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 Политика Украины, За рубежом
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 НАТО поддерживает политику санкций против России: за свои действия надо платить, - Столтенберг

НАТО поддерживает политику санкций против России, хотя и не стремится к ее изоляции.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"НАТО не ставит целью изоляцию России. Более того, мы выступаем за улучшение отношений с Россией. Весь Североатлантический альянс поддерживает то, что мы называем двойным подходом: сдерживание и оборону, но одновременно и диалог. Поскольку Россия наш сосед, поэтому мы стремимся улучшить наши отношения", - сказал Столтенбег.

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Он отметил важность санкций, потому что они посылают четкий сигнал России.

"Когда она нарушает международные правила, когда она нарушает суверенитет и территориальную целостность соседнего государства, как это было сделано в Украине, то у таких действий бывают последствия. Именно по этой причине международное сообщество реагирует санкциями. Я поддерживаю это", - сказал генсек.

Столтенберг при этом отметил, что решения по санкциям принимались не в НАТО.

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"Но члены НАТО приветствуют эти санкции, поддерживают эти санкции, потому что за свои действия надо платить. Есть последствия, когда нарушаются международные правила", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3070416
 
 
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Це не той сусід, з яким можливо вести конструктивний діалог- ви ще цього не зрозуміли хіба?
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- Изя, на прямой линии Ху**ло открыто укрожал Украине.
- Как именно, Сёма?
- Он сказал, что у рассеи и Украины общее будущее 😳😰😰
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Вернулись как-то Крым и Дамбас в СССР. А пломбира, сука, и не хочется.
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"... за свои действия надо платить..." Так и хочется спросить и БАРЫГ, какой % от нефтегазовых барышей паРаша должна ЗАПЛАТИТЬ, чтоб они уже перестали постоянно талдычить про ЦЕНЫ, не стесняйтесь озвучьте ПРЕЙСКУРАНТ по чём нынче жизни украинцев, сирийцев и дугих жертв ВЯЛИКОИМПЕРСКОГО коварства и подлости, ненасытности московской метрополии???Источник: https://censor.net.ua/n3070416
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и самое интересное: умирают одни, оплату получают другие: РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ, видимо, компенсацию за погибших РАБОВ, за упущенную прибыль, за "шерсть, которую не состригли и три шкуры, которые не содрали"!
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Задолбали своей обеспокоенностью! Историю учите! Какой диалог налаживали с Германией во время второй мировой? Напомню: при помощи бомб! Дрезден сожгли дотла со всеми, кто там был - вот то был славный диалог, мало не показалось!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО поддерживает политику санкций против России: за свои действия надо платить, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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