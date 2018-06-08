 "Газпром" обратился в швейцарский суд из-за ареста активов в Нидерландах по иску "Нафтогаза"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "РБК", со ссылкой на пресс-службу компании.
"Сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление "Газпрому" полного доступа к материалам дела и последующего обжалования действий судебных приставов", - сообщает пресс-центр.
Отмечается, что до настоящего времени в компанию не поступало никаких официальных сообщений о начале ареста активов в связи с решением Стокгольмского арбитража.
Вслед за швейцарским, жалобу направят и в суд в Нидерландах.
Ранее Нафтогаз сообщил, что суд в Нидерландах арестовал местные активы "Газпрома" из-за отказа российской компании выполнять решение Стокгольмского арбитража по уплате 2,6 миллиарда долларов.
Вивчи країни, що входять до ЄС.
давайте не будем наивными, чесслово, ЕС ведь
08.06.2018 00:55
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
ну и так далее. Если принципы те же не надо за крючкотворство прятаться.
А вот кацап на зарплате будет пытаться доказывать что-то из своей методички.
Кацап "Андрей Ильчук", иди на#уй
Норди́чні краї́ни - загальна назва країн, розташованих на Скандинавському півострові - Норвегії, Швеції та Фінляндії, а також Данії, Ісландії та Ґренландії, що зумовлено спільною історією і мовами північної германської групи мов, якими говорять в Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії.
(а может и не косят мокши и были они такими всегда?!.. но однозначно - их место как не крути увы - на помойке истории.) Слава Украине!!!!
И сразу же русне нужно начинать собирать бабки на выплаты по следующему иску Украины. Эта музыка будет вечной.