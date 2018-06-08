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Все про:Газпром (2789) Нафтогаз (2507) Нидерланды (764) Швейцария (280)

 "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза"

Российская компания "Газпром" обратилась с жалобой в швейцарский суд из-за ареста своей собственности в Нидерландах в связи с иском НАК "Нафтогаз".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский  "РБК", со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление "Газпрому" полного доступа к материалам дела и последующего обжалования действий судебных приставов", - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что до настоящего времени в компанию не поступало никаких официальных сообщений о начале ареста активов в связи с решением Стокгольмского арбитража.

Вслед за швейцарским, жалобу направят и в суд в Нидерландах.

Также читайте: Порошенко поручил Коболеву не останавливаться на трех странах в процессе взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга. ВИДЕО

Ранее Нафтогаз сообщил, что суд в Нидерландах арестовал местные активы "Газпрома" из-за отказа российской компании выполнять решение Стокгольмского арбитража по уплате 2,6 миллиарда долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3070403
 
 
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и это на фоне того, что Швейцария дала добро на строительство Сев. Потока-2. Интересно, есть ли пределы европейской продажности вообще, в принципе?
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Швейцария дала добро? Великая морская держава Швейцария?
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ну да, со словом я оговорился, был не внимателен, ваша правда. Только вот сути дела это не меняет, ведь я не оговорился в оценке общеевропейского единодушия в деле поблажек убийцам из москвы.
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зачетная оговорка, я даже стесняюсь спросить, что стало с твоим учебником географии "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 2206
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с ним точно дела лучше, чем с твоим дипломом о высшем образовании, раз уж речь о зачетах пошла "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 4705
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вместо того, чтоб свой безграмотный пост удалить, ты сейчас с десятком форумчан будешь дискутировать но поводу своей безграмотности?ну твое право, конечно..пока в спам
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я не нарцисс, чтобы постами своими и их правильностью любоваться собой в отражении монитора любуясь, сказал так как сказал, ошибку в оформлении мысли признал, не не признаю неправоты по сути, считаю, был прав, так что можешь побегать со своим спамом, не задерживаю.
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Не, ну оппонент тебя правильно подъебал, спору нет. Даже если ты изначально хотел правильный посыл подать.
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так а я и не брыкался. Только вот помимо формальной стороны дела есть еще и суть, с которой я не ошибся, убежден.
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там, такая инфа проскакивает, что ху-ло меняет даунбас на северный поток2.
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во, а теперь и сам подумал, а шо это авакян так сегодня расходился.
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что то у меня сомнения...евробюрократы у нас не очень щепетильны , с кем иметь дело, особенно если дело прибыли касается...уже и о введенных санкциях кое кто сожалеет и к отмене призывает
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давайте не будем наивными, чесслово, ЕС ведь
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желаешь обсудить самостоятельность в том числе и Швейцарии в делах касающихся ЕС? от лицемерия тошнить не будет?
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Для початку Швейцарія взагалі не в ЄС. Так, що виправляй.
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см. выше, раз тебе припекло так. Ну а в качестве продолжения - Швейцария как и ЕС не способствует Украине кроме как озабоченностью, разница тогда в чем, если оценивать ее с точки зрения украинца?
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Мова про те, що ви стверджували: "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 7243 Андрей Ильчук

давайте не будем наивными, чесслово, ЕС ведь
08.06.2018 00:55

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да они там все повязаны общей историей и общими принципами существования, это вот например
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
ну и так далее. Если принципы те же не надо за крючкотворство прятаться.
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Мова про ваші помилки, які не виправляєте. Не хочете, то нехай усі почитають "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 9799
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да я и к столбу позорному встал бы без колебаний лишь бы все еще раз обратили внимание на проституирующую по любому поводу Европу и ее продажное поведение по отношению к Украине, и отреагировали как приличные люди наконец-то, пусть читают, я не против.
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Нормальный человек написал бы "извините, перепутал страны"
А вот кацап на зарплате будет пытаться доказывать что-то из своей методички.
Кацап "Андрей Ильчук", иди на#уй
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от члюней своих ототри, ордынгская морда, кацап как раз бы про на#уй и написал бы по поводу и без повода, наглое москальское животное тупое саморазоблаченное, подонок
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да-да, вы правы, только там где одни вторые рядом, это хорошо по Франции с Германией видно, удивительное, просто, единодушие, прямо как чемпионат по футболу
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Эти скандинавские страны действительно легко перепутать.
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спасибо, хотя я думаю, что про нас они 100% меньше чем мы про них знают, хоть так сочтемся
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Швейцарія стала скандинавською країною?
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"Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6552



Норди́чні краї́ни - загальна назва країн, розташованих на Скандинавському півострові - Норвегії, Швеції та Фінляндії, а також Данії, Ісландії та Ґренландії, що зумовлено спільною історією і мовами північної германської групи мов, якими говорять в Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії.
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В Википедии каждый может написать что угодно. Нормальные пруфы есть?
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Ти стверджував перший про Швейцарію, яку перемістив у Скандинавію. Покажи свою дурість і продовжуй наполягати "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 626
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? За географию вам лайк, оптимистическая география. А по сути: чего это ЕС отказываться от халявы? Из патриотизма к Гройсману с соплеменниками? Продажности европейцам ещё надо поучится у киевских Роземблатов и Рабиновичей.
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да из прилюдно данных обещаний и выраженных намерений отказаться надо было бы. Европа корчила из себя цивилизацию, а на деле оказалась продажной и нерешительной в деле отстаивания задекларированных ею же ценностей. Свято место свободным стало. Спору нет - развела, шлюшка, ей ведь верили, потому и у себя такое же развели.
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Кацапы как всегда под дураков косят ..."Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3107

(а может и не косят мокши и были они такими всегда?!.. но однозначно - их место как не крути увы - на помойке истории.) Слава Украине!!!!
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"Кому повешенному быть-тот не утонет!" И " сколь веревочке не витса а совьешся ты в петлю"! ГАЗПРОМУ ПРИДЕТСА ПЛОТИТЬ ДЕНЬГИ ! Пусть пырхаютса убогие лишние расходы на судебные тяжбы тратят
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Коболев так рассуждал, уже и премии по этому поводу поделил
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дебилоид. ты хоть поинтересуйся кто премии назначил. бля иксперды типа шляшка
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Всем обязательно смотреть на ютубе: Как глупый Луганский сепар накликал русский мир на свою голову / Донбасс
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Тот что паспорт сжёг, и мимо шахтёрской пенсии пролетел? Это гениально.
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Покер фейс. Ничего это не даст, даже не приостановит процесса.
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Это как в анекдоте про Гену, Чебурашку и уходящий поезд: Ну надо же что-то делать!
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К утру будет несколько десятков комментов от кацапов, которіе не знают, чем Швецария отличается от Швеции )
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сев поток-2 наш гы прикольно, что газпром уже кричит о шантаже нафтогаза расеи, а тимошенко инициирует отставку коболева
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Заплатите Украине по проигранному вами иску, уёбки - снимут все аресты!
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плюс проценты за просрочку конечно.
И сразу же русне нужно начинать собирать бабки на выплаты по следующему иску Украины. Эта музыка будет вечной.
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Ай, ай какой вы породистый демократ. Зеркало справедливости. Но страсти человеческие полны ада. Не требуйте от простых людей подвигов Христа. Они просто верующие но не апостолы. Европейцы хорошие ребята но не фанатики и любят деньги. А на баррикады они не зовут просто предлагают компанию хмельных бюргеров 😁
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза"
 
 
 
 
 
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