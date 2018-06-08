 Для создания Антикоррупционного суда нужен еще один закон, - Найем

Об этом рассказал в комментарии "Громадському радіо" нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен подать президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этот суд. Я надеюсь, что он его внесет как можно быстрее. Этот закон создает правила и сам Антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, должен быть еще один отдельный закон, который создаст этот суд физически и юридически. На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта", - пояснил Найем.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.
вот пГокуГора за один день протянуть-это запросто )))
3. Протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) формується Вищий антикорупційний суд у порядку та у складі, що визначені цим Законом;
2) оголошується та відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та цього Закону проводиться конкурс на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та на посади інших суддів Вищого антикорупційного суду, за результатами проведеного конкурсу призначаються судді Вищого антикорупційного суду.
4. День початку роботи Вищого антикорупційного суду у складі, визначеному цим Законом, визначається рішенням зборів цього суду, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".
5. Вищий антикорупційний суд розпочинає роботу за умови призначення за результатами конкурсу, проведеного відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та цього Закону, щонайменше, тридцяти п'яти суддів Вищого антикорупційного суду, у тому числі щонайменше десять із яких мають бути суддями Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
6. Не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня призначення суддів Вищого антикорупційного суду у кількості, зазначеній у пункті 6 цього розділу, найстарший за віком суддя Вищого антикорупційного суду скликає збори суддів Вищого антикорупційного суду для вирішення питання про визначення дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, вирішення організаційних питань діяльності суду та обрання слідчих суддів.
У разі якщо до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду слідчих суддів не буде обрано, їх повноваження виконують троє суддів Вищого антикорупційного суду, які визначаються жеребкуванням на зборах суддів Вищого антикорупційного суду. Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду участі у такому жеребкуванні не беруть. 7. Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду
7. Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду
по превращению Украины в парламентскую республику вероятно в ближайшее время станет ребром...
...
Вот анти коррупции анти бюро.
Вот анти, блин, прокуратура.
Разлили по чашкам помоев ведро.
Такая вот анти микстура.
Застряла борьба, не туды, не сюды.
Борцы в положении сложном.
Вот нам, говорят, еще анти Суды
И анти, конечно, таможню.
Пусть там, на посту анти взятки берет
У старой таможни - так надо.
Додавит коррупцию анти народ
И анти Верховная Рада.
Картина рисуется, очень проста.
До самого пика момента.
Но тут к голове подошли от хвоста -
Где анти нам взять Президента?
полсностью стих: Анти Президент ...