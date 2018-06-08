 ВР приняла постановление в поддержку Сущенко. Поражает, что все еще есть фракции, дающие "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем, - Сюмар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от фракции "Народного фронта" Виктория Сюмар.
"Приняли Постановление в поддержку Романа Сущенко и других украинских политзаключенных. Меня до сих пор поражает, что в зале есть фракции, которые дают "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем ...", - написала она.
Фото Bogdan Bortakov
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
регионаловжопоблоковцев
прозрение.....
зрада, в основном, и состоит из откровенных украинофобов и воров-коррупционеров, прикрывающихся патриотизмом.
зачастую это два в одном - ворут, андоны, из бюджета Украины, занимаясь антиукр. деятельностью.
Вы просто заигрались в толерантність, в европейские "ценности" и прочую лабуду.... Нужно было для начала вычистить страну от этих ублюдков, а потом в Европу шагать..... Триста херов на кацапов , но я не представляю такого "опозаційного блока" в их думе.....
Надо бы сразу закон...
"На дурака не нужен нож! Ему покажешь медный грош, и делай с ним, что хошь! "
Пообщался сегодня с мокшами...Фраза про Крым от них "Я при Украине там был один раз,грязь и бардак. А при нас так тем более не поеду, ни чего хорошего точно там не будет"
Какой результат от вашего принятия?
Может СБУ спецоперацией освободит заложников? Вряд ли.