 Депутат Европарламента Ребекка Хармс приветствовала принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Должна сказать, что это долго продолжалось, но это очень хороший результат в Верховной Раде для успешного развития в Украине, а также и для развития отношений между ЕС и Украиной", - сказала немецкий политик.

Результаты голосования в парламенте, то, каким большинством голосов документ был принят, ее очень порадовали. Хармс также обратила внимание на то, что свое одобрение выразила уже и Венецианская комиссия.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.