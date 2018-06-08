 Экс-глава штаба службы безопасности Януковича Павленко: Оппозиция в феврале 2014-го готовила теракт с бензовозом на Майдане

Как передает Цензор.НЕТ, он рассказал о якобы подготовке теракта штабом оппозиции на Майдане в феврале 2014-го с целью государственного переворота.
"Пришла информация, что планировался теракт, в котором хотели обвинить власть. Хотели захватить бензовоз, привезти на Майдан его и подорвать. И обвинить власть. И совершить государственный переворот. Ярош, Турчинов, Мирошниченко - те, кто присутствовали на этом совещании, состав менялся. "Мы сорвали эти планы. 19 получили информацию, что 20 будет встреча с министрами западных стран. Штаб оппозиции планировал сорвать рабочий график президента, чтоб не допустить эти переговоры", - рассказал Павленко.
Судья Владимлав Девятко уточнил, откуда именно информация о теракте с бензовозом.
"Я не могу назвать конкретную фамилию, беспокоюсь за его жизнь", - ответил Павленко
Девятко напомнил об уголовной ответственности и спросил еще раз. "Вы обвинили конкретных людей в страшном готовящемся преступлении. Еще раз спрашиваю - от кого получили мнформацию"
Свидетель не ответил, мотивируя это тем, что это оперативная информация и он не хочет подвергать опасности свидетеля.
"В Украине свидетелей убивают, с журналистами расправдяются", - сказал Павленко
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Влучный пострил. И Шевченко читал, и армянин... Армяне древний и мудрый народ - судя по сортировке версий... авт
Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк прокомментировал ход расследования по делам об убийствах Михаила Жизневского, Сергея Нигояна и Романа Сеника.
Нє ?
от так йдеш по Києву в часи майдану й на кожному узбіччі по 2-3 бензовози стоять ...вони ж як сирникові коробки - непомітні..
ну але що сказати про "Екс-глава штабу служби безпеки Януковича Павленко" - мысли идиотов туманны(с)
Источник: https://censor.net.ua/n3070438
И именно после переговоров и подписания договоренностей между властью и оппозицией в присутствии министров западных стран Витя рванул в Харьков А почему?
Хмм, а чё не цистерну "Белого фосфора"?
А может турчинов собирался на своей "Звизде смерти" прилететь и весь "майдан" расстрелять?
Или взял бы и открыл "звёздные врата" десиптиконам, что бы они всего такого "легитимного" януковоща выкрали...
Но тут появляется павленко (весь в белом) и - "Мы сарвали их планы"...