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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:пропаганда (1972) Гройсман (4103) Тетерук (182) Сенцов (512) Мураев (28)

 Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова: Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры. ВИДЕО

Высказывания, подобные заявлениям нардепа Евгения Мураева относительно Сенцова, являются неприемлимыми, а также являются преступлениями против Украинского государства в информпространстве. Реакция на подобные вещи должна быть жесткой.

Об этом заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос о заявлении нардепа Евгения Мураева (внефракционный) относительно незаконно удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Андрей Тетерук (НФ) в своем вопросе обратил внимание премьер-министра на ситуацию, которая сложилась в украинском информпространстве: "Абсолютно свободно, украинофобы и манкурты украинского народа, могут делать лживые заявления Кремля о том, что якобы украинский режиссер Олег Сенцов является террористом. … Мы требуем, чтобы вы дали соответствующим министерствам указания относительно усовершенствования защиты информационного пространства Украины от внешнего информационного влияния".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом. ВИДЕО

Тетерук также призвал главу СБУ предоставить соответствующую оценку заявлениям, которые звучат на некоторых телеканалах и которые повторяют пропагандистские тезисы Кремля. Он также призвал Нацсовет по ТРВ детально изучить этот вопрос и пересмотреть вопрос предоставления лицензий каналам, которые способствуют "распространению лживой кремлевской пропаганды и украинофобских высказываний отдельных депутатов вроде  подонка Мураева".

"Я абсолютно согласен с вашими последними оценками", - заявил Гройсман под аплодисменты зала.

"Это же нужно так не любить родную страну, в которой родился, по которой ходишь, чтобы позволять себе такие высказывания, которые абсолютно неприемлемы для нормального человека. Я думаю, что там нет вообще никаких ценностей, кроме, наверное, денег, которые затуманивают глаза. Я думаю, что история все расставит на свои места. Действительно, сегодня есть много узников Кремля, которые поддаются беспрецедентным пыткам в 21 веке, или которые декларируют защиту демократии, ценностей. Но, к сожалению, мы имеем сегодня огромные вызовы и мы должны дать им отпор. Я говорю мы – это весь демократический мир, именно так сегодня стоит вопрос. Вопрос не в том, что Россия вторглась в Украину. … Нет, они напали на весь демократический мир. Они хотят изменить мировой порядок. Они хотят, чтобы весь мир был окутан террором. Это все является их политикой. Все те, кто им подыгрывают в информационном пространстве – это реальные враги Украины, нашей государственности, независимости. Это те, кто не способны ничего сделать для того, чтобы Украина стала сильнее, а привыкли всегда стоять на коленях, что является не характерным для украинского народа. Я убежден, что нужно принимать все возможные жесткие меры к тем, кто совершает преступления по отношению к нашим гражданам, кто совершает преступления, в том числе информационного характера, и подрывают основы нашей государственности. Я считаю, что Нацсовет (по ТРВ. – Ред.) и законодательство в государстве в демократический способ должны быть жестким, и ответственность для тех, кто этим занимается должна быть жесткой. Это не меньшее преступление, чем то, что сегодня происходит на Донбассе и то, что происходит руками Кремля", - заявил Гройсман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пока вы будете смотреть футбольные матчи, Россия продолжит убивать украинцев на Донбассе, - командир 128-й ОГШБр Собко обратился к болельщикам в преддверии ЧМ-2018. ВИДЕО

Накануне депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Булочки для Путина": под посольством РФ в Киеве состоялся перфоманс в поддержку Сенцова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3070447
 
   
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кто такая эта европка , которая должна чтото понимать?
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миру покуй,если даже батько твой вас в крепостные определит и торговать начнет вам за газ россии
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Европа Пучдемона в тюрьму без разговоров швыряет.
А Пучдемон, в отличие от Мураева, обычный сепаратист.
Если бы в европейском парламенте появился песонаж, открыто работающий на враждебное государство - они б там 37-й год устроили, с повальными обысками и арестами
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Сєпар Мураєв почуває себе спокійно, значить отримав гарантії безпеки по антиукраїнській діяльності від Порошенка і КО !
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да он, в данном случае, прав - остальные каналы сидят под петей и не рыпаются
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несприйняття дій, рішень чи вчинків влади, які йдуть не на користь нашої країни не МОЖЕ виправдовувати заяви почвари мураєва, який Україну не має за рідну землю і який перший з короваєм зутрічав би пуйла. Більш того, дивують коментатори, які замість того щоб висловити осуд таких неправдивих заяв мураєва, займаються виправдовуванням існування явно проросійських каналів.
В сьогоднішніх умовах знайти правдиву інфу в неті набагато простіше, ніж дивитися телеканали.
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вот манипулировать не надо. гандона мураева тут вообще никто не защищает. речь идет о том, что ньюсван - чуть не единственный канал, где можно увидеть оппозиционных политиков, тогда как на других - очень дозированно или вообще никак. и, если под видом мочилова мураева замочат ньюсван - информационное поле для оппозиции зачистится полностью.
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Канал нюсван принадлежит Мураеву. Политику канала определяет владелец. Следовательно, нюсван в нынешнем виде сдохнет вместе с Мураевым.
Если единственная оппозиция в стране является исключительно пророссийской и не считает недостойным для себя использовать подобные ресурсы - значит, скорее всего, цели этих оппо и Хуйла совпадают. Вам точно нужны такие "политики" - какими бы "оппозиционными" они ни были?
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до задницы, кому он принадлежит, если на нем можно услышать мнения, альтернативные шоколадной власти. весь вой не против мураева, а для зачистки информационного поля, на котором против пэци кто то что то говорит. Тот, кто этого не понимает - просто мудак, если бы хотели зачистить именно мураева - его, что, за жопу взять больше не за что? нет же, его берут за жопу исключительно в связи с деятельностью телеканала.
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Я не маніпулюю,а як завше, висловлюю власну думку. Якщо ви фанат опозблоку, то перепрошую, включайте кацапські канали і там всіх своїх опозиціонерів побачите і почуєте.
Є опозиційний до влади канал ЗІк, на якому виступають усі без винятку політики з усіх партій. Але журналісти цього каналу не робили різко негативних заяв щодо України.
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в гробу я видел твой оппоблок. вместе с зиком, на котором от шоколадных шавок уже не протолкнуться
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а що ж вам гріє душу червоненко, чи гануся герман? а може руслан коцаба, якйи відкриоо заявляв що на Донбасі братовбивча війна і на кацапських каналах поливав брудом саме Україну, а не її владу? Чи самого мураєва або рабіновича? Це теперішні спікери Ньюз вану.
Ще рік назад ваші коментарі були адекватнішими.
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твою хервам с рабиновичами я видел там, же, где и оппоблок. не придуривайся дурачком.
кто такой коцаба я вообще не знаю.
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ну як можна захищати телеканал якщо ви навіть не знаєте його основних спікерів?
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во-первых, я защищаю свободу СМИ. А во вторых, что то я не помню такого основного спикера на ньюсван, как кацюба. вы или огульно говорите или, извините уж, брешете.
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нахера ты мне его рекламируешь? По твоей ссылке я посмотрел только на морду. И убедился, что ты брешешь про "основного спикера" - я там такой хари ни разу не видел, хотя смотрю ньюсван часто.
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надо меру знать. а лучше любить свою родину. мураев муру водит, - ненавидит он Украину. и не все каналы под петей пока, ЗИК не под ним.
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т.е. если мне не нравится намерения власти прикрыть альтернативные провластным СМИ - то я Родину не люблю? Ваня, ты не из козлостана случаем? там такие взгляды популярны.
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може ж-оппо-зиційні? Ти сплутало трошки, гебняве.))
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а чмураєв якийсь НЕзвичайний сепаратист? Кошерний? Чи що?
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він не сепаратист, він іноземний агент (колабораціоніст), це дещо різні речі.
сепаратизм в помірних дозах у світі терплять, а за колабораціонізм дуже жорстко карають.
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-- Одна, єдина нероздільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ, - і доки хоч на одному клаптику української землі пануватиме чужинець, доти й всі покоління українців йтимуть на війну . Ми відродились з грунту, наскрізь напоєного кров'ю наших предків. Наша Нація ступила на новий шлях життя...ми виголошуємо, що ми візьмемо
силою те, що НАМ НАЛЕЖИТЬ !" -------- М. Міхновський ---------
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мы же все помним как Грося защищал право олигархов вести бизнес и торговать с ОРДЛО (читай оккупантами).....?
Так что это такой же барыга как и порошенко готовые за шекели продать что и кого угодно, только на ступеньку ниже..
Будет сидеть в тюрьме, если его выдаст Израиль конечно....
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"Когда бог, спустившись с гор, вышел через болото к людям - ноги его были в грязи"(С).
История переполнена справедливыми (по большому счету) войнами, которые были выиграны не самыми "джентльменскими" способами. Хотим победить Хуйла и кацапов в чистых белых рукавичках?
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Підвісити ригоАнала за кутікули!! Все, кто подыгрывают РФ в информационном пространстве, - это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры, - Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова - Цензор.НЕТ 886
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Грося - дурак, своими тупыми заявлениями он сам подставляется и всю Украину подставляет. мыраевых нужно не за высказывания давить.
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Мураев убежденный русский нацык..и давить его надо пулей в затылок
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А нужен сталин , или нет ? сталин против этой власти ЛОШАРА
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Мураев по сравнению с вами просто пионэр .....
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то і заберіть його до себе у срашку свою.
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Може всеж знайдуться люди в Верховній Зраді що дадуть в пику цьому мажору??!! А може Юлія Володимирівна чи сЛяшко зорганізують свої фракції і вони дружно підійдуть до нього та хоча б оБПлюють??))
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"Зеленка" повинна завжди бути на обличці урода Мураєва
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краще б таких як мураєв підривали у автівках та стріляли по вулицях!!
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Та годі вам! Це буде 37-й рік. Поясню чому: Мураєв обраний за квотою партії рингтонів, тож його ліквідація призведе лише до прокручування обойми українофобів і заряджання в ВР нового ватяного базікала. Покарати потрібно так, як це роблять прибалти: позбавляють громадянства та прав громадянина держави, гарантуючи фундаментальні права живої істоти на рівні тварин. Це істи, спати, секс, право власності.
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дуже гарна пропозиція, але..він для влади не загрозу..це ж не Саакошвілі..а тільки якийсь агент # уйла, до речі як і вся наша влада..
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Vlas Nik Нет, предложенное Вами, это легкая выволочка. Только деньгами, ударить по карману - вот это будет наказание. Вы думаете newsone он содержит за свой счет? Да ни боже мой! Я таких очень хорошо знаю - общался и общаюсь, работа такая. Так вот для него потеря хоть одной копейки, личной, это трагедия вселенского масштаба. Это о таких И.Губерман написал: "... У скряги вечные запоры/ Он жаден даже на говно".
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Парламент 27 років вирощував животних у свому складі , то чого тепер нарікати . Тим більше що теле-виродки типу інтєра , нюсвана та інші подонки - не позбавляються ліцензій , а вільно обсирають нашу державу і пропагують ненависть , рашизм , комунізм і тероризм . Про московських попів взагалі мовчу . Це відверта нечисть .
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А слабо ему его (к)анал закрыть? И статья есть на этот счёт...
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"неприемлИмыми"...)))) Цензор, блин... Поколение гуглоголовых, мать вашу(((... Или закройте к фсбаной матери свиноязычную версию, или пишите грамотно!!!!!!!!
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Вы думаете, они начнут писать грамотнее по- украински? Будет еще хуже...)
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Кто не с нами,- тот против нас. Мураева нужно поставить на место. Но под этим лозунгом за год до выборов БПП захочет расчистить информпространство от "неугодных".
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Если "неугодными" окажутся Мураев, Рабинович, Бойко и даже, страшно сказать, БабаЮля и ПитарШляшко, тогда я буду голосовать за БПП обеими руками Усі, хто підігрують РФ в інформаційному просторі - це реальні вороги України. Потрібно вживати жорстких заходів, - Гройсман про заяву Мураєва щодо Сенцова - Цензор.НЕТ 2616
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Бессмертный баллотироваться не будет. А к оставшимся - ой, вопросов много!..
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Тимошенко уже поддержала своего ватного дружка Мураева?
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Интересно...
А с Надеждой Савченко это прокатило.
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Надежду не оправдал даже Полиграф Полиграфыч Усі, хто підігрують РФ в інформаційному просторі - це реальні вороги України. Потрібно вживати жорстких заходів, - Гройсман про заяву Мураєва щодо Сенцова - Цензор.НЕТ 9143
Сидеть ей прочно, если дружбан Курощуп Донецкий ее тушку на наших бойцов не выменяет
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Как же-с?!
Она же Герой Украины!
Народный депутат, первый номер БЮТ!
Как теперь быть с этим званием?
И как быть со всей бютовской компанией, которую она протянула своим именем в ВР?
Может, переголосоваться?
Чи всэ добрэ?
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давно уже не в БЮТ..и место ее на нарах
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И не Герой Украины? Гройсман про заяву Мураєва щодо Сенцова: Це реальні вороги України. Потрібно вживати жорстких заходів - Цензор.НЕТ 1453
И не народный депутат? Гройсман про заяву Мураєва щодо Сенцова: Це реальні вороги України. Потрібно вживати жорстких заходів - Цензор.НЕТ 3065
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Думаю всем насрать на Сенцова. Займутся не козлом Мураевым, а воспользуются этим предлогом, чтобы задавить свободу слова. Просто закроют альтернативный канал, который еще дает площадку для выступления оппозиции.
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Опозиція в чому- в тому, щоб кожна дня говорити що на Донбасі громадянська війна і пуйло нікому зброї не дає і він тут ні чого? Більше нічого мудрого на цьому каналі не говорять відколи звідти пішли всі нормальні журналісти.
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В том что они дают выступать Саакашвили, Сакварелидзе, Гриценко, и сливают комромат Онищенко на харанта. Это первое, что вспомнилось.
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Всім перерахованим вами політикам дають виступати 112, ЗІК, Прямий, 24, інтер, ICTV та інші.
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Компромат Онищенко? Это того ворюги, что из Европы по скайпу на кацапских каналах вещает какая Украина коррумпированная?
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нет там есть нормальній продукт..но на его долю приходиться 15-20% контента остальное примитивная пропаганда рускосвиньих ценостей..
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Сильно я смотрю у вас её (свободу слова) давят! Украинофобы понакупляли себе каналов и откровенно работают на Кремль. При этом они только пиарятся, когда их пытаются в чем-то то обвинить.
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Повністю згоден з Вами, пан Павло. Прочитайте мій коментар нижче.
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Украинофобы понакупили каналов? Путь Рошенко продаст 5-й. Потому что он продается как шлюха.
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Всегда удобно соскочить на Рошенко.
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… " Наша" не наша, абсолютно лицемірна влада, а ні одним своїм помислом не налаштована на побудову суспільства, міцного своєю єдністю довкруг чільної Нації, - суспільства, яке забезпечить усім національним культурам їм відповідний простір. - Але в тому-то наша Проблема, що ця ,теперішня правляча мікро-меншина зажди трималась "на плаву" за рахунок стикання лобами інших нацменшин з нашою , корінною - Чільною Нацією, від якої можна чекати непослуху і смути в їхньому слухняному «гойському стаді"... - От тому такий шарварок і виникає кожного разу на рівному місці буквально з нічого, і, підхоплений ворожими до нас силами: пятою Іудо-колоною і кремлем, який знову і знову своїм паскудним рилом підриває корені нашої Державності , будуть роздмухувати будь-який, вигідний їм усім, КОНФЛІКТ!.. Але - пожежу потрібно приборкувати з самого її початку, охолодивши гарячкові дурні голови профілактичним кровопусканням ! - І де тут дії наших, патріотично налаштованих СИЛ ?!.
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Ming Uing цифрами и буковками пришпендеренный к ленинградскому пригожину,а ты считаешь, что ТВ-каналы, которые пооткрывали в Украине енакиевские шестерки под предводительством кацапского КГБ - ФСБ это альтрнативные ТВ-каналы во время войны с кацапами в Украине ?
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Енакиевские шестерки? Юра Енакиевский уже давно в Монако. Спроси у Генпрокурора Луценко. Нет состава преступления. Его сняли с розыска Интерпола уже как 3 года назад. Хотите подоить подлеца Мураева? Вперед. Потом сами же и отпустите. Ну и хрен с ним. Он не бедный чебурашка.
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Не мели дуру, Ming Uing буквенно-циферный, ты сам, тролл, прекрасно понимаешь, что "енакиевские шестерки ФСБ" это жоппоблок дамбасский, бывшие рыги.
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Жопоблок- реальная коалиция с БПП и НФ, а Юра Енакиевский не преступник, откупился.
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Оце в точку ! - Та ж історійка була, коли прийняли "Закон Савченко", - щоб повипускати своїх биків з-за грат - бо вже нема кому тітушньою безпосередньо керувати, - справа все ж не зовсім та...грязненька... А так - можна зразу ж два зайця конкретних "пришльопнути під шюмок" лицемірного патріотизьму - почерк Влади давно знайомий...
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А хто виступає проти корупції в нинішній владі ,брехливості і непрофесіоналізмі ,це теж вороги України ? хто тоді патріоти : Гройсман ,Порошенко і Пашинський не смішіть .
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То вони роблять, щоб вус не відклеївся.
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Большевики тоже кидали быдлу кости в виде врагов народа.
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Ти диви, як грося заспівав! Може, йому в "Свободу" вступити?
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Грося много текста..бери пример с Бени...как надо бороться со спонсорами ваты типа Макса Курочкина
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Реальные враги сидят в креслах наших управителей! Начиная с барыги соевой,и заканчивая сракойаваки! Гройсман про заяву Мураєва щодо Сенцова: Це реальні вороги України. Потрібно вживати жорстких заходів - Цензор.НЕТ 5803
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Ні, не посодють. Але канал заберуть і позбавлять права голосу тих нечисленних притомних людей, які там бувають.
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Американцы сильно правы, защищая свои государственные устои от внешних посягательств, только за вмешательство в выборы они задействовали множество санкций против РФ и ведут расследование относительно первых лиц государства, что же делать нам украинцам не за вмешательство а за прямое участие в выборах Украины людей представляющих интересы страны оккупанта, страны развязавшей войну против суверенной Украины, чьими руками и чьим оружием убивают каждый день граждан Украины...
Свобода слова или пропаганда, инвестиции или экономическая экспансия, демократия или олигархократия аффилированных в украинский политический истеблишмент откровенных врагов украинской государственности, разве это не похоже на то что мы называем "гибридной войной", а те ценности демократического мира которые мы считаем своим достоянием на самом деле разве не наша слабость? Что бы не бегать вокруг да около, давно пора принять закон систематизирующий понятие "гибридная война", мы не можем позволить себе такую роскошь как "свобода слова" во время войны и не можем сквозь пальцы смотреть на работу враждебных Украине инфоресурсов.
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Неужели нет рычагов влияния на открытых врагов украинского государства? Закрыть нахрен телеканал за антиукраинскую деятельность. Боитесь обвинений западных "друзей" в наступлении на свободу слова? Так это у них страшилка в виде намордника для сдерживания неугодных государств, что-то вроде обвинений в антисемитизме по поводу и без повода. Расчет один - все боятся этих обвинений.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова: Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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