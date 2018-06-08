 Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"При санкционированных обысках у фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму более 1 млн.грн, боевые гранаты и денежные средства", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 28-летняя женщина организовала и возглавила преступную группу, участники которой имели среди наркозависимых лиц связи и опыт общения.

Как отмечается, в состав организованной группы входила поставщик наркотического средства, который она получала из России.

"Обнаружено и изъято полкилограмма метадона на сумму 1 млн.грн, 200 г марихуаны на сумму 10 тыс. грн, а также боевые гранаты, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и денежные средства в сумме 50 тыс.грн", – отметили в отчете прокуратуры.

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