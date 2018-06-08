 Пьяный полицейский насмерть сбил 61-летнюю женщину на велосипеде во Львовской области, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Следователями прокуратуры Львовской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло 04.06.2018 г. около 18:00 на грунтовой дороге с двусторонним движением в направлении с. Новый Милятин во Львовской области", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в этот день полицейский управлял автомобилем "Skoda Oktavia" в нетрезвом виде.

Выяснилось, что мужчина проявил невнимательность к дорожной обстановке и нарушил п.п.1.5, 2.3. и п.12.1 Правил дорожного движения Украины: "Он не выбрал в установленных пределах безопасной скорости и не учел дорожную обстановку. Не убедившись, что маневр будет безопасным для других участников движения, выехал на встречную полосу, где совершил наезд на женщину, которая двигалась по этой же дороге на велосипеде. В результате полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия".

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Отмечается, что правоохранителя сразу же задержали в порядке ст.208 УПК Украины и на следующий день вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами).

Кроме этого, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также отстранении от должности.

Вчера, 06.06.2018, ходатайство направлено в Галицкий районный суд Львова для рассмотрения по существу.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (процессуальные) действия.