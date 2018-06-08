 Двух вооруженных грабителей обезвредил житель Днепра, после просьбы своей девушки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Одна из работниц косметологии позвонила не только в полицию, но и своему парню, который пил кофе неподалеку. Тот прибежал на вызов любимой и поспешил к обменнику. Грабитель наставил на мужчину оружие и кричал "Я тебя убью", однако это не испугало смельчака. Он выхватил оружие из рук злоумышленника, одному из нападавших выстрелил в ягодицу, а второго ударил пистолетом по голове.

Пока длилась импровизированная спецоперация, одна сотрудница салона вместе с клиенткой, которая была почти без одежды выпрыгнули из окна, чтобы обезопасить себя. На момент приезда полиции грабители были уже обезврежены. Им обоим понадобилась госпитализация. Учитывая характер травмы, раненого пришлось класть на медицинские носилки вниз, однако жизни обоих ничего не угрожает.

Задержанные оказались братьями из города Каменское Днепропетровской области. Мужчина, обезвредивший грабителей, говорит, что у него нет никакой специальной военной или спортивной подготовки, а одолеть воров ему помогла любовь к своей девушке.





