. Я убежден, что нужно принимать все возможные жесткие меры к тем, кто совершает преступления по отношению к нашим гражданам, кто совершает преступления, в том числе информационного характера, и подрывают основы нашей государственности. Я считаю, что Нацсовет (по ТРВ. – Ред.) и законодательство в государстве в демократический способ должны быть жестким, и ответственность для тех, кто этим занимается должна быть жесткой. Это не меньшее преступление, чем то, что сегодня происходит на Донбассе и то, что происходит руками Кремля", - заявил Гройсман.
Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
А Пучдемон, в отличие от Мураева, обычный сепаратист.
Если бы в европейском парламенте появился песонаж, открыто работающий на враждебное государство - они б там 37-й год устроили, с повальными обысками и арестами
В сьогоднішніх умовах знайти правдиву інфу в неті набагато простіше, ніж дивитися телеканали.
Если единственная оппозиция в стране является исключительно пророссийской и не считает недостойным для себя использовать подобные ресурсы - значит, скорее всего, цели этих оппо и Хуйла совпадают. Вам точно нужны такие "политики" - какими бы "оппозиционными" они ни были?
Є опозиційний до влади канал ЗІк, на якому виступають усі без винятку політики з усіх партій. Але журналісти цього каналу не робили різко негативних заяв щодо України.
Ще рік назад ваші коментарі були адекватнішими.
кто такой коцаба я вообще не знаю.
https://newsone.ua/tags/ruslan-kocaba-ru.html
інтернет в допомогу
сепаратизм в помірних дозах у світі терплять, а за колабораціонізм дуже жорстко карають.
силою те, що НАМ НАЛЕЖИТЬ !" -------- М. Міхновський ---------
Так что это такой же барыга как и порошенко готовые за шекели продать что и кого угодно, только на ступеньку ниже..
Будет сидеть в тюрьме, если его выдаст Израиль конечно....
История переполнена справедливыми (по большому счету) войнами, которые были выиграны не самыми "джентльменскими" способами. Хотим победить Хуйла и кацапов в чистых белых рукавичках?
А с Надеждой Савченко это прокатило.
Сидеть ей прочно, если дружбан Курощуп Донецкий ее тушку на наших бойцов не выменяет
Она же Герой Украины!
Народный депутат, первый номер БЮТ!
Как теперь быть с этим званием?
И как быть со всей бютовской компанией, которую она протянула своим именем в ВР?
Может, переголосоваться?
Чи всэ добрэ?
И не народный депутат?
Свобода слова или пропаганда, инвестиции или экономическая экспансия, демократия или олигархократия аффилированных в украинский политический истеблишмент откровенных врагов украинской государственности, разве это не похоже на то что мы называем "гибридной войной", а те ценности демократического мира которые мы считаем своим достоянием на самом деле разве не наша слабость? Что бы не бегать вокруг да около, давно пора принять закон систематизирующий понятие "гибридная война", мы не можем позволить себе такую роскошь как "свобода слова" во время войны и не можем сквозь пальцы смотреть на работу враждебных Украине инфоресурсов.