 11 раненых воинов доставлены авиацией из Днепра во Львов, двое в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Двое пациентов сейчас в тяжелом состоянии, шестеро - не встают с кроватей. Другие воины - с травмами различной степени тяжести. Медики уверяют - угроз их жизни нет.

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Во Львове раненых встретили медики военного госпиталя, в котором и будет проходить их дальнейшее лечение и реабилитация.