 Антикоррупционный суд может начать рассмотрение первых дел в начале следующего года, - Парубий

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.
По его словам, после принятия парламентом закона о суде, он и президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны представлять своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они как можно быстрее сделали это. "Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - заявил Парубий.
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Будут приговаривать пэцюру?
Оказывается, что если ЕС и США дадут пинка- то можно было и в июне 2018 года?
Так может опять дать пинка и суд заработает с сентября 2018 года???