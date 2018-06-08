 Австралия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп, передает ESPN.

Министр отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, а все вопросы относительно выступления команды переадресовала местной федерации футбола.

В апреле 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России.

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Ранее официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, не входящая в ЕС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.