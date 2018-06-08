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 Политика Украины
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 Жизнь политзаключенного Балуха под угрозой. Требуем его освобождения, - МИД

Жизнь украинского активиста Владимира Балуха под угрозой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала 8 июня пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Политзаключенный В.Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму. Его жизнь под угрозой. Требуем его освобождения", - написала она.

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Жизнь политзаключенного Балуха под угрозой. Требуем его освобождения, - МИД 01

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

Источник: https://censor.net.ua/n3070432
 
 
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арестуйте медведчука и обменяйте,а не смешите людей
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Кума ВВХ треба міняти на 10-20 наших, як мінімум.
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смешно вам даже медведчук не нужен,у вас в Харькове живет родной дядя и два двоюродных брата ахры авидзба(абхаз) че думаете сбу не знает?вот така война мля
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А что СБУ должна сделать с родней Абхаза? Кстати, в Киеве, главой МИДа является человек, тесть которого проживает в Крыму и имеет медаль " За возвращение Крыма"
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ты тупой или спецом не понимаеш?а что сделали бы чеченцы да любая другая норм.страна?потому и пишу что вот такая война.а потом верещат про освобождение пленных.павлины говорите? ха!
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Балух - Герой! Ткаченко - г**но, як і його комуняка-однофамілець.
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Каким боком мид к российским политзаключенным?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖизнь политзаключенного Балуха под угрозой. Требуем его освобождения, - МИД
 
 
 
 
 
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