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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:голодовка (598) Канада (1091) освобождение (207) Россия (69539) Сенцов (512) Фриланд Хрыстя (70)

 Канада требует от России освободить Сенцова, - Фриланд

Канада беспокоится самочувствием Олега Сенцова и требует от России вернуть ему свободу.

Об этом на своей странице в Тwitter написал министр иностранных дел Канады Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада глубоко обеспокоена самочувствием украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас голодает в тюрьме в знак протеста против несправедливого отношения России к украинским политическим пленникам. Мы требуем от России освободить его", - отметила Фриланд.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3070420
 
   
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А то что? Когда ТРЕБУЮТ, то выдвигают УЛЬТИМАТУМ! А так просто "требовать" - ВОЗДУХ СОТРЯСАТЬ, ни чем не отличается от разных степеней и оттенков "озабоченностей", "обеспокоенностей" и "призывов"!
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Хуйло весь запад на х..ю вертит,а они все просют.На колени еще перед ним станьте.
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kostjaua5 - и все они свои сборные по футболу отправляют в кровавую маскву.....

Жалкие лицемеры.....
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...а таки да

Вся суть России ( кацапии) :

Известный российский блогер и рэпер Юрий Хованский обнародовал сатирический клип-пародию на популярное видео американского певца и актера Дональда Гловера This Is America.

Ролик под названием «Это Россия» уже успел набрать миллионы просмотров в YouTube. «Клип «Это Америка» лишний раз доказал, что мы с вами живем в самой прекрасной стране… У нас тоже есть гопники, бандиты, менты, беспредел, а в случае чего мы еще и … дадим этому США. Мы стоим на краю пропасти, но уверенно движемся вперед, поэтому в качестве гимна я предлагаю вам этот дисс», - написал Хованский в качестве описания к ролику.

Главную роль в клипе исполнил сам Хованский, который также является режиссером пародии. Текст о «Боярышнике», «иконках на полочке» и «первой ходочке» сопровождает видеоряд, в котором, среди прочего, подростки избивают сверстника на камеру, ОМОН задерживает протестующих против РКН, а бизнесмен передает крупную сумму денег священнику, освятившему его Mersedes.
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Чим довше голодує Сєнцов, тим більше ненавиджу те мерзотне лайно, що поїхало з України на російський ЧС по футболу. Особисто рвав би їх пашпорти по приїзду і не пускав и їх в Україну. Який Сєнцов терорист, кацапи??? Він відомий в Світі кінорежисер!!! А Балуха і Кольченка віддайте негайно! Це наші громадяни!
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Коли вимагають то говорять, що буде якщо не зроблять. А так це " бла-бла-бла" і хуйло це розуміє
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квинтэссенция интервью Путина австрийцам: - я не хочу, чтобы у нас появился Саакашвили!!! (истеричный крик, переходящий в панику).. страшный сон всех совковых воров.
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Профессионалы в вопросах обеспокоенности. Вы лучше Украине помогайте по-настоящему против агрессора! Позор! На пятый год войны они Хуйло о чём-то просят. Вместо того чтобы поставить Украине оружие и заблокировать все счета страны-бензоколонки, арестовать всё имущество россиян в Канаде, наложить эмбарго вплоть до полного вывода войск с оккупированных территорий и освобождения всех заложников.
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это не сотрсение воздуха, это - лицемерие!! или такая же надобность..дипломатическая "гигиена" как после туалета руки помыть!!! обзабоченость иных особ гибелью и страданиями украинцев укладывается в формулу-"Наша служба не опасна..не трудна и плевать. что говорят, что не видна",,))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада требует от России освободить Сенцова, - Фриланд
 
 
 
 
 
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