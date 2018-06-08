 Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде

Как передет Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.
В сообщении отмечается: "Спасибо Главе Венецианской Комиссии, искреннем другу Украины Джанни Букиккио за честную позицию по Антикоррупционному суде в Украине.
Принятый Закон - это наш общий результат и наша общая история!
Джанни Букиккио написал в своем заявлении: "С большим удовольствием - и я бы даже сказал с большой радостью, я узнал о сегодняшнее решение Верховной Рады относительно принятия закона о Высшем антикоррупционный суд. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии.
Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады по сегодняшним голосованием и благодарю всех, кто способствует принятию закона. Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла коррупции.
Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции ".
Напомним, 7 июня Рада приняла закон об Антикоррупционном суде Украины.
- Благодарю тебя за то"...
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть Порох - дай огня.
Вот так...😋