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 11 раненых воинов доставлены авиацией из Днепра во Львов, двое в тяжелом состоянии

С Днепра во Львов специальным бортом доставили 11 раненых военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Двое пациентов сейчас в тяжелом состоянии, шестеро - не встают с кроватей. Другие воины - с травмами различной степени тяжести. Медики уверяют - угроз их жизни нет. 

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Во Львове раненых встретили медики военного госпиталя, в котором и будет проходить их дальнейшее лечение и реабилитация.

Источник: https://censor.net.ua/n3070398
 
 
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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все это как бы и правильно, вопрос только как прекратить, чтоб все стороны остались удовлетворены?это невозможно...ну а на компромиссы тоже не так то и просто пойти...
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Например у вас квартира,соседи решили с неё сделать комуналку (с вашей недвижимости),вы согласитесь на это?
В Германии не та федерация как в рф педе...простите,федерация.Там все говорят на государственном языке-немецком. Почему в Украине должно быть иначе?
О каких омбицыях вы тут речь несёте? И дебил помоему вы. РФ вторглась военным путём в Украину,за это она должна понести наказание.Точка.
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а вообще вввод миротворцев и отвод(симметричный)войск сторон конфликта мог бы помочь, но пока это как то все не может согласоваться
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Такий зворушливий текст. Я аж сльозу пустив по сєпарам, зашквареним злими ЗСУ. Давайте розпустимо заразу срюського міра по всій Україні. І буде один суцільний Лугандон, мир, дружба і наши рюзькє братішкі (можливо) пробачать дурних хохлів за обстріли мірнава насєлєнія Дамбаза
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Швидшого одужання воїнам! Хто не зможе повернутись після цього назад на службу через втрату здоров'я - нехай розкажуть про #мирнийплан, #тамнашилюді та ін. З перших вуст. Сподіваюсь, коли до них у госпіталь прилізе піаритись Ґівно-командувач, то комусь із них стане духу навернути цю вгодовану пику милицею.
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За двох тяжких молимось, щоб одужували, виходили з кризи, хай будуть сили і менше болю. За 6-х, нехай на період лікування страждань буде як найменше, нехай рани загоюються, опіки затягуються, кістки зростаються, нехай швидше встають на ноги. Нехай в родинах буде все добре, щоб допомоли. За решту, молимось, щоб було менше болю, нехай не буде наслідків від поранень та травм, і головне волі до життя, і побільше всім душевних сил. Гарних лікарів, і людей поряд.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровье11 раненых воинов доставлены авиацией из Днепра во Львов, двое в тяжелом состоянии
 
 
 
 
 
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