 Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде

Как передет Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.

В сообщении отмечается: "Спасибо Главе Венецианской Комиссии, искреннем другу Украины Джанни Букиккио за честную позицию по Антикоррупционному суде в Украине.

Принятый Закон - это наш общий результат и наша общая история!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд

Джанни Букиккио написал в своем заявлении: "С большим удовольствием - и я бы даже сказал с большой радостью, я узнал о сегодняшнее решение Верховной Рады относительно принятия закона о Высшем антикоррупционный суд. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии.

Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады по сегодняшним голосованием и благодарю всех, кто способствует принятию закона. Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции.

Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции ".

Напомним, 7 июня Рада приняла закон об Антикоррупционном суде Украины.