 Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - Найем

Об этом рассказал в комментарии "Громадському радіо" нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен подать президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этот суд. Я надеюсь, что он его внесет как можно быстрее. Этот закон создает правила и сам Антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, должен быть еще один отдельный закон, который создаст этот суд физически и юридически. На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта", - пояснил Найем.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.