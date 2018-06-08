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 Политика Украины
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Все про:ВР (22031) голосование (1137) Сюмар (269) Сущенко (372)

 ВР приняла постановление в поддержку Сущенко. Поражает, что все еще есть фракции, дающие "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем, - Сюмар

Верховная Рада приняла постановление в поддержку Романа Сущенко и других украинских политзаключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от фракции "Народного фронта" Виктория Сюмар.

"Приняли Постановление в поддержку Романа Сущенко и других украинских политзаключенных. Меня до сих пор поражает, что в зале есть фракции, которые дают "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем ...", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского журналиста Сущенко приговорили к 12 годам колонии по обвинению "в сборе данных о наступлении террористов "ДНР", - "Коммерсантъ"

ВР приняла постановление в поддержку Сущенко. Поражает, что все еще есть фракции, дающие 0 к требованию освободить украинцев из российских тюрем, - Сюмар 01

Фото Bogdan Bortakov

ВР приняла постановление в поддержку Сущенко. Поражает, что все еще есть фракции, дающие 0 к требованию освободить украинцев из российских тюрем, - Сюмар 02

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3070427
 
 
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Так ...всі барижні ПРихвостні !..Які голосують в унісон з *панамськими *. тільки за вигідні постанови та закони .
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Для них простой люд Украины - мясо, средство обогащения. Ну и конечно путлер прижмет предательскую торговлю с рашей этих козлов. Вот поэтому и такой результат. Просто все это надо учитывать на предстоящих выборах. ВР приняла постановление в поддержку Сущенко. Поражает, что все еще есть фракции, дающие "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9692
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Жопоблок дал 0 голосов, а фракция Воры народу ( "Воля народу") дала 1 голос
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Там нечему удивляться в тех фракциях сидят предатели Украины а точнее враги украинского народа ВР приняла постановление в поддержку Сущенко. Поражает, что все еще есть фракции, дающие "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4915
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В жопоблоке 18 депутатов и все не голосовали. а в БПП 25 скрытых регионалов жопоблоковцев
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Надо бы принять постановление в поддержку хорошей погоды...
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а спонсор и отец ДНР нам платежки за электричество присылает. что бы на наши деньги кормить ополченцев.
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что то никто не возмущается,с одной стороны воюют,с другой сами оплачивают сепаров,шизофрения обыкновенная
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Опоблок і дехто інший повністю підконтрольні КГБ-ФСБ і бояться їх більше ніж нашу владу і наш народ.
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Поражает, что все еще есть фракции, дающие "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем, - Сюмар

прозрение.....
зрада, в основном, и состоит из откровенных украинофобов и воров-коррупционеров, прикрывающихся патриотизмом.
зачастую это два в одном - ворут, андоны, из бюджета Украины, занимаясь антиукр. деятельностью.
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Меня до сих пор поражает, что в зале есть фракции, которые дают "0" Источник: https://censor.net.ua/n3070427

Вы просто заигрались в толерантність, в европейские "ценности" и прочую лабуду.... Нужно было для начала вычистить страну от этих ублюдков, а потом в Европу шагать..... Триста херов на кацапов , но я не представляю такого "опозаційного блока" в их думе.....
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Постановление - слабовато...
Надо бы сразу закон...
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Странно, что Вырожденцы поддержали. Они обычно с Жоппоблоком синхронны.
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В основном миллионеры, окучивающие свой совковый электорат баснями о том, как же хорошо было при совке!
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U nas toze jest byvsyje komunisty,no oni za NATO,ES,posucestvu protiv rosiji.Takyje sto govoryli xoroso pro SSSR netu ili bolse 1% nesobirajut na vyborax,nado 4% stob projti.
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У нас еще много больных совком, вот этим и пользуются гоппоблок и подобные им партии, блоки. В свое время они ограбили фанатов совка, а теперь за счет их же голосов пролезают в парламент.
"На дурака не нужен нож! Ему покажешь медный грош, и делай с ним, что хошь! "

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Страшно даже не это. Страшно -- что они уже ничего не боятся.
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Джон Сноу‏ @partizan201415 5 мин.5 минут назад
Пообщался сегодня с мокшами...Фраза про Крым от них "Я при Украине там был один раз,грязь и бардак. А при нас так тем более не поеду, ни чего хорошего точно там не будет"
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Вы же сами на них смотрите на этих предателей и терпите во власти. Ничего не делаете, занимаетесь только наполнением своего кармана из бюджета.
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якщо особу "вражає" що опозиційний блок антиукраїнське утворення по своїй суті - таку особу потрібно до психіатра зводити, й проаналізувати її можливість сприймати світ реально
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А що ви очікували від проросійських пі4арасів ?
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Да принимайте постановление хоть присоединиться к Империи Марса.
Какой результат от вашего принятия?
Может СБУ спецоперацией освободит заложников? Вряд ли.
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Зато "продемонструвалы"... И расходов никаких...
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Сюмар невідволікайся на різні дурниці,а краще давай як раньше...бу - бу х@й за ніжнюю губу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР приняла постановление в поддержку Сущенко. Поражает, что все еще есть фракции, дающие "0" к требованию освободить украинцев из российских тюрем, - Сюмар
 
 
 
 
 
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