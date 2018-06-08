 ВККСУ назначила квалификационное оценивание для 2188 судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Со списком судей, в отношении которых назначено оценивание, можно ознакомиться по этой ссылке.

С графиком оценивания можно ознакомиться по этой ссылке.

Отмечается, что минимально допустимый балл экзамена - 50 % от максимально возможного балла в случае, если судья набрал:

- 50 и более процентов от максимально возможного балла за сдачу анонимного письменного тестирования;

- 50 и более процентов от максимально возможного балла за выполнение практического задания.

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Продолжительность составления стадий экзамена:

- анонимное письменное тестирование - 120 минут

- выполнение практического задания - 300 минут.

Выполнение практического задания будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Экзамен будет проводиться в помещении Комиссии по адресу: г. Киев, ул. Механизаторов, 9.

Регистрация на экзамен будет осуществляться с 8:30 до 9:00 в определенный для судьи день его проведения.

Начало сдачи экзамена - 9:15.