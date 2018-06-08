 Враг 37 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены четверо украинских воинов, - ООС

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook

По данным штаба, российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и 2 раза артиллерию калибром 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 37 нарушений прекращения огня противником.

"На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка. Имеет признаки обострения ситуация на мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединское, где, в общем в течение суток, враг выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов. С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - сказано в сообщении.

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В штабе ООС напомнили, что вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское на Луганщине, который находится под оккупацией российских войск: "Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлен из 82-мм минометом с северной окраины населенного пункта Донецкий.

"За прошедшие сутки в боях ранения получили четверо наших воинов, их немедленно эвакуировали в госпиталь", - сказано в сообщении.

По данным разведки, противнику нанесены потери: один оккупант уничтожен и двое ранены.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



