 По факту погрома табора ромов в Святошинском районе Киева начато уголовное производство, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Отделе коммуникации полиции Киева

В сообщении оотмечается: "После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал.

По факту этих действий полицией Киева открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. В рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций является нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств.

За такие действия предусмотрена установленная законом ответственность, к которой будут привлечены все нарушители. Независимо от того, в составе которых общественных организаций или формированиях они находятся".

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