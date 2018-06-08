 ВККСУ назначила квалификационное оценивание для 2188 судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.
Со списком судей, в отношении которых назначено оценивание, можно ознакомиться по этой ссылке.
С графиком оценивания можно ознакомиться по этой ссылке.
Отмечается, что минимально допустимый балл экзамена - 50 % от максимально возможного балла в случае, если судья набрал:
- 50 и более процентов от максимально возможного балла за сдачу анонимного письменного тестирования;
- 50 и более процентов от максимально возможного балла за выполнение практического задания.
Продолжительность составления стадий экзамена:
- анонимное письменное тестирование - 120 минут
- выполнение практического задания - 300 минут.
Выполнение практического задания будет осуществляться с использованием компьютерной техники.
Экзамен будет проводиться в помещении Комиссии по адресу: г. Киев, ул. Механизаторов, 9.
Регистрация на экзамен будет осуществляться с 8:30 до 9:00 в определенный для судьи день его проведения.
Начало сдачи экзамена - 9:15.
Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...полностью стих: Торжество безумства