 Канада требует от России освободить Сенцова, - Фриланд

Об этом на своей странице в Тwitter написал министр иностранных дел Канады Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада глубоко обеспокоена самочувствием украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас голодает в тюрьме в знак протеста против несправедливого отношения России к украинским политическим пленникам. Мы требуем от России освободить его", - отметила Фриланд.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям якобы в подготовке терактов. Сенцову присудили 20 лет лишения свободы, Кольченко - 10.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков и осужденный за "насилие в отношении представителя власти" на акции протеста "Он вам не Димон" россиянин Станислав Зимовец.