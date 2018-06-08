 Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: Оппозиция в феврале 2014-го готовила теракт с бензовозом на Майдане

Как передает Цензор.НЕТ, он рассказал о якобы подготовке теракта штабом оппозиции на Майдане в феврале 2014-го с целью государственного переворота.

"Пришла информация, что планировался теракт, в котором хотели обвинить власть. Хотели захватить бензовоз, привезти на Майдан его и подорвать. И обвинить власть. И совершить государственный переворот. Ярош, Турчинов, Мирошниченко - те, кто присутствовали на этом совещании, состав менялся. "Мы сорвали эти планы. 19 получили информацию, что 20 будет встреча с министрами западных стран. Штаб оппозиции планировал сорвать рабочий график президента, чтоб не допустить эти переговоры", - рассказал Павленко.

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Судья Владимлав Девятко уточнил, откуда именно информация о теракте с бензовозом.

"Я не могу назвать конкретную фамилию, беспокоюсь за его жизнь", - ответил Павленко

Девятко напомнил об уголовной ответственности и спросил еще раз. "Вы обвинили конкретных людей в страшном готовящемся преступлении. Еще раз спрашиваю - от кого получили мнформацию"

Свидетель не ответил, мотивируя это тем, что это оперативная информация и он не хочет подвергать опасности свидетеля.

"В Украине свидетелей убивают, с журналистами расправдяются", - сказал Павленко

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