 Депутат Европарламента Ребекка Хармс приветствовала принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Должна сказать, что это долго продолжалось, но это очень хороший результат в Верховной Раде для успешного развития в Украине, а также и для развития отношений между ЕС и Украиной", - сказала немецкий политик.
Результаты голосования в парламенте, то, каким большинством голосов документ был принят, ее очень порадовали. Хармс также обратила внимание на то, что свое одобрение выразила уже и Венецианская комиссия.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.
Вон сколько времени тянули с принятием закона и дальше вряд ли быстро дело пойдет, будет шоколадная власть тянуть изо всех сил.
А то что закон все же удалось принять, это заслуга Запада и Саакшвили. Шоколадники сопротивлялись до последнего.
11 ч ·
Насправді антикорупційний суд не має нічого спільного з реформами і боротьбою з корупцією
Антикорупційний суд - це наша розплата за власну інфантильність, за власну віру в ідолів та ідіотів, за власні спроби відмазати ідолів та ідіотів, за власну нездатність вчитися на помилках... Ну і це наша розплата за маніпуляції наших прекрасних змі.
Поясню:
В 2015 році прокуратуру очолили длбйби і клоуни-корупціонери з Кавказу. Ми не бачили, що цей давіт длбйб? Та, звісно ж, бачили. Але ми цілий рік терпіли цей цирк, відсутність будь-яких реформ в прокуратурі, за цей рік ми проsрали мільйони на арештованих рахунках, зокрема Латвія стягнула 50 мільйонів євро грошей арбузова через злочинну бездіяльність каська. А все тому, що ці клоуни влаштували цирк з затриманням "діамантових прокурорів" (що насправді було звичайною боротьбою кланів) і цей цирк нам згодовували цілий рік як безкомпромісну боротьбу з корупційов через призму постійного тицяння пальцями на "винуватих", які заважали неробам.
В кінці 2015 року аналогічна історія з виборами в Кривому Розі, де через тупість самопомочі і істерику в ЗМІ, суспільство знову зайняло позицію захисту длбйобів і почало топити за перевибори в Кривому Розі створюючи небезпечний законодавчий прецедент.
В результаті длбйоби, як завжди, обіsралися, а небезпечний прецедент було створено.
Потім аналогічно значна частина суспільства зробили собі ідола з обригана, який за 2 роки не зробив абсолютно нічого в Одесі, зате так само майстерно тицяв пальцями на "винуватих". Ці люди проsрали ще 2 роки біганням за організаторами "горіхової мафії", штурмували кордон і Жовтневий, але так і не зробили нічого корисного для своєї країни.
І таких прикладів у нас було безліч за цей час, коли ми велися на медійні істерики і захищали лузерів і длбйбів тільки тому, що вони вправно тицяли пальцями на "винуватих".
Те саме і тут. Замість того, щоб вирішувати реальну проблему - боротися з корупцією, непрофесійністю, неефективністю НАБУ, замість того, щоб гнати в шию цих "професіоналів", українське суспільство повелося на їхні відмазки про погані суди.
При тому, що ситник за 3 роки так і не посадив жодного суддю, а садити мав би саме він, бо це його виключна компетенція.
При тому, що за 3 роки НАБУ зварганило аж 100+ справ. Причому "зварганило" - це саме та характеристика якості.
От тепер для тих 100 справ ми створили цілу судову структуру з купою людей, купою витрат. Створили тільки для того, бо поганий танцюрист тицяв пальцями на винуватих, а пролетарі ніяк не змогли позбутися фантазій про те, що антикорупційний суд візьме в багатих і частину віддасть їм.
На пролетарів, як завжди, чекає розчарування, їм ніхто нічого не віддасть, лещенко квартиркою не поділиться, але біда в тому, що повівшись на ці медійні істерики, тицяння лузерами пальцями на "винуватих" ми загубили купу часу, загубили можливість критики влади (бо те що на ТВ - це істерика, а не критика), загубили можливість контролю влади і загубили купу реальних речей, які влада разом з суспільством могли би здійснити, заклавши підвалини добробуту і якісних змін.
А замість цього ми отримали купу розбитих сподівань, пучок обіsраних клоунів і антикорупційний суд, створений для короткотермінового продовження перебування "поганого танцюриста" на посаді керівника НАБУ і відтермінування власних розчарувань.
Все так же будут топить одних и вытаскивать других. Выборочное правосудие существовало и будет существовать, как не замечали коррупцию Кононенко и других приближенных к АП, так и не будут замечать.
Главный режиссер, сидя в своей ложе, принимал цветы и поздравления. В первых рядах зрительного зала, как всегда, сидели самые почетные гости - они первыми поспешили выразить свою признательность постановщику пьесы, в искренность исполнения которой они с готовностью поверили.
Тем большее было их удивление, когда, спустившись в гардероб, они обнаружили, что из их шубы и некоторые из вещей безвозвратно пропали. Это очень обидело дорогих гостей, поскольку спектакль как раз посвящался борьбе с воровством. "Как же так?! - удивлялись поверившие актерам зрители, - Мы же вам так верили!"
ЗАНАВЕС.
И теперь всё получится!
антикоррупционный суд в Украине ... а для чтоб брать за задницу TOP руководителей которые вися на крючке будут реализовывать цели которые им поставят.
Директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что МВФ сегодня будет оценивать принятый Верховной Радой. Об этом сообщает The New York Times.
Европейский Союз намерен изучить текст закона "О Высшем антикоррупционном суде" и провести консультации с международными партнерами, участвующими в его оценке.
Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на запрос "Українських Новин".
Зато Шабунин и к попиарились опять и наверняка еще грантов распилили под это дело.