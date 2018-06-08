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Все про:Киевская область (1447) наркотики (1320) прокуратура (3153)

 Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура

Прокуратура Киевской области разоблачила организованную преступную группу из четырех человек, которые распространяли на территории области наркотические вещества

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"При санкционированных обысках у фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму более 1 млн.грн, боевые гранаты и денежные средства", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 28-летняя женщина организовала и возглавила преступную группу, участники которой имели среди наркозависимых лиц связи и опыт общения.

Как отмечается, в состав организованной группы входила поставщик наркотического средства, который она получала из России.

"Обнаружено и изъято полкилограмма метадона на сумму 1 млн.грн, 200 г марихуаны на сумму 10 тыс. грн, а также боевые гранаты, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и денежные средства в сумме 50 тыс.грн", – отметили в отчете прокуратуры.

Три человека задержаны в порядке ст.20

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Источник: https://censor.net.ua/n3070406
 
 
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