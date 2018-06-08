 США поддерживают Украину и призывают РФ вывести свои войска с Донбасса, - Нойерт

Как информирует Цензор.НЕТ, представитель Госдепа США Хизер Нойерт в пятницу в своем Twitter.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищавших свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска c Донбасса", – написала она.

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