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Все про:Facebook (225) ошибки (66) техника (557)

 Facebook по ошибке обнародовал личные публикации 14 миллионов пользователей

Приватные публикации 14 миллионов пользователей социальной сети Facebook, на которых стояли ограничения по просмотру, оказались в общем доступе из-за технической ошибки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое Время" со ссылкой на АР.

Из-за возникшей ошибки настройки данных учетных записей были изменены без ведома их авторов. В результате этого сообщения и публикации пользователей, отправленные для небольшой группы людей, стали доступны широкой общественности.

Это случилось с 18 по 27 мая текущего года. При этом отмечается, что сотрудники Facebook обнаружили ошибку 22 мая, однако изменили настройки уже опубликованных сообщений только пять дней спустя.

Причиной ошибки стало испытание новой функции.

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Администрация принесла извинения пользователям и уже начала их извещать. В компании отметили, что сбой в системе уже исправлен.

"Мы хотели бы извиниться за эту ошибку", - цитирует агентство слова сотрудника компании Эрина Игана, который отвечает за защиту персональных данных.

Ранее сообщалось, что Facebook передавал личные данные пользователей крупным производителям смартфонов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070412
 
 
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Да пофиг, фсб еще до этого все данные получило
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомFacebook по ошибке обнародовал личные публикации 14 миллионов пользователей
 
 
 
 
 
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