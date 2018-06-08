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 Политика Украины
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 Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио за позицию по Антикоррупционному суду в Украине.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.

В сообщении отмечается: "Спасибо Главе Венецианской Комиссии, искреннем другу Украины Джанни Букиккио за честную позицию по Антикоррупционному суде в Украине.

Принятый Закон - это наш общий результат и наша общая история!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это важный шаг вперед для Украины и Европы", - глава Венецианской комиссии Букиккио о голосовании за Антикоррупционный суд

Джанни Букиккио написал в своем заявлении: "С большим удовольствием - и я бы даже сказал с большой радостью, я узнал о сегодняшнее решение Верховной Рады относительно принятия закона о Высшем антикоррупционный суд. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии.

Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады по сегодняшним голосованием и благодарю всех, кто способствует принятию закона. Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции.

Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции ".

Напомним, 7 июня Рада приняла закон об Антикоррупционном суде Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3070402
 
 
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют и прячут через Мальдіви на Панамскіх офшорах, а потом на эті деньгі випускают канфети в Ліпецку і платят налогі в Россію, а значіт делают торговлю на краві!
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Хороший ольгинский говновброс))) Маладец!!! Вот тока посвежей говно надо уже вьрасывать, Мальдивы и Панама уже устарели.
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поблагодарил,как трампа за встречу? Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде - Цензор.НЕТ 6812 Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде - Цензор.НЕТ 6812
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"- А я подую в решето.
- Благодарю тебя за то"...
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От артисты ,если бы была политическая воля,то ВСЕ барыги сидели бы ещё в 2015 году ,а так на место одних воров,пришли воры другие ,сели на их схему и втирают лохам во всём Мире за борьбу с коррупцией ,клоунада да и только...
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если бы барыги захотели посадить себя,то они бы посадили себя еще в 2015 году,но они не захотели посадить себя Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде - Цензор.НЕТ 8365 Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде - Цензор.НЕТ 8365
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А тобі звідки це відомо? Може на бариг працюєш?
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Блин... это он над нами издевается или этого Букиккио с Венецианской троллит?! Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде - Цензор.НЕТ 2078
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Його справжне прізвище Бухіккіо😂
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Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть Порох - дай огня.
Вот так...😋
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Яка краса оця коса, іде краса косу несе😘
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порошенко начинал свою карьеру в СДПУо,партии медведчука,кума путина,но сейчас он перевоспитался и стал харошим Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде - Цензор.НЕТ 2692 Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде - Цензор.НЕТ 2692
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странно, что не полез медальку вручать, а то бы и не удивился никто, привыкли уже подобное шоу наблюдать в ходе ведения абсолютно бездарной внутренней политики в стране.
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Можно узнать ,кто мешал нынешней власти бороться с коррупцией все ЧЕТЫРЕ года ,прокуратура своя ,полиция своя,сбу своё ,суды свои-рехформированные Порошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде - Цензор.НЕТ 3592а теперь очередной финт ушами ,а сами сидят на схемах попередников и ржут до усеру с лохов,с которым они впаривают очередную туфту !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил главу Венецианской комиссии Букиккио за высокую оценку закона об Антикорупционном суде
 
 
 
 
 
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