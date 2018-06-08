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 Политика Украины
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 Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: Оппозиция в феврале 2014-го готовила теракт с бензовозом на Майдане

Сегодня, 8 июня 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 53-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого экс-президента Виктора Януковича. На сегодняшнем заседании суд заслушивает экс-руководителя штаба службы безопасности президента Януковича Владимира Павленко.

Как передает Цензор.НЕТ, он рассказал о якобы подготовке теракта штабом оппозиции на Майдане в феврале 2014-го с целью государственного переворота. 

"Пришла информация, что планировался теракт, в котором хотели обвинить власть. Хотели захватить бензовоз, привезти на Майдан его и подорвать. И обвинить власть. И совершить государственный переворот. Ярош, Турчинов, Мирошниченко - те, кто присутствовали на этом совещании, состав менялся. "Мы сорвали эти планы. 19 получили информацию, что 20 будет встреча с министрами западных стран. Штаб оппозиции планировал сорвать рабочий график президента, чтоб не допустить эти переговоры", - рассказал Павленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: дебаты сторон назначены на 30-31 июля, защита просит пять месяцев на подготовку

Судья Владимлав Девятко уточнил, откуда именно информация о теракте с бензовозом.

"Я не могу назвать конкретную фамилию, беспокоюсь за его жизнь", - ответил Павленко

Девятко напомнил об уголовной ответственности и спросил еще раз. "Вы обвинили конкретных людей в страшном готовящемся преступлении. Еще раз спрашиваю - от кого получили мнформацию"

Свидетель не ответил, мотивируя это тем, что это оперативная информация и он не хочет подвергать опасности свидетеля.

"В Украине свидетелей убивают, с журналистами расправдяются", - сказал Павленко

Текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего заседания читайте ЗДЕСЬ

Источник: https://censor.net.ua/n3070438
 
 
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ХЗ, но я вполне мог бы допустить пашинского в роли такого организатора
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да ты и без него справился бы, "настоящий немецкий бюргер"...
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Что ты имело ввиду своей "умной" репликой?
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а хуйла в роли организатора терактов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, ты, конечно же, допустить не можешь. Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: Оппозиция в феврале 2014-го готовила теракт с бензовозом на Майдане - Цензор.НЕТ 6355
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непонятно, как твоя извращённая фантазия смогла измыслить мотив организации такого мероприятия? понятно, что свидетель пытается обвинить потерпевшего и, хоть как-то, смягчить вину обвиняемого. при этом лжёт, выдумывая байки, на подобие распятого мальчика в трусиках и плачущей коровы.
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ему янукович или пшенка сказал... вместе с инфой о люстрировании на люсте.. Вот откуда корни " в мине стриляли и в пшонку попали"
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23.01.2014 Армяне будут искать убийц активиста Майдана (Нигоян)"...Наша основная задача - это убийцы армянина. И нас совершенно не волнует - окажется ли это "Правый сектор", МВД, "Аль-Каида" или Союз любителей керлинга островов Вануату, нас это абсолютно не волнует", - говорится в сообщении".

Влучный пострил. И Шевченко читал, и армянин... Армяне древний и мудрый народ - судя по сортировке версий... авт
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23.11.2016 "Я не могу гарантировать, что преступления будут раскрыты", - Горбатюк об убийствах Жизневского, Нигояна и Сеника
Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк прокомментировал ход расследования по делам об убийствах Михаила Жизневского, Сергея Нигояна и Романа Сеника.
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ещё немного ещё чуть чуть)))Ещё пару годков ентого шоу-процесса и окажется, что Зорин-Новичок-мельдоний и полоний-это усё Майдан)))) суки парашенковские! доколе будет этот срам-позор и стыд продолжаться? нахрен кому нужен этот пиар шапкокрада с его подельниками?
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А провести якісний і доказовий судовий процес ?
Нє ?

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В Феврале 2014 года оппозиция готовила на Майдане ядерный взрыв. Откуда информация? Мне сказал человек, фамилию которого не могу назвать, опасаюсь за его жизнь. Блдь.
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даїшники легкові автомобілі за "кілометри" від майдану зупиняли, дороги всі перекриті були, бтрами пробували барикади пробивати...а він внушає що безнзовоз "викрасти" хотіли?
от так йдеш по Києву в часи майдану й на кожному узбіччі по 2-3 бензовози стоять ...вони ж як сирникові коробки - непомітні..

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у меня друзей за купленную канистру бензина в те дни 5 дней продержали в РОВД. били и пытали не на Майдан ли они ее собирались пронести. А тут бензовоз Екс-глава штабу служби безпеки Януковича Павленко: Опозиція в лютому 2014-го готувала теракт із бензовозом на Майдані - Цензор.НЕТ 3792
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Кстати да, тогда многих задерживали за шины и за канистры бензина. Боялись что бензин для коктейлей молотова покупают.
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та там з 2 літрову пляшку з "колою" можна було попасти в сізо...хоча впринципі можна було попасти "просто так"...
ну але що сказати про "Екс-глава штабу служби безпеки Януковича Павленко" - мысли идиотов туманны(с)
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Жаль, что провокация с бульдозером удалась....☹
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В полно реально, не зря деревья спили
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Непогано ми поскакали, панове! Екс-глава штабу служби безпеки Януковича Павленко: Опозиція в лютому 2014-го готувала теракт із бензовозом на Майдані - Цензор.НЕТ 3382 Світ перевернувся, у всієї вати пердаки димлять роками, у ригоаналів до сих пір апєтіт ні к чорту, а троляки несуть явну пургу, даючи новий матеріал для довідників по психіатрії.
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Павленко утаивает информацию о генераторах искривления пространства, лазерных сбивателях шапок и страусах-зомби (В Украине со страусами расправдяются)...
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Значит банда овоща планировала сама это сделать, а на майдан свалить. Уроды.
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Бред, пытается отмыться, падаль. Какой бензовоз на Майдане, сволочь? Тысячи и тысячи мусорья было вокруг!
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И как Пашинский и Парубий провезли оружие сквозь тысячи мусорья?
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Поподробнее, можно? Свидетели, их показания?
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Есть ВИДЕО, ФОТО, показаний свидетелей нет, не будут же они сами у себя брать показания
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Так показывайте эти ВИДЕО, ФОТО. Не скрывайте правду!
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Во время госпереворота 2014-го, это снайпера , которые расстреливали так называемую небесную сотню, Парубий следит за их передислокацией
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А де зброя? В футлярі - фалоімітатори для ватних пердаков.
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вполне могли быть СБУшники, которых выселили из номеров депутаты.
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Мистер, то Вы ещё не знаете за климатическо-климактерическое оружие, которое Парубий до сих пор с собой носит, и выдвижные челюсти, которые выдали половине майдановцев...
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"Мы сорвали эти планы. 19 получили информацию, что 20 будет встреча с министрами западных стран. Штаб оппозиции планировал сорвать рабочий график президента, чтоб не допустить эти переговоры", - рассказал Павленко.
Источник: https://censor.net.ua/n3070438

И именно после переговоров и подписания договоренностей между властью и оппозицией в присутствии министров западных стран Витя рванул в Харьков А почему?
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Бензовоз?
Хмм, а чё не цистерну "Белого фосфора"?
А может турчинов собирался на своей "Звизде смерти" прилететь и весь "майдан" расстрелять?
Или взял бы и открыл "звёздные врата" десиптиконам, что бы они всего такого "легитимного" януковоща выкрали...
Но тут появляется павленко (весь в белом) и - "Мы сарвали их планы"...
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Можна слухати багатьох людей, але слухати "донецький клан" і їх шестьорок і посібників--це вже перебор. Бандит ніколи не признає сваєї війни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: Оппозиция в феврале 2014-го готовила теракт с бензовозом на Майдане
 
 
 
 
 
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