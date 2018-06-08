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 Политика Украины, За рубежом
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 США поддерживают Украину и призывают РФ вывести свои войска с Донбасса, - Нойерт

Госдепартамент США в очередной раз призвал РФ вывести свои войска c Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, представитель Госдепа США Хизер Нойерт в пятницу в своем Twitter.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищавших свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска c Донбасса", – написала она.

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США поддерживают Украину и призывают РФ вывести свои войска с Донбасса, - Нойерт 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070407
 
   
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Нічого. Будуть і далі підтримувати.
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Tak rosiji nicije kak byli,tak i ostalis.Zalujetsia karliku vot vcera medsiostry sto ix zarplaty 140 evro v mesiac ,vot kak zyt im v rosji?Vsio tam dorogo daze na produkty etix deneg nexvatit
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Як горохом об стіну.
росія вітілила всі свої плани - і міст побудувала, і газопровід майже, і ЧС вона проводить
на кого вплинуть ваші занепокоєні заклики ?
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І не просто приймають участь, а саме розв'язують конфлікти.
Ваша рашка то підступний агресор.
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Тобто США рекомендують Росії забрати Донбас до себе! Докерувалися. Це ж буде така ж анексія, як і в Криму!
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Да вы что! Серьезно?!! А меморандум не хотите соблюсти, суки! И после этого с кем бумага дороже с вами или с рашкой?? Вы такие же к сожалению....
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1942 рік. Москва, Кремль. Сталін призиває Германію вивести свої війська з СРСР. )))
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А ты прав.Зимой 1941 года боевые действия с обоих сторон были "заморожены".М.И.Калинин вел секретные переговоры с Гитлером аж до осени 1942 года.
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Да.Согласия не достигли,так как не поделили западную Украину.
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А зачем Мавзолейному Быдлу Западная Украина? США поддерживают Украину и призывают РФ вывести свои войска с Донбасса, - Нойерт - Цензор.НЕТ 6678
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Мавзолейные РАБссиянцы ждут новый пакет Санкций,а они уже готовы ...,ждут всего лишь озвучивания...,Дональд Тамп фашЫзд,но на РАБссии это доходит очень Туго...,Вазелин пора покупать..
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Если цена на нефть будет на этом уровне, то им по хрену санкции - если уж при 35 баксов за баррель выжили, то по 75 тем более..
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Михаил Крутихин.Ютьюб.РАБссию уже не спасёт любая цена на нефть и газ.Долгов выше крыши... США поддерживают Украину и призывают РФ вывести свои войска с Донбасса, - Нойерт - Цензор.НЕТ 3524Дядя Миша никогда не врёт.
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Президент россии - 120 долларов за баррель.
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Трампыч уже сочинил саккции против Северного гоффна-2.Не переживайте,Трамп монстр,и этим всё сказано,он строит Империю...
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Будеш у своєму Твітері закликати до пацифізму нігерів з Детройту, які розстріляють поліцейські відділки та заявлять, що вертіли вони ваші Штати на своєму чорному х...ю.
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Министр обороны США Джеймс Мэттис.
Украина успешно и быстро проводит военную реформу.Саммит Украина-НАТО назначен на начало июля....
Поплачьте кацаПсины... США підтримують Україну і закликають РФ вивести свої війська з Донбасу, - Ноєрт - Цензор.НЕТ 5831
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12 июня все орки будут бухие в жопу и обдолбаные
иначе у них западло по скрепам
я бы на месте ПАП провел спецоперацию по зачистке донбаса от террористов
двумя одновременными ударами с юга и севера вдоль границы с мордором
если все получится возможно петру алексеичу все простят
а если не получится и рашка дернется, штаты их уроют
нужен предлог для усиления санкций
ну и понятно что орки не простят хуйла если он оставит их без футбола
с хлебом проблемы, если еще и зрелищ лишат

такого шанса освободить донбас больше не будет
разведка боем тоже подойдет если шо
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Напомнило...И я сделал вот что. Как то бессонной ночью я все лежал и ворочился и вдруг решил... встал, снял трусы и (еще раз проститет за натурализм), присел на корточки в корридоре, раздвинул ладонями булки и навалил кучу едкого дерьма на пол. Да, еще раз извините за подробности. Я сам даже удивился этому. просто мне захотелось сходить по-большому на пол. Не знаю откуда такая мысль пришла.... но я это захотел и тут же сделал. Потом конечно как-то стало не по себе. Типа не так давно был уважаемым крутым спецом... у спустя какие-то полгода после пика .... сижу на корточках над кучей своих испражнений и вдыхаю их аромат. Я очень испугался. надо скахать, тут же все салфеткой собрал и выбросил в унитаз. Больше я так не "взбадривался" конечно....
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.......... а ввести американские войска и застолбить территорию за сша....
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