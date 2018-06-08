 Суд над Януковичем: допрос экс-руководителя штаба службы безопасности Януковича Павленко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

11:23 Павленко: при подъезде к Мелитополю увидели скопление транспорта. Думали, что это авария. Увидели, что дорога перекрыта тяжелой техникой и бетонными блоками. Там были люди "в тактический форме с символикой Майдана, с автоматическим оружием, в основном автоматы Калашникова". У них было также два пулемета.

Это все свидетель увидел, подъехав к ним на автомобиле-разведчике по обочине. По словам Павленко, он развернулся и уехал. Его начали преследовать, но ему удалось оторваться

"Я позвонил Кобзарю по телефону, доложил об увиденном. Он определил мне место, где меня будут ждать", - рассказывает Павленко.

Павленко: позже на мобильный позвонил сотрудник ГАИ и "сказал, что сомневается в правомерности той команды, которую получил. Что находится под Мелитополем. И когда будет кортеж Януковича, что он намеревается вывезти деньги и ценности, и что будет сопротивление отказано. И была команда открывать огонь на поражение. Они хотели уничтожить фактически. Шансов на спасение не было".

Девятко спрашивает фамилию сотрудника ГАИ

Свидетель говорит, что у него было несколько телефонов, и там были "забиты" просто как "ГАИ Запорожья" или "ГАИ Харьков". Это, по его словам, звонил один из таких абонентов.

"Я имя его не уточнил, просто поблагодарил за информацию. И доложил Кобзарю", - свидетель

"Правильно ли суд понял, что и данную фамилию вы не сообщите суду?", - переспросил судья Девятко.

Свидетель говорит, что не скажет, потому что не знает.

Далее, по словам Павленко, они кортежем приехали в окрестности Бердянска. Там были три вертолета. Они расселись в вертолеты и вылетели в Крым.

"Я полагаю, что это вертолеты были с Крыма", - свидетель.

11:19 Павленко: Выехали кортежами. Приехали в какой-то загородный дом. Это был дом Рината Ахметова. Встретил помощник, позже приехал и сам Ахметов. Там продолжилась подготовка обращений к министру Германии, Франции и Польши. Когда было готово, мне вручили конверт и поручили доставку этого письма. Это была ночь.

По его словам, он перепоручил это задание сотруднику СБУ. Когда именно были отправлены письма, он сказать не может

Павленко: Сообщили, что "радикалы и боевики стягиваются в Донецк". Кортеж Януковича отправился дальше, но у всех сотрудников отобрали телефоны, сложили их в пакет и оставили в загородном доме Ахметова. Чтобы не было нападений, разрывали дистанцию между автомобилями.

11:15 Павленко: План полета уточнялся. В илюминаторы увидели, что бегут четыре пограничника. Они обступили самолет.

Командир экипажа сообщил, что по техническим причинам работа аэропорта остановлена и запрещено всем запускать двигатели.

По словам Павленко, пограничники начали стучать в дверь самолета, где он сидел вместе с Януковичем. Свидетель говорит, что о у одного из четырех был автомат: "Они агрессивно себя вели".

Павленко: Пограничники сообщили, что у них приказ задержать президента. Оголили орудие. Охрана Януковича тоже достала оружие и показала удостоверения.

"Президент выходя одному из пограничников сказал: "Кто вам дал право задерживать президента? Виновные будут привлечения к ответственности!". Пограничники никак не ответили, просто опустили головы", - рассказал свидетель.

Адвокаты уточняют, откуда все же был приказ.

"Он коротко сказал, что это команда из Киева", - рассказал свидетель.

11:11 По словам Павленко, на подлете к Донецку от военного диспетчера пилота поступил приказ развернуться и сесть в Харькове.

"Если мы не выполним данные требования, то будет применена боевая авиация", - свидетель.

Пилоты сказали: "Нас будут либо сбивать, либо опасные маневры: при сближении вертолета и самолета - вертолет потеряет управления и разобьется. Два варианта"

По словам Павленко, пилоты также сказали, что топлива вернутся в Харьков не хватит. Сообщили об этом военному диспетчеру, и тот разрешил лететь в Донецк

Доложили президенту.

"Он был удивлен и не понимал, что происходит. Осуществлял звонки, куда не знаю. Мы решили отменить мероприятие, которое планировалось в Донецке, - съезд актива. Решали, куда ехать. Предложили сесть в самолет, которые заранее стоял. Он сел в самолет. Через некоторое время, после того как мы сели в самолет, обсуждалось наше движение в Крым" - рассказал Павленко.

11:07 По словам Павленко, продолжала поступать информация, что радикалам около Дворца спорта сообщили, что Янукович не планирует туда ехать и что он находится в госрезиденции.

"Был сорван их план по ликвидации президента на въезде, то же самое они хотели осуществить в резиденции. Было принято решение выдвинуться в аэропорт и вылететь в Донецк", - говорит он.

Кортежами поехали в аэропорт. Сели в вертолеты. Вылетели в Донецк.

11:05 Свидетель сообщил Кобзарю, что нельзя проводить это мероприятие Харьковском Дворце спорта, потому что Януковича хотят убить.

Павленко: Поехал в резиденцию, туда же приехал тогдашний губернатор Михаил Добкин. Добкин с Кобзарем пошли к Януковичу, у Добкина "тоже была информация о провокациях". После этого Янукович решил сделать заявление для прессы (так было записано видео 22 февраля). Клюев и Рыбак находились вместе со свидетелем, пока Добкин и Кобзарь говорили с Януковичем.

Они обсуждали, что оппозиция сорвала выполнение Соглашений и что нужно обратиться к странам-гарантам этого соглашения Януковича с оппозицией.

10:55 Судья Владислав Девятко обратился к свидетелю: "Вы сообщили о страшном теракте, о том, что планировалось заживо сжечь президента. Откуда информация?"

Свидетель говорит, что это ему сообщил сотрудник облуправления СБУ, но фамилию не помнит

Девятко: "Как вы могли забыть фамилию человека, который сообщил вам такую важную информацию?"

Свидетель говорит, что подобные вещи организовывают около тысячи человек, и всех он запомнить не может

Девятко еще раз спрашивает про фамилию того, кто сообщил. Свидетель отвечает, что не помнит.

Допрос продолжает защита

10:53 22 февраля к 9 утра свидетель Павленко, по его словам, выехал ко Дворцу спорта. В зал уже запустили около 200 человек из участников, около 150 человек техсотрудников

Говорит, что узнал, что там свободная рассадка, что не было плана.

"Мы были удивлены от такой неожиданности. От СБУ поступила информация, что в Харьков прибыли радикалы, есть группы. Часть групп находится уже в зале, часть около экрана на улице. Там уже собралось около 3 тысяч человек. В основном партия Свобода и сторонники. Планировалось убийство президента из огнестрельного оружия. То есть, если бы от первой группы мы бы спасли, то потом на улице его бы расстреляли. Потом бы планировали забросать коктейлями молотова кортеж и заживо сжечь", - рассказывает Павленко.

При его словах в зале суда звучал смех.

10:49 Свидетель рассказывает, что вместе с Януковичем летел во втором вертолете. При подлете к Харькову им сообщили, что заминирован аэропорт. Расценили это как провокацию со стороны оппозиции.

Оказалось, что не заминирован.

Он расказал, что Янукович общался с Добкиным в аэропорту. Потом поехали в государственную резиденцию в Харькове. Планировался "съезд депутатов Юга и Востока во Дворце спорта".

Павленко: В резиденцию также приехал кортеж, который ехал на машине. Узнали, что на него напали, пострадал сотрудник - был выстрел на выезде из Киева на блокпосту. Это был Ленд-Крузер Прадо.

10:47 Павленко: "В Харькове поступила информация, что они (представители Майдана. - Ред.) решили проверить, не находится ли он в Межигорье. Колонны людей опять выдвинулись к Межигорью. И было принято решение - открыть им ворота. Некие силы и средства мы были вынуждены отвести, понимали, что все равно будут провокации и стычки. Люди беспрепятственно зашли, посмотрели все, что их интересует"

10:45 Павленко: Планировали, что группы выедут кортежами - в Харьков, Донецк и Крым.

Президент подписал Соглашения 21 февраля и приехал в Межигорье. 21 фервлая к 18:00 пилоты вертолетов, на которых должен был лететь Янукович, сообщили, что меняется погода. Мониторили погоду. В 19:00 уточнили еще раз погоду - она была плохая, утром лететь бы не смогли.

По словам Павленко, в это время были захвачены здания АП, Верховной Рады.

Свидетель приехал в Межигорье, там было совещание с сотрудниками безопасности президента Януковича.

"Оппозиционный штаб планировал захватить Межигорье. Стянуть хотели 10 тысяч человек, были боевики среди них вооруженные, тяжелая техника. Была информация, что уже началось предательство в Минобороны, выехала колона с Десны. Этой информацией владел президент. Он понимал, что будут жертвы, решил выдвинуться в Харьков, чтоб избежать этого. И охладить их пыл - сообщить, что президент уехал. Это было правильное решение. Настроения радикалов утихли", - утверждает Павленко.

10:35 Павленко: После сообщения о расстрелах, передал информацию Кобзарю (Начальник охраны Януковича Константин Кобзарь. - Ред.). Обезопасили проезд кортежа президента.

"Эту информацию, скорее всего, Кобзарь передал президенту. Но президент не мог игнорировать эти переговоры, потому что за ними стояли человеческие жизни и судьба страны", - говорит свидетель. - "21 февраля президент закончил работу и выехал в резиденцию. До этого около 7 утра на подъезде к резиденции была заблокирована дорога радикальным боевиками с оружием".

По его словам, был изменен маршрут

Павленко: Маневр прошел успешно, но крайнюю машину отследили. И позже я услышал, что по кортежу президента был открыт огонь. Я осмотрел этот автомобиль, взял пояснения у сотрудников. Это были пулевые отверстия в Фольксвагене. Один сотрудник в результате разбития стекол получил порезы рук.

Около 11 утра президент планировал выехать в АП. Перед выездом Кобзарь приказал готовить "рабочую поездку в Харьков, Донецк"

10:30 Свидетель Павленко рассказывает, что 20 февраля находился в Межигорье. В 8:00 поступила информация от оперативного дежурного, что три группы планируют блокировать кортеж президента на подъездах к АП.

"Забросать планировали кортеж коктейлями Молотова. либо расстрелять", - говорит он.

Но, как говорит свидетель, были проведены контрмероприятия и обеспечен заезд Януковича.

После, по его словам, была информация от дежурного (на подъезде к АП сообщили), что "на Майдане начался массовый расстрел, есть погибшие с обеих сторон". "Мы, конечно, знали, что массово завозилось оружие", - отмечает он. Говорит, что пытались предотвратить это.

10:20 Павленко: "Пришла информация, что планировался теракт, в котором хотели обвинить власть. Хотели захватить бензовоз, привезти на Майдан его и подорвать. И обвинить власть. И совершить государственный переворот"

Ярош, Турчинов, Мирошниченко - те, кто присутствовали на этом совещании, состав менялся.

Мы сорвали эти планы. 19-го получили информацию, что 20-го будет встреча с министрами западных стран. Штаб оппозиции планировал сорвать рабочий график президента, чтоб не допустить эти переговоры"

Судья Девятко уточняет, откуда именно у свидетеля информация о теракте с бензовозом.

"Я не могу назвать конкретную фамилию, беспокоюсь за его жизнь.

Девятко напоминает об уголовной ответственности, и спрашивает еще раз: "Вы обвинили конкретных людей в страшном готовящемся преступлении. Еще раз спрашиваю - от кого получили информацию?"

Свидетель не говорит. Отмечает, что это оперативная информация и не хочет подвергать опасности свидетеля: "В Украине свидетелей убивают, с журналистами расправдяются"

Судья в третий раз спрашивает. Свидетель отказывается отвечать

Судья Девятко: "Вы отказались овтечать"

10:17 Павленко: "У нас были подтверждены факты, что в основном все угрозы были направлены со штаба оппозиции, который находился в Доме профсоюзов

Изучали эти угрозы. Выявляли на Майдане собственные органы разведки, которые вели наблюдение за передвижениями Януковича, его местом жительства. Отрабатывали контрмеры.

Часть угроз были направлены на то, чтоб распылить действия наши".

Говорит, что были источники и в штабе оппозиции, работу которых скрывали.

Из штаба оппозиции, рассказывает, им поступала информация: после 18 февраля оппозиционеры уже не хотели, чтоб состоялись переговоры.

10:15 Вопрос о том, как охраняли Януковича в последние дни его пребывания в Украине.

Павленко объясняет, что привлекались правоохранительные органы, они давали информацию.

Свидетель утверждает, что с ноября 2013-го по февраль 2014-го "угрозы жизни президента начали носить системный характер". Поэтому усилили охрану.

10:14 Свидетель Павленко: "Люблю украинский язык, но долго на нем не общался. Могу некорректно воспринимать. Могли бы вопросы на русском задавать?"

"Вы можете говорить на русском. Если вам непонятны вопросы, мы можем вызвать переводчика", - говорит судья Девятко и продолжает вести заседание на украинском.

Свидетель присягает.

Защита начинает допрос

Павленко рассказывает, что был начальником штаба охраны президента.

10:13 Владимир Валерьевич Павленко - следующий свидетель. Говорит, что родился в Мариуполе, в 1967 году. Живет в Крыму, консультирует частные охранные предприятия. С беглым Януковичем был знаком: с конца 2009 году работал в "Альфе", обеспечивал тогда безопасность кандидата в президенты Януковича. Сейчас говорит, что отношений никаких не поддерживает.

10:11 Прокурор Максим Крым говорит, что работает единая судебная программа и что это может быть вопрос к технике, которую предоставляет защита для допроса своих свидетелей.

Он также отметил, что показания свидетелей были услышаны, а небольшие сбои не помешали этому.

Судья Владислав Девятко говорит, что если защита хочет жаловаться на судью, то у них есть такая возможность.

10:07 Адвокат Януковича Адрианна Фозекош говорит, что во время допроса их свидетелей из Крыма плохая видеосвязь и нет рядом судебного распорядителя.

Она подчеркнула, что во время допроса свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта была плохая связь, в то время, как трансляция адвоката на Фейсбуке была качественной.

Защита настаивает, что сбои в связи "носят системный характер".

Отмечают, что во время допроса свидетеля Порошенко из АП была хорошая связь. Просят суд обеспечить хорошую видеосвязь.

10:03 В зал зашли судьи.

Напомним, на прошлом заседании в среду, 6 июня, по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).