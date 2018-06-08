 Антикоррупционный суд может начать рассмотрение первых дел в начале следующего года, - Парубий

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.

По его словам, после принятия парламентом закона о суде, он и президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны представлять своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они как можно быстрее сделали это. "Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - заявил Парубий.



Также смотрите: Рада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. ВИДЕО