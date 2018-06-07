 11 раненых воинов доставлены авиацией из Днепра во Львов, двое в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Двое пациентов сейчас в тяжелом состоянии, шестеро - не встают с кроватей. Другие воины - с травмами различной степени тяжести. Медики уверяют - угроз их жизни нет.
Во Львове раненых встретили медики военного госпиталя, в котором и будет проходить их дальнейшее лечение и реабилитация.
В Германии не та федерация как в рф педе...простите,федерация.Там все говорят на государственном языке-немецком. Почему в Украине должно быть иначе?
О каких омбицыях вы тут речь несёте? И дебил помоему вы. РФ вторглась военным путём в Украину,за это она должна понести наказание.Точка.