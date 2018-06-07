 ФИФА не позволила открыть в оккупированном Крыму фан-зоны ЧМ-2018

Об этом сказал "министр" курортов и туризма оккупационной власти Крыма Вадим Волченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы и Федеральное агентство по туризму обращались в структуры ФИФА за разрешением на публичные трансляции чемпионата мира по футболу. Мы не получили ответа. По сути это запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу", - сказал Волченко.

При этом он добавил, что "неофициальная трансляция" футбольного чемпионата повлечет за собой санкции.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

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