EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  939  9
Все про:Австралия (232) бойкот (206) Россия (69539) футбол (2929) ЧМ (42) Бишоп Джули (8)

 Австралия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

На чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, официальная делегация от Австралии не приедет. Поддерживать игроков от имени государства будет только посол.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп, передает ESPN.

Министр отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, а все вопросы относительно выступления команды переадресовала местной федерации футбола.

В апреле 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгресс США внесли резолюцию о нарушении РФ международных норм в преддверии Чемпионата мира по футболу

Ранее официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, не входящая в ЕС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3070410
 
   
VEhrdlVXdGtRelF3V1dwUmRuUkRMMGxPUTFVd1RHSlNaemxETnpCTVozWk1PVU40TUV3M1VYVmtRell3VERkU1oyNTZVbWhPUjBRd1dVeFJjMlJES3pCTWREZ3dTMlpSYmtoNlVXdE9RM2t3V1VoU1ozUkhRVEJNUkZGMU9VTTBNRms1T0RCTFJGRjJkRWRDTUZsSVVYVk9SMUE9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Машка Шарикова,сестра ДомКома Швондера... Австралия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России - Цензор.НЕТ 4664 Австралия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России - Цензор.НЕТ 4664
 показать весь комментарий
 
 
Как не странно больше всего билетов купили болельщики США, около 90 тыс. а всего продано 1,5 млн билетов иностранцам.
 показать весь комментарий
 
Ого! А наши- немного более 5-ти тысяч. Да, в восемнадцать раз...
 показать весь комментарий
 
Получается только 3 страны обьявили типо байкота, негусто, кстати вчера в Рада не смогли проголосовать за запрет трансляции ЧМ в Украине.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвстралия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России
 
 
 
 
 
 вверх