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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1647) Антикоррупционный суд (232)

 Антикоррупционный суд может начать рассмотрение первых дел в начале следующего года, - Парубий

Высший антикоррупционный суд можно создать до конца 2018-го, а первые дела он будет рассматривать в первой половине следующего года.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.

По его словам, после принятия парламентом закона о суде, он и президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны представлять своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они как можно быстрее сделали это. "Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - заявил Парубий.

Также смотрите: Рада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3070405
 
 
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Они туда не за этими копейками лезут, а ради нас с вами, ради торжества справедливости.
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И кто в "расстрельном списке" антикорсуда? Почтальоны, кондуктора и стрелочники?,
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может начать рассмотрение первых дел в начале следующего года a может и нe начать...
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Судились два еврея... Прокурору дали 3 года...
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Насиров, при этом известии, окончательно решил баллотироваться в Президенты Украины.
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насерит нового = а сам голодранец - жена олигарх
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клоуны под куполом, да ведь первичное для Украины дело - это судить за узурпацию народной власти в Украине всех тех, кто шулерством ее себе присвоил. Ст.5 Конституции Украины утверждает, что власть в стране принадлежит народу. А определение того, что представляет собой народ и на основании чего так - где? Что, нетути? То есть, власть в стране принадлежит неизвестно кому, кто делегирует ее тем, кому определять источник власти не хочется? А всех забот-то у нас после этого, так это дела в... антикоррупционный суд в начале следующего года? Так что, коррупция страшней измены, которая ее порождает? Клоуны вы там под куполом, чесслово, в истории такими и останетесь, дурни дурнями.
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Ну, то тре розпочати з головного корупціонера - розводящего в кланово-корпоративному кортелі, очільника кримінальної олігархії за яким тюрма плаче вже 20 років. Всі знають як цього упира зовуть? 😁
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"И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - заявил Парубий."
Будут приговаривать пэцюру? Антикоррупционный суд может начать рассмотрение первых дел в начале следующего года, - Парубий - Цензор.НЕТ 5991
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Нельку Штепу. Может хоть этот суд наконец-то с тем непобедимым демоном справится.
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Еще пару месяцев назад Парубий говорил, что проголосовать закон про Антикоррупционный суд можно в начале 2019 года!
Оказывается, что если ЕС и США дадут пинка- то можно было и в июне 2018 года?
Так может опять дать пинка и суд заработает с сентября 2018 года???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный суд может начать рассмотрение первых дел в начале следующего года, - Парубий
 
 
 
 
 
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