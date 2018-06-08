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 Политика Украины
  2014  32
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 Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - Найем

Для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, нужно дополнительно принять закон о его создании.

Об этом рассказал в комментарии "Громадському радіо" нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен подать президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этот суд. Я надеюсь, что он его внесет как можно быстрее. Этот закон создает правила и сам Антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, должен быть еще один отдельный закон, который создаст этот суд физически и юридически. На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта", - пояснил Найем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд может начать рассмотрение первых дел в начале следующего года, - Парубий

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070437
 
   
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Знаете, однажды в метро ехал сумасшедший - после станции «Арсенальная» он в вагоне кричал, что приведёт поезд на станцию «Крещатик», а когда поезд пришёл на станцию «Крещатик», он громко заявил, что это только благодаря его усилиям)))
Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - Найем - Цензор.НЕТ 1241
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а что биомассе из верховной рады делить с мураевым. кроме гешефта? А остальное им пох.
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Якщо влада мовчить, значить потрібно, що найменше, покрасити Мару в зелений колір (щоб був як світлофор) та більше не вилазив на ТВ екрани
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Офшорник этот закон подаст аккурат через 8 месяцев.
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у тебе карточка непрацює хватить нам лапшу вішатиДля создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - Найем - Цензор.НЕТ 3021
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примут через пару лет..."пэтрыкы" будут тянуть и делать вид...
вот пГокуГора за один день протянуть-это запросто )))
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потом можно ещё принять Закон о создании Закона о создании Антикоррупционного суда.
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Понятно, нужна справка, что мне нужна справка. Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - Найем - Цензор.НЕТ 5811 Это конёк Вальцмана.
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Это кремлебот и ему надо перевести стрелки на Пороха в любой статье.
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закон о начале работы антикоррупционного суда, закон о режиме его работы, закон о его здании. Давай Наем. Жги.
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Найем уже не знает на чем пропиарится.... А потом будет опять кричать что это все благодаря ему, но только карточка опять не сработала
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у Муси в запасе еще тема об изнасиловании единоверцами
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Так это чучело и за этот закон вроде не голосовало, а уже поет об еще одном законе.
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Читайте, бестолочи:

3. Протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) формується Вищий антикорупційний суд у порядку та у складі, що визначені цим Законом;
2) оголошується та відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та цього Закону проводиться конкурс на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та на посади інших суддів Вищого антикорупційного суду, за результатами проведеного конкурсу призначаються судді Вищого антикорупційного суду.
4. День початку роботи Вищого антикорупційного суду у складі, визначеному цим Законом, визначається рішенням зборів цього суду, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".
5. Вищий антикорупційний суд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу, проведеного відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та цього Закону, щонайменше, тридцяти п'яти суддів Вищого антикорупційного суду, у тому числі щонайменше десять із яких мають бути суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
6. Не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня призначення суддів Вищого антикорупційного суду у кількості, зазначеній у пункті 6 цього розділу, найстарший за віком суддя Вищого антикорупційного суду скликає збори суддів Вищого антикорупційного суду для вирішення питання про визначення дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, вирішення організаційних питань діяльності суду та обрання слідчих суддів.
У разі якщо до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду слідчих суддів не буде обрано, їх повноваження виконують троє суддів Вищого антикорупційного суду, які визначаються жеребкуванням на зборах суддів Вищого антикорупційного суду. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду участі у такому жеребкуванні не беруть. 7. Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду
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А зачем читать? Лучше зрада орать и слушать бред Найема)
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А зачем читать? Млять! Чтобы дочитать текст принятого закона до конца до конца:

7. Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду
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Для принятия закона нужно еще пять законов.и подтора лимона поправок
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Суд - судом а тема изменений в Конституцию
по превращению Украины в парламентскую республику вероятно в ближайшее время станет ребром... Для створення Антикорупційного суду потрібен ще один закон, - Найєм - Цензор.НЕТ 2147
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Особенно это актуально с таким парламентом и списочными депутатами-прогульщиками...
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Удивительное свойство украинцев обращать внимание и оценивать не результат, а процесс... и при этом кричать "Ура!"... Приняли, проголосовали, сказанули, обещали, создали, начали, приступили, провозгласили ...
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Найем, знает больше,чем венецианская комиссия,МВФ,европейские суды,которые прошли уже это все) Цирк)
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Слышь, Абдулла, а самому подать проект Закона корона свалится?
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а разве это работа законодательного органа?! парламент разве для создания законов?!
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чо,пуштун за вчерашний не успел проголосовать,так теперь кричит,что то все фигня,давай по новой? Для створення Антикорупційного суду потрібен ще один закон, - Найєм - Цензор.НЕТ 5023
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Без принятия АНТИ...Президента в царстве рошена ничего не изменится. Это ясно всем в мире. И никто ничего не может с этим поделать((
...
Вот анти коррупции анти бюро.
Вот анти, блин, прокуратура.
Разлили по чашкам помоев ведро.
Такая вот анти микстура.

Застряла борьба, не туды, не сюды.
Борцы в положении сложном.
Вот нам, говорят, еще анти Суды
И анти, конечно, таможню.

Пусть там, на посту анти взятки берет
У старой таможни - так надо.
Додавит коррупцию анти народ
И анти Верховная Рада.

Картина рисуется, очень проста.
До самого пика момента.
Но тут к голове подошли от хвоста -
Где анти нам взять Президента?
полсностью стих: Анти Президент ...


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - Найем
 
 
 
 
 
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