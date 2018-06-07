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Все про:Киев (15982) Ксенофобия (112) Нацполиция (7565) цыгане (79) Нацдружины (3)

 По факту погрома табора ромов в Святошинском районе Киева начато уголовное производство, - Нацполиция

06 июня в Национальном парке "Голосеевский" на территории Святошинского района столицы сотрудники полиции проводили профилактические мероприятия. В результате проведения таких мероприятий в месте временного поселения в парке были установлены личности всех присутствующих там граждан. А именно - представителей цыганской народности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Отделе коммуникации полиции Киева

В сообщении оотмечается: "После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал.

По факту этих действий полицией Киева открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. В рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций является нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств.

За такие действия предусмотрена установленная законом ответственность, к которой будут привлечены все нарушители. Независимо от того, в составе которых общественных организаций или формированиях они находятся".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нащо ви наш український ліс порепали?" - "Нацдружины" снесли табор ромов в Голосеевском парке. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3070399
 
 
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А чого дозволили ромам псувати парк?
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Правильно ребята делают, полиция, идите в *.
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цыганской народности - дебилы национальности, что за дебилы на цензоре посты волают, эта инфа еще с утра известна, самый прогрессивный и быстрый сайт к ночи выложил
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А представителям других народностей или народов можно жить в парках ?
Летом нормальная тема.
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Не ври мокша.
Нет в европе в парках никаких поселений.
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А ви були у Європі? У вас на росії вони по іншому кочують.
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И что это за машины, от слова "вонь"? Ну это так, к слову... В Европе цыгане засырают окружающее пространство? И всем наплевать- толерантность, типа? Ну извините, выражаем некую озабоченность. Не глубокую, так средне... Не все пригодно Украине.
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Да это то я понимаю. Но к данному случаю как то больше мой вариант подходит.
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И наркотики продают? и менты их крышуют? в Европе.
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яка користь від циган в Україні? вони не працюють, не сплачують податків
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Воровство, мошенничество, наркотики, грабежи и убийства, а также распостранение болезней и педикулёза.
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Ну как вариант можно вскоре задействовать как титушек.
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это за преступное бездействие властей и попустительство в деле нарушения общественного порядка кочевниками?
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Ну ладно я ольгинский чукча из Анадыря.
Но, киевляне-то должны знать где находится Голосеево и где Святошинский район.
Вообще-то - это разные концы города.
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Звичайно, що це різні частини Києва.
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статью наверно цыган из того табора писал. ему что святошино что бровары - ондно и то же
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Голосі́ївський парк імені Максима Рильського - парк у південній частині міста Києва, у Голосіївському районі, у місцевості Голосіїв, розташований вздовж Голосіївського проспекту.
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Ты же вроде в Киеве давно живешь - в национальный парк Голосеевский входит Урочище Конча-Заспа (в т.ч. заказник Дачное; Конча-Засповское ЛПХ)Урочище Теремки (Институт зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАНУ)Беличанский лес (Святошинское ЛПХ) и т.д.
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Вот видно, что ты ольгинский чцкча, который ни разу в Голосеево не бывал.
Голосеевский национальный природный парк

Состав паркаː
1-8 - объекты на территории Голосеевского района, 9 - Святошинского и Подольского. В скобках указаны землепользователи

За фактом погрому табору ромів у Святошинському районі Києва розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5223


Логотип паркапарк-памятник садово-паркового искусства Голосеевский лесзаказник Урочище Лесникипарк-памятник садово-паркового искусства Парк имени Максима Рыльского (коммунальное предприятие по уходу за зелёным насаждениями в Голосеевском районе)Склон возле института физики (КП УЗН Голосеевском районе)Ботанический сад Национального университета биоресурсов и природопользования (Национальный университет биоресурсов и природопользования)Урочище Бычок (Конча-Засповское лесопарковое хозяйство)Урочище Конча-Заспа (в т.ч. заказник Дачное; Конча-Засповское ЛПХ)Урочище Теремки (Институт зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАНУ)Беличанский лес (Святошинское ЛПХ)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Де юре циганського табору там не існувало, він ж незаконний. Раз де юре табору не існувало, то і складу злочину немає...
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Да и заявление я сомневаюсь ,что кто то писал.
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Ну як аткрилі,так і закриють...Нічого страшного..
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Хрен с ним,я тоже щас стану "представителем другой народности" и разобью лагерь в Раде под куполом или в Мариинском дворце.Как вам такой расклад?😯
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Парк это вообще то общественное место для людей.
А в Раде нельзя табор поселить ?
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Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций является нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, Источник: https://censor.net.ua/n3070399
как бы стесняюсь спросить, а этот лагерь и вырубка леса для его нужд, загрязнение леса отходами-- это все были законные действия?
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Молодці хлопці, досить вже Україні бути беззахисною сиротою, ми господарі тут, а не хачі та цигани. Підтримую патріотів.
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Для поліціі!!!! А ви що панове бажаєте розвести срач по всій Украіні тими ромами "циганва"!!! Хочете подивитися що вони наробили в італіі і продовжують робити!!! Маленьки теріторіі переробили в житлово бардачно срачний комплекс!!! Ви панове поліціанти ліпше випишіть преміі тим добрим людям яки помогають вам робити вашу роботу!!!!
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Треба напевно тим ромам, чи циганам, чи як їх там, дати шанс десь там осісти нарешті.
Щоб не шльондрались. Бо інакше тлумити їх будуть. Безбожно.
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Цигани отримали хороший заробіток-створюють табори за бабки і чекають поки його знесуть,потім політики кричать-нацменшини ображають.попробуйте створити табір в парку,менти вас зразу скрутять,А ЦИГАН?
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а понты с ними в доле - все норма
потому воруют цыгане в законе За фактом погрому табору ромів у Святошинському районі Києва розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8979 За фактом погрому табору ромів у Святошинському районі Києва розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5097
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а по факту разбивки табора в заповедной зоне, уничтожении деревьев, создании антисанитарии и очага преступности все гуд?
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"..группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию."

Работники парка и лесного хозяйства пришли в эти "временные сооружения" полы помыть?
А... Я понял....
Работники парка и лесного хозяйства пришли поломать эти "временные сооружения", а тут херак -- все убрано.
Как теперь выделенное и украденное бабло списать, если кто-то работу бесплатно сделал?

Я так понимаю, что именно это и есть "предъява" от полиции (рюкзакова?)?
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кугуту который писал статью, нужно подарить карту Киева. где святошино а где голосеевский парк...
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Щоб їх не громили, краще працевлаштовуйте цих паразитів, інтегруйте в цивілізоване суспільство. Якщо держава бариг не захищає українців від цих шахраїв і наркоділерів, то українці мають право себе захищати і будуть захищати
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Как то мутно всё.. Власти никак не реагировали на заселение парка.. намерено или нет.. это вопрос.
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это парком с большой натяжкой можно назвать. парк только около центрального входа. а так это нихера себе лес, от голосеевского проспекта - до проспекта науки - выдубичей - заболотного. это очень большая територия.
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Вранье - я смотрел видео - они никак не мешали делать уборку в лесу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту погрома табора ромов в Святошинском районе Киева начато уголовное производство, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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