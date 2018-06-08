 Комиссия Украина-НАТО должна спокойно работать: важно, что амбиции Киева на членство в Альянсе реализовывались, - Дуда

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения безопасности и приближения саммита НАТО мы надеемся, что комиссия Украина-НАТО сможет спокойно работать", - заявил Дуда, добавив, этого же он ждет и относительно работы комиссии НАТО-Грузия.

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Он назвал "важными элементами" то, чтобы реализовывались амбиции Украины и Грузии, которые в будущем хотят вступить в НАТО, а ныне стремятся тесно сотрудничать и быть под опекой Альянса.

Дуда выразил надежду, что на июльском саммите в Брюсселе будут приняты важные решения с точки зрения европейского континента.

Президент Йоханнис отметил, что Румынию и Польшу объединяет общий интерес к восточному флангу НАТО и к безопасности этого региона. Он подчеркнул: все знают "каковы угрозы и осознают сложное соседство" (с Россией). По его словам, восточный фланг состоит из нескольких частей, которые следует воспринимать по-другому, но он состоит и из народов, которые хотят вместе защищать этот фланг и рассчитывать на помощь других стран НАТО.

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Как известно, с декабря 2017 года Венгрия блокирует евроатлантические инициативы Украины, в частности, заседания комиссии "Украина-НАТО" на министерском и высшем уровне путем принятия Украиной закона об образовании.