 США поддерживают Украину и призывают РФ вывести свои войска с Донбасса, - Нойерт

Как информирует Цензор.НЕТ, представитель Госдепа США Хизер Нойерт в пятницу в своем Twitter.
"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищавших свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска c Донбасса", – написала она.
росія вітілила всі свої плани - і міст побудувала, і газопровід майже, і ЧС вона проводить
на кого вплинуть ваші занепокоєні заклики ?
Ваша рашка то підступний агресор.
Украина успешно и быстро проводит военную реформу.Саммит Украина-НАТО назначен на начало июля....
Поплачьте кацаПсины...
иначе у них западло по скрепам
я бы на месте ПАП провел спецоперацию по зачистке донбаса от террористов
двумя одновременными ударами с юга и севера вдоль границы с мордором
если все получится возможно петру алексеичу все простят
а если не получится и рашка дернется, штаты их уроют
нужен предлог для усиления санкций
ну и понятно что орки не простят хуйла если он оставит их без футбола
с хлебом проблемы, если еще и зрелищ лишат
такого шанса освободить донбас больше не будет
разведка боем тоже подойдет если шо