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 Враг 37 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены четверо украинских воинов, - ООС

За прошедшие сутки, 8 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, интенсивность боевых действий, которые продолжались по всей линии соприкосновения, увеличилось.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook

По данным штаба, российско-оккупационные войска 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и 2 раза артиллерию калибром 122мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 37 нарушений прекращения огня противником.

"На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка. Имеет признаки обострения ситуация на мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединское, где, в общем в течение суток, враг выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов. С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", - сказано в сообщении.

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В штабе ООС напомнили, что вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское на Луганщине, который находится под оккупацией российских войск: "Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлен из 82-мм минометом с северной окраины населенного пункта Донецкий.

"За прошедшие сутки в боях ранения получили четверо наших воинов, их немедленно эвакуировали в госпиталь", - сказано в сообщении.

По данным разведки, противнику нанесены потери: один оккупант уничтожен и двое ранены.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Враг 37 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены четверо украинских воинов, - ООС 01
Враг 37 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены четверо украинских воинов, - ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3070408
 
 
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"По данным штаба, российско-оккупационные войска 10 раз применяли" - может с ними торговать перестанем и хотя бы визы введем?

Лохи, терпилы, колаборанты, барыги, никчемы - это я к вам обращаюсь Порошенко и Турчинов...
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І жодного разу з 2014 року не були закриті КПП на лінії розмежування у відповідь на обстріри орків або втрати ЗСУ..
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Смерть клятим москалям на українській землі!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 37 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в боях ранены четверо украинских воинов, - ООС
 
 
 
 
 
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