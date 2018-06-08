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 Пьяный полицейский насмерть сбил 61-летнюю женщину на велосипеде во Львовской области, - прокуратура

На Львовщине полицейский, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, насмерть сбил 61-летнюю женщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Следователями прокуратуры Львовской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло 04.06.2018 г. около 18:00 на грунтовой дороге с двусторонним движением в направлении с. Новый Милятин во Львовской области", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в этот день полицейский управлял автомобилем "Skoda Oktavia" в нетрезвом виде.

Выяснилось, что мужчина проявил невнимательность к дорожной обстановке и нарушил п.п.1.5, 2.3. и п.12.1 Правил дорожного движения Украины: "Он не выбрал в установленных пределах безопасной скорости и не учел дорожную обстановку. Не убедившись, что маневр будет безопасным для других участников движения, выехал на встречную полосу, где совершил наезд на женщину, которая двигалась по этой же дороге на велосипеде. В результате полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия".

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Отмечается, что правоохранителя сразу же задержали в порядке ст.208 УПК Украины и на следующий день вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами).

Кроме этого, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также отстранении от должности.

Вчера, 06.06.2018, ходатайство направлено в Галицкий районный суд Львова для рассмотрения по существу.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (процессуальные) действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3070435
 
 
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Ну кто так заголовки пишет, я понял что пьяный полицейский ехал на велосипеде и сбил женщину.
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заголовок -фек! а по смыслу- пьяная тётка на велике пошкрябала Лексус стража порядка!!! И теперь будет отвечать по Закону..перед святым Петом)))
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заголовок -фек! а по смыслу- пьяная тётка на велике пошкрябала Лексус стража порядка!!! И теперь будет отвечать по Закону..перед святым Петром)))
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Ти диви, а реформа таки вдалася. Нова поліція бухає як і стара. Аж не віриться. Шо то значить кваліфіковані реформатори.
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Так поліцейський був ляхом. Або навіть йоббік. Кацапського походження.
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І чим він відрізняється від решти 93%, які вдало пройшли поліграф?
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Здається мені, що це якраз зі складу старої мєнтовки.
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Вчора, 4 червня, близько 18:45 год., рухаючись по автодорозі «Кудирявці-Новий Милятин» Буського району, водій автомобіля «Шкода Октавія», старший сержант поліції СРПП №3 Буського ВП Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області, 43-річна мешканка Кам'янка-Бузького району, здійснила наїзд на мешканку села Кудирявці Буського району, 1957 року народження, яка рухалась на велосипеді в зустрічному напрямку.
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Ну а сам Аваков тем временем рассказывает, как мусора в ближайшее время освободят Донбасс от сепаров.
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Пьяный "президент", пьяный "генпрокурор" (экс министр внутренних дел), пьяные судьи, пьяные мажоры, пьяное население - РАЙ ДЛЯ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ!
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А по другому нельзя. Иначе этот рюкзачный мусорок уйдет ваивать на дамбас бамбас.
И кто будет рюкзачки собаки аваки теперь носить?
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Понять, простить... "Уважаемый человек", нужный для службы и страны в целом... А если на велосипеде светоотражателей не было, то и наградить - можно сказать, нарушение пресек...
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Цензор руйнує мозок юристів...
ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами)...

а наслідки порушення ви куди діли, правоведи ку.ві?
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Короче. беркут - беркут.
Срочно премировать эту мусорилу новым французским вертолетом.
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И все равно они не справляются со всеми пешеходами - приходится брать помощь в аренду:П'яний поліцейський на смерть збив 61-річну жінку на велосипеді у Львівській області, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5440
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный полицейский насмерть сбил 61-летнюю женщину на велосипеде во Львовской области, - прокуратура
 
 
 
 
 
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