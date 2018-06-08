 ВР приняла постановление в поддержку Сущенко. Поражает, что все еще есть фракции, дающие "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем, - Сюмар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от фракции "Народного фронта" Виктория Сюмар.

"Приняли Постановление в поддержку Романа Сущенко и других украинских политзаключенных. Меня до сих пор поражает, что в зале есть фракции, которые дают "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем ...", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского журналиста Сущенко приговорили к 12 годам колонии по обвинению "в сборе данных о наступлении террористов "ДНР", - "Коммерсантъ"

Фото Bogdan Bortakov

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.