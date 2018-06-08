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 Политика Украины
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 Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо

Сегодня, 8 июня 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 53-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого экс-президента Виктора Януковича. На сегодняшнем заседании суд заслушивает экс-руководителя штаба службы безопасности президента Януковича Владимира Павленко.

Как передает Цензор.НЕТ, он рассказал о якобы подготовке покушения на Януковича в Харькове 22 февраля 2014 года.

Он рассказал, что 22 февраля к 9 утра прибыв ко Дворцу спорта, где должен был пройти "съезд депутатов Юга и Востока", увидел, что в зал уже запустили около 200 человек из участников и около 150 человек техсотрудников. Также он узнад, что в зале была свободная рассадка - без плана.

"Мы были удивлены от такой неожиданности. От СБУ поступила информация, что в Харьков прибыли радикалы, есть группы. Часть групп находится уже в зале, часть около экрана на улице. Там уже собралось около 3 тысяч человек. В основном партия Свобода и сторонники. Планировалось убийство президента из огнестрельного оружия. То есть, если бы от первой группы мы бы спасли, то потом на улице его бы расстреляли. Потом бы планировали забросать коктейлями Молотова кортеж и заживо сжечь", - рассказывает Павленко.

При его словах в зале суда звучал смех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: дебаты сторон назначены на 30-31 июля, защита просит пять месяцев на подготовку

После этого судья Владислав Девятко обратился к свидетелю: "Вы сообщили о страшном теракте, о том, что планировалось заживо сжечь президента. Откуда информация?"

Свидетель ответил, что это ему сообщил сотрудник облуправдения СБУ, но фамилию не помнит

Девятко спросил: "Как вы могли забыть фамилию человека, который сообщил вам такую важную информацию?"

Свидетель говорит, что подобные вещи организовывают около тысячи человек, и всех он запомнить не может

Текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего заседания читайте ЗДЕСЬ

Источник: https://censor.net.ua/n3070444
 
 
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Кто планировал? Гепа или Допа? Хотя повесить его нужно было бы.
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Арештуйте цього йолопа Павленко, він же ж ідіот, саме він був ключовою фігурою в доведенні януковича до істерики фейковими ідіотськими погрозами!
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а то часом не хуйло дорогу хряку на пеньках перебегает...?
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Они хотели даже внука его люстрировать Екс-глава штабу служби безпеки Януковича Павленко: У Харкові його планували розстріляти та спалити живцем - Цензор.НЕТ 453
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а в асфальт закатать или залить тремя миксерами бетона планов не было?...
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"Мальчик в трусиках" ?" С глазами иисуса" ?
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Да, да... мы слышали... Он сам говорил, что по дороге в него "стрыляли".
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Помню он рассказывал что его вместе с Рыбаком в машине обстреляли, а потом же Рыбак это все и опроверг, сказал что никто не обстреливал.
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Хорошая была идея , Шапкокрада поджарить . В конце концов , воровитые ублюдки должны получать по заслугам , ибо зло безнаказанное , порождает во-сто крат большее зло !
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Какая хрень. Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо - Цензор.НЕТ 5555
Кому он нужен, Проффесор-шапкокрад. Совершенно безобидный персонаж был, которым командовали московские и донецкие кураторы.
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А еще хотели распять в трусиках и изнасиловать монтажной пеной!
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Предварительно потушив с черемшой....
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Я так понимаю что он просто бухой ибо обьяснить подобые клины нельзя
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сначала сожгли бы заживо,а потом рассреляли... Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо - Цензор.НЕТ 3159а то наоборот не получится
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у скрепоносных лишнехромосовцев возможно всё.
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Слишком толстая кожа - пули застряют. Так что сначала расстрелять, потом сжечь и напоследок добить яйцом.
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Введіть терміново свідку аміназін, магнезію та галоперідолу!
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Одеть смирительную рубашку, а потом поставить клизму... Или наоборот - сначала клизму, а потом рубашку... Выбор должны были предоставить гаранту...🙂
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Дайте в статье фотку этого склеротика из охраны президента. Ложь в стране должна наказываться. Особенно на высоком уровне. Уже все привыкли к брехне через слово.
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"В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо" - это как заживо, после расстрела? Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо - Цензор.НЕТ 4625 Лучше дать пять лет тюрмы и каждый день расстрела.... Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо - Цензор.НЕТ 6733
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Да-да. Растрелять, заживо сжечь а потом люстрировать!
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Да ну, брехня... Его сначала хотели сжечь заживо , а уже потом расстрелять Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо - Цензор.НЕТ 443
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На первое хотели расстрелять и поджарить Хама, а на второе снегирей.
Пальчики оближешь !!!
Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо - Цензор.НЕТ 9339
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Радует, что непременно эти ужасы передали Януковичу прямо в уши. Что придало ему мотивацию, непоколебимую решимость и ускорение валить в Рашку.
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"Если человек идиот,то это надолго"...(с)
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> При его словах в зале суда звучал смех <

Зачитал статью и избранные комменты коллегам - у нас теперь тоже звучит смех и дополнительные предложения.
В частности, вспомнили английскую казнь - повешение, потрошение и четвертование
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там еще была информация что Яныка хотели изловить раздеть и распять Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо - Цензор.НЕТ 1218 по сценарию он должен был стать первым "распятым мальчиком в трусиках " но решили отказаться от этой идеи . просчитали что такого борова ни один крест не выдержит Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо - Цензор.НЕТ 4591
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а кто знает, показания сумасшедшего принимаются Судом во внимание?
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А съесть не, не собирались?
Чёт как-то это странно... Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо - Цензор.НЕТ 9547
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- ..а от кого вы узнали такую важную информацию ??
- ..та в очереди за шаурмой на "сумском" одна тётка шепнула..
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Я бы не возражал , чтобы хама сожгли и места мокрого бы не осталось от путлеровского холуя !
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Как можно расстрелять, а потом сжечь заживо? У чиновников логические цепочки в голове не строятся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо
 
 
 
 
 
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