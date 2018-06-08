 Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: В Харькове его планировали расстрелять и сжечь заживо

Как передает Цензор.НЕТ, он рассказал о якобы подготовке покушения на Януковича в Харькове 22 февраля 2014 года.

Он рассказал, что 22 февраля к 9 утра прибыв ко Дворцу спорта, где должен был пройти "съезд депутатов Юга и Востока", увидел, что в зал уже запустили около 200 человек из участников и около 150 человек техсотрудников. Также он узнад, что в зале была свободная рассадка - без плана.

"Мы были удивлены от такой неожиданности. От СБУ поступила информация, что в Харьков прибыли радикалы, есть группы. Часть групп находится уже в зале, часть около экрана на улице. Там уже собралось около 3 тысяч человек. В основном партия Свобода и сторонники. Планировалось убийство президента из огнестрельного оружия. То есть, если бы от первой группы мы бы спасли, то потом на улице его бы расстреляли. Потом бы планировали забросать коктейлями Молотова кортеж и заживо сжечь", - рассказывает Павленко.

При его словах в зале суда звучал смех.

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После этого судья Владислав Девятко обратился к свидетелю: "Вы сообщили о страшном теракте, о том, что планировалось заживо сжечь президента. Откуда информация?"

Свидетель ответил, что это ему сообщил сотрудник облуправдения СБУ, но фамилию не помнит

Девятко спросил: "Как вы могли забыть фамилию человека, который сообщил вам такую важную информацию?"

Свидетель говорит, что подобные вещи организовывают около тысячи человек, и всех он запомнить не может

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