 Канада требует от России освободить Сенцова, - Фриланд

Об этом на своей странице в Тwitter написал министр иностранных дел Канады Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Канада глубоко обеспокоена самочувствием украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас голодает в тюрьме в знак протеста против несправедливого отношения России к украинским политическим пленникам. Мы требуем от России освободить его", - отметила Фриланд.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.
Жалкие лицемеры.....
Вся суть России ( кацапии) :
Известный российский блогер и рэпер Юрий Хованский обнародовал сатирический клип-пародию на популярное видео американского певца и актера Дональда Гловера This Is America.
Ролик под названием «Это Россия» уже успел набрать миллионы просмотров в YouTube. «Клип «Это Америка» лишний раз доказал, что мы с вами живем в самой прекрасной стране… У нас тоже есть гопники, бандиты, менты, беспредел, а в случае чего мы еще и … дадим этому США. Мы стоим на краю пропасти, но уверенно движемся вперед, поэтому в качестве гимна я предлагаю вам этот дисс», - написал Хованский в качестве описания к ролику.
Главную роль в клипе исполнил сам Хованский, который также является режиссером пародии. Текст о «Боярышнике», «иконках на полочке» и «первой ходочке» сопровождает видеоряд, в котором, среди прочего, подростки избивают сверстника на камеру, ОМОН задерживает протестующих против РКН, а бизнесмен передает крупную сумму денег священнику, освятившему его Mersedes.