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Все про:Крым (20143) ЧМ-2018 (136) фан-зона (17)

 ФИФА не позволила открыть в оккупированном Крыму фан-зоны ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексирована Россией Крыма

Об этом сказал "министр" курортов и туризма оккупационной власти Крыма Вадим Волченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Крым.Реалии.

"Мы и Федеральное агентство по туризму обращались в структуры ФИФА за разрешением на публичные трансляции чемпионата мира по футболу. Мы не получили ответа. По сути это запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу", - сказал Волченко.

При этом он добавил, что "неофициальная трансляция" футбольного чемпионата повлечет за собой санкции.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Также читайте: В Европарламенте к ЧМ-2018 представили карту России с местами содержания политзаключенных

Источник: https://censor.net.ua/n3070397
 
   
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ФИФА на столько не продажная организация,что и при Гитлере провела бы чемпионать по футболу,но не разрешила бы открыть фанзоны в концлагерях
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В концлагерях разрешила бы фанзоны без трансляции матчей. В знак протеста.
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Верховная Рада Украины не включила в повестку дня сессии проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу, который в текущем году пройдет в России.
За включение соответствующего проекта постановления (№8343) на пленарном заседании в четверг проголосовали лишь 142 народных депутата из 226 минимально необходимых.
"Проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу не включен в повестку дня. Не хватило голосов. Следующая пленарная неделя - уже футбол. Постановление 8343 авторства Ляшко, Березюка, Мосийчука и Лозового - на помойку", - написала народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова на своей странице в соцсети Facebook.
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А чего не посмотреть, как рашку будут натягивать.
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Прочитал интересную мысль почему "патриоты" с вилами так хотели протянуть этот законопроект... Ляшко рвал зад за Ахметова, у которого есть какие то платные спортивные телеканалы и он на них хотел транслировать ЧМ.
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так у ахмета было "право первой ночи" по любому, но почему то ахмет и его"подчиненные" заняли "патриотическую" позицию и сами отказались, лишь потом интер подтянулся...парадокс, однако
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Мундіаль не власність раіссі і футбол придумали не в раіссі, тому, для початку, хоча б перестань користуватись раісянським нарєчієм, а потіім розказуй, що кому забороняти
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як казав один вялікій медик: вот эта все вот эта, вы все вот эта вот эта прекратите!
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Хвилин впливають на вартий мозок і в голові утворюється фанзона😉
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Нехай на Хуйло-міст витріщаються, а не на футбол!
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Прикольно. В паРашке ФИФА чемпионат проводит, а на законной территории Украины - запрет его даже смотреть
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Вам х%й вгодиш і відкрить погано і не відкрить ще гірше)))
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причем на неоккупированной территории запрета нет! ФІФА не дозволила відкрити в окупованому Криму фан-зону ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 4177
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ФИФА делает всё, чтобы ещё больше унизить и так страдающих в оккупации граждан Украины.
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ты Во-Во хоть протрезвел после последнего раза...?)))
как тебе под зад впарили...?)
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Унижают как раз желавших родной говени...
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Вы наверное их тех, кто верит в "Свободный" Крымский "Референдум" о присоединении к Рашке.
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Я верю только изображениям Франклина, размещенным на бумаге определенного сорта...
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Я украду у тебя эту цитату, не возражаешь? ФІФА не дозволила відкрити в окупованому Криму фан-зону ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 5432
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Там уже завезли недокацапов около двух миллионов. Крым аннексирован недоимперией и он не российский,а украинский поэтому ничего хорошего остров *оливье* не ждет в ближайшем будущем!
Слава Украине!
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Ага. 20 миллионов завезли Вы хоть чуток думайте прежде чем писать.
Крым украинский, поэтому позиция ФИФА несколько ... скажем странная.
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Позиция ФИФА,как раз правильная,потому что Крым АННЕКСИРОВАН недоимперией и никто из цивилизованных стран не признал его российским.Крым - это Украина! А Украина и украинцы против!
Недокацапов завезли около двух миллионов,думают,что им это поможет) Крым вернется в Украину!
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Раз Крым Украина, то почему украинцам ФИФА что-то запрещает?
В Крыму нет ни жилищного фонда, ни воды, ничего для почти удвоения населения.
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Ты хуйловский тролль на заработке или такой тупой по жизни? Если первое,танцуй вальсом здесь на стекломой больше не получишь))если второе, прочитай мой коммент выше раз сто,может до утра дойдет)))
Пы.сы Сливы - это не только фрукты, растущие на деревьях, но и форма взаимоотношения послания на хрен) так шо вальсом давай)
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Кацапам как раз разрешает. Глава ФИФА аж рассыпается в комплиментах вате.
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Кацапы, находящиеся в Крыму свободно всё посмотрят на своих военных базах, так что запрет касается прежде всего крымских украинцев.
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самое интересное, куча тварей с украинскими фамилиями...
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А все потому что крысьчане без цаков и не в намордниках, да к тому же на двух задних конечностях стоят а не на коленях.
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Они хотят кушать ливерную колбасу за 90 копеек.
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Со стороны фифы это мелкая подачка в адрес мировой общественности. Но типа проявление принципиальности, которая ничего не решает
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совсем ничего не значит, просто публично указали место и не только Крыму но и рашке.
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Яка принциповість? ФІФА просто не дала офіційної відповіді на запит кримських ватнічьків. Таким чиином, шкури з ФІФА і кассабам підлизали, не даючи чіткої відповіді "заборонено", і зробили вигляд "невизнання аннексії" півострова
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упс, и ФИФА опустила рашку, ведь русня считает Крым частью рассеии и на тебе, в этой части нельзя и всё - тоисть командует рашкой.
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Ну нарешті почалося...мелочь,а приятно...(мовою оригіналу)...
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В Украине тоже запретят смотреть и транслировать этот чемпионат. Справятся своими силами,без помощи ФИФА.
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Смотрите в ютубе: Россия - провинция Китая
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Так а нафига им футбол смотреть?
Пусть смотрят чемпионат по "Камням с неба"...
С дынырой и лугандоном вот пусть садятся и болеют за свои команды... ФІФА не дозволила відкрити в окупованому Криму фан-зону ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 5475
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФИФА не позволила открыть в оккупированном Крыму фан-зоны ЧМ-2018
 
 
 
 
 
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