 По факту погрома табора ромов в Святошинском районе Киева начато уголовное производство, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Отделе коммуникации полиции Киева
В сообщении оотмечается: "После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал.
По факту этих действий полицией Киева открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. В рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.
Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций является нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств.
За такие действия предусмотрена установленная законом ответственность, к которой будут привлечены все нарушители. Независимо от того, в составе которых общественных организаций или формированиях они находятся".
Летом нормальная тема.
Нет в европе в парках никаких поселений.
Но, киевляне-то должны знать где находится Голосеево и где Святошинский район.
Вообще-то - это разные концы города.
оттуда и "слизано"
Голосеевский национальный природный парк
Состав паркаː
1-8 - объекты на территории Голосеевского района, 9 - Святошинского и Подольского. В скобках указаны землепользователи
Логотип паркапарк-памятник садово-паркового искусства Голосеевский лесзаказник Урочище Лесникипарк-памятник садово-паркового искусства Парк имени Максима Рыльского (коммунальное предприятие по уходу за зелёным насаждениями в Голосеевском районе)Склон возле института физики (КП УЗН Голосеевском районе)Ботанический сад Национального университета биоресурсов и природопользования (Национальный университет биоресурсов и природопользования)Урочище Бычок (Конча-Засповское лесопарковое хозяйство)Урочище Конча-Заспа (в т.ч. заказник Дачное; Конча-Засповское ЛПХ)Урочище Теремки (Институт зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАНУ)Беличанский лес (Святошинское ЛПХ)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
А в Раде нельзя табор поселить ?
как бы стесняюсь спросить, а этот лагерь и вырубка леса для его нужд, загрязнение леса отходами-- это все были законные действия?
Щоб не шльондрались. Бо інакше тлумити їх будуть. Безбожно.
потому воруют цыгане в законе
Работники парка и лесного хозяйства пришли в эти "временные сооружения" полы помыть?
А... Я понял....
Работники парка и лесного хозяйства пришли поломать эти "временные сооружения", а тут херак -- все убрано.
Как теперь выделенное и украденное бабло списать, если кто-то работу бесплатно сделал?
Я так понимаю, что именно это и есть "предъява" от полиции (рюкзакова?)?