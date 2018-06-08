 "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "РБК", со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление "Газпрому" полного доступа к материалам дела и последующего обжалования действий судебных приставов", - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что до настоящего времени в компанию не поступало никаких официальных сообщений о начале ареста активов в связи с решением Стокгольмского арбитража.

Вслед за швейцарским, жалобу направят и в суд в Нидерландах.

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Ранее Нафтогаз сообщил, что суд в Нидерландах арестовал местные активы "Газпрома" из-за отказа российской компании выполнять решение Стокгольмского арбитража по уплате 2,6 миллиарда долларов.