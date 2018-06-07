 ФИФА не позволила открыть в оккупированном Крыму фан-зоны ЧМ-2018

Об этом сказал "министр" курортов и туризма оккупационной власти Крыма Вадим Волченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы и Федеральное агентство по туризму обращались в структуры ФИФА за разрешением на публичные трансляции чемпионата мира по футболу. Мы не получили ответа. По сути это запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу", - сказал Волченко.
При этом он добавил, что "неофициальная трансляция" футбольного чемпионата повлечет за собой санкции.
Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
За включение соответствующего проекта постановления (№8343) на пленарном заседании в четверг проголосовали лишь 142 народных депутата из 226 минимально необходимых.
"Проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу не включен в повестку дня. Не хватило голосов. Следующая пленарная неделя - уже футбол. Постановление 8343 авторства Ляшко, Березюка, Мосийчука и Лозового - на помойку", - написала народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова на своей странице в соцсети Facebook.
как тебе под зад впарили...?)
Слава Украине!
Крым украинский, поэтому позиция ФИФА несколько ... скажем странная.
Недокацапов завезли около двух миллионов,думают,что им это поможет) Крым вернется в Украину!
В Крыму нет ни жилищного фонда, ни воды, ничего для почти удвоения населения.
Пы.сы Сливы - это не только фрукты, растущие на деревьях, но и форма взаимоотношения послания на хрен) так шо вальсом давай)
они пойдут на матч открьітия
Пусть смотрят чемпионат по "Камням с неба"...
С дынырой и лугандоном вот пусть садятся и болеют за свои команды...