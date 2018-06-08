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Все про:Днепр_город (2412) ограбление (1125)

 Двух вооруженных грабителей обезвредил житель Днепра, после просьбы своей девушки

Днепре двое злоумышленников, угрожая огнестрельным оружием с глушителем, пытались ограбить пункт обмена валют на улице Вокзальной. Грабители ворвались в помещение, связали одну из сотрудниц обменника и начали связывать вторую сотрудницу, одновременно складывая валюту в сумку. Женщины во время грабежа кричали, их крики услышали в косметологическом кабинете, расположенном рядом с обменником.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Одна из работниц косметологии позвонила не только в полицию, но и своему парню, который пил кофе неподалеку. Тот прибежал на вызов любимой и поспешил к обменнику. Грабитель наставил на мужчину оружие и кричал "Я тебя убью", однако это не испугало смельчака. Он выхватил оружие из рук злоумышленника, одному из нападавших выстрелил в ягодицу, а второго ударил пистолетом по голове.

Пока длилась импровизированная спецоперация, одна сотрудница салона вместе с клиенткой, которая была почти без одежды выпрыгнули из окна, чтобы обезопасить себя. На момент приезда полиции грабители были уже обезврежены. Им обоим понадобилась госпитализация. Учитывая характер травмы, раненого пришлось класть на медицинские носилки вниз, однако жизни обоих ничего не угрожает.

Задержанные оказались братьями из города Каменское Днепропетровской области. Мужчина, обезвредивший грабителей, говорит, что у него нет никакой специальной военной или спортивной подготовки, а одолеть воров ему помогла любовь к своей девушке.


Двух вооруженных грабителей обезвредил житель Днепра, после просьбы своей девушки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3070404
 
   
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Треба відновлювати смертну кару - Америка дуже хороший приклад.
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а как же тогда "споконвичне прагнення украинского народу? в европу то с этим то точно не возьмут...хотя у меня сомнения что в обозримом будущем нас туда возьмут
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для Украины главное-подальше от империи зла-пидоРАШКИ!
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подальше не получится из за географической близости
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Страны Балтии очень далеко от московии, несмотря на географию.
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так они ж в ЕС и НАТО...а тролль как бэ рассказывает, что пофиг на ту европу, главное подальше от раши
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Абсолютно не жалко денег какого-то банка. Рисковать ради чего? Очердного барыги, вроде Коломойского или Порошенко?
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Да ради девушки, ну что вы такое говорите, какой тут может быть каломойский..
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Дай справжній пруф, що каломойський не дівчина Двух вооруженных грабителей обезвредил житель Днепра, после просьбы своей девушки - Цензор.НЕТ 5084
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А я хотів від вас почути щось нове у географії.
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Гыгы.Классика. К любой новости набегает стадо из под впн и прокси и заводит шарманку про барыг.
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А где фото клиентки, которая почти без одежды? )
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согласен! тема клиентки без одежды полностью не раскрыта!
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Влада зазвичай садить героїв , які захищають себе або своїх рідних від нападу.
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Одна из работниц косметологии позвонила не только в полицию, но и своему парню, который пил кофе неподалеку.Источник: https://censor.net.ua/n3070404

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Спочатку була кава Двух вооруженных грабителей обезвредил житель Днепра, после просьбы своей девушки - Цензор.НЕТ 1155
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Респект конечно чуваку, но это лютый фарт, что всё так кончилось...
Но однозначно - БРАВО!
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И какой вывод? Человек не стал звонить в "новую полицию", а сам стал делать их работу. Это из цикла "самопомич" - сначала убери мусор во дворе - сделай работу ЖЭКа, потом работу полиции, дальше пожарных..
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та просто хотел перед девушкой покрасоваться,дело молодое!
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На линию «102» сообщили о разбойном нападении. По предварительной информации, в разбойном нападении участвовали трое мужчин. Злоумышленники зашли в офисное помещение, где скрутили сотрудницу одного из офисов. Затем стали угрожать и другим сотрудникам пункта.
Задержать и обезоружить злоумышленников помог парень одной из сотрудниц обменного пункта. Мужчина действовал хладнокровно и четко. Он понимал, что его любимая находится в опасности: «Моя девушка позвонила и попросила срочно прийти. Я прибежал к ней на работу и увидел всю ситуацию. Открыл дверь, и грабители начали стрелять. Мне удалось выхватить у них пистолет. Грабители сразу побежали в другую комнату, и я за ними», - рассказал Игорь, парень одной из сотрудниц.

Он сказал, что ему удалось задержать их в одной из комнат аж до самого приезда полиции. По его словам, в тот момент у него «отключилась голова», ведь в помещении была его девушка, и он делал все для ее спасения.

https://www.youtube.com/watch?v=hSgKfyYGwYY
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Как говорится - "ранение на миллион долларов".
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теперь хозяин обменника,как порядочный человек (по закону жанра) должен сделать парню и девушке хороший свадебный подарок
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Во! А Дамы все говорят,шо Рыцари давно перевелись.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвух вооруженных грабителей обезвредил житель Днепра, после просьбы своей девушки
 
 
 
 
 
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